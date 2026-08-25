La Policía Nacional refuerza la vigilancia en el barrio de La Almozara tras las agresiones sexuales

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, se ha reunido este martes con los colectivos vecinales y representantes del barrio de La Almozara para abordar las agresiones sexuales que se han producido en el barrio generando una notable inquietud social. Un encuentro en el que también han partido por parte de la Policía Nacional el comisario provincial, Javier Abadía, y el jefe de la Sección Operativa de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Julio Sánchez.

Los vecinos han trasladado su preocupación por las agresiones sexuales ocurridas en el barrio en los últimos días y que el cuerpo policial está investigando. Sus demandas se han centrado en el ámbito de la comunicación y en cómo la información oficial desde ambas instituciones puede ayudar en estos casos "a frenar los rumores y especulaciones".

La subdelegada del Gobierno ha asegurado que comprende la inquietud de los vecinos al mismo tiempo que ha expresado su «total confianza» en el trabajo de la Policía Nacional. «Nuestro deber como administración es rendir cuentas y escucharos, y por eso nos hemos reunido. Nos encontraréis aquí siempre que nos necesitéis. Pero con una investigación abierta, la información que podemos trasladar es limitada», ha trasladado.

En la misma línea, los responsables de la Policía Nacional han apuntado que se ha reforzado la vigilancia en la zona y que todos los pasos que se han dado es pensando en el buen desarrollo de la investigación y «situando a las víctimas en todo momento en el centro». En estos momentos siguen con todas las líneas de trabajo y nada les lleva a confirmar o a descartar que se trate del mismo agresor.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de La Almozara, Guillermo Ortiz (PSOE), ha trasladado que la cita ha servido para enviar un mensaje de "tranquilidad" al constatar que el Cuerpo Nacional de Policía "está haciendo su labor con total profesionalidad" y avanzando en la investigación.

Desde las entidades vecinales la reunión también ha sido recibida con satisfacción, sobre todo por la posibilidad de establecer un cauce de comunicación directo. La presidenta de la asociación de vecinos Ebro, Encarna Mihi, ha reconocido que los trabajos policiales requieren de tiempo por lo que no le ven sentido a "generar situaciones de alarma", a pesar de la preocupación que se ha vivido en el distrito.

En el encuentro, en el que también han estado presentes las asociaciones de padres, comerciantes y representantes de la parroquia, entre otros miembros del tejido social, se ha destacado la rapidez con la que se ha abordado la cuestión. "Ante un asunto de esta dificultad es muy positivo mantener la comunicación", ha dicho.

La Policía Nacional investiga una serie de al menos tres agresiones o intentos de agresión sexual ocurridos este mes de agosto en el entorno del Parque del Agua y el Puente del Tercer Milenio en Zaragoza. Las víctimas son una mujer que paseaba a su perro, una mujer sin hogar que fue amenazada con un cable y una víctima a quien agredieron y le robaron el teléfono móvil durante la madrugada del pasado miércoles.