¿Dónde estaba la puerta sur de Zaragoza? Una nueva publicación explora el pasado de la muralla romana de la ciudad

La arqueología urbana es una disciplina compleja, pues depende de las obras que se realizan en el tejido de la ciudad para poder excavar en el subsuelo. Por ese motivo, elementos que parecen definitorios de una capital, como es el caso de las murallas romanas de Zaragoza, se estudian de forma lenta e intermitente. Con todo, con el paso de los años, el conocimiento acumulado sobre este pasado va ofreciendo nuevas sorpresas e interpretaciones. De ese modo, el Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha una nueva colección editorial dedicada a divulgar los últimos hallazgos históricos, y la inicia precisamente con una monografía centrada en las viejas defensas bajo el título Las murallas de Caesar Augusta: una puesta al día.

"La propia historia de Zaragoza complica su estudio", señala el jefe de la Unidad de Patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza, José Juan Domingo, coordinador de la colección. Su evolución, sus guerras, sus sitios, han mutado su piel en innumerables ocasiones. Y a este paso del tiempo hace referencia la publicación, buscando acercar a la ciudadanía los avances científicos logrados en las últimas décadas sobre uno de los vestigios más singulares del pasado romano zaragozano, según ha señalado la concejala de Cultura, Sara Fernández.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, en la presentación de la publicación sobre las murallas romanas / Ayuntamiento de Zaragoza

La obra combina rigor académico y voluntad divulgativa, dirigida tanto al público general como a especialistas. El objetivo es trasladar a la sociedad el conocimiento generado por las intervenciones arqueológicas desarrolladas en la capital aragonesa, reforzando así el valor social y pedagógico del patrimonio. La elección de la muralla como protagonista de este primer volumen de la colección no es casual: se trata de uno de los testimonios más visibles de Caesaraugusta, cuyo trazado aún puede rastrearse en la trama del casco histórico y que constituye una de las señas de identidad del legado romano de la ciudad.

El libro repasa la evolución de esta estructura defensiva a lo largo del tiempo y da a conocer los resultados de excavaciones recientes, entre ellas las realizadas en el sistema de cloacas asociado a la muralla. "Con el paso de los años hemos trabajado en varios solares y hemos podido conocer nuevas zonas", detalla Domingo. Además, incluye una comparativa con otros recintos amurallados romanos en España (como son los de Mérida, Tarragona y Ávila) que permite situar el caso zaragozano en un contexto más amplio. "Cada una tiene sus características, pero nos permite intuir elementos comunes como puedan ser puertas o fosos", señala.

De hecho, la gran novedad de la publicación es difundir los últimos hallazgos arqueológicos que sitúan la posible puerta sur de la muralla romana en el solar correspondiente al edificio del Coso en los números 61-63 (haciendo esquina con la calle Pardo Sastrón número 3), en pleno centro.

El espacio donde podría estar la puerta sur de la muralla de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

La razón principal para ubicar allí este acceso es que en ese punto concreto la parte interior de argamasa y piedra del muro defensivo se ensancha de forma excepcional, prácticamente duplicando su tamaño. Este grosor tan superior al habitual indica, según los arqueólogos que analizaron los restos, que este no era un tramo de muralla normal, sino la estructura sobre la que se levantaba un probable acceso monumental a la ciudad. Otros investigadores habían situado este acceso contrario al río Ebro en la puerta Cinegia, pero en la actualidad se cree que ese paso sería de la época medieval.

La publicación ha sido coordinada por el propio Domingo, con la participación de los arqueólogos José Francisco Casabona y José Ignacio Royo, dos de los investigadores que han sumado sus hallazgos, como el de la nueva puerta a la ciudad. El libro se podrá adquirir en los museos municipales y en el Centro Municipal de Patrimonio Cultural, además de distribuirse a través de la librería especializada Pórtico.

En la presentación del trabajo el Ayuntamiento de Zaragoza ha recordado que fue pionero en España al crear en 1981 sus servicios de arqueología urbana, con más de 400 intervenciones realizadas desde entonces, y que cuenta con cuatro museos integrados en la Ruta de Caesaraugusta y unos noventa restos conservados en distintos puntos de la ciudad.