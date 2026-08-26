Abre Mac Calamar en Zaragoza: bocatas de calamares para llevar en pleno centro de la ciudad

El centro de Zaragoza sigue acogiendo la apertura y el cierre de negocios. Es normal que sea una zona con rotación de establecimientos, pues muchos son los que quieren abrir sus puertas por esta zona debido a la gran cantidad de gente que las transita, pero también conlleva un riesgo y es sobrevivir. Ahora llega una nueva propuesta gastronómica de la que, aunque de momento se sabe poco, ha empezado a generar cierta expectación en redes sociales.

Se trata de Mac Calamar, una propuesta que llama la atención simplemente por su nombre. Por el momento, solo se conoce su nombre y su ubicación. El nuevo local, situado en pleno casco antiguo, junto al Tubo, estará ubicado en la calle Méndez Núñez 23, en la esquina con la calle Ossau, una de las vías del Tubo.

Bocadillos de calamares para llevar

En la descripción de su perfil de Instagram, creado recientemente, ya explican a qué se van a dedicar. Como su nombre bien indica, Mac Calamar ofrecerá "deliciosos bocatas de calamares listos para llevar". Por su propuesta, todo apunta a que Calamar Bravo tendrá próximamente un nuevo competidor en el centro de Zaragoza.

El local se encontrará justo al lado de otro negocio de comida para llevar, Alehoop! Hot Dogs. Un negocio especializado en perritos calientes personalizados. El establecimiento se ha hecho un hueco en la oferta gastronómica de la ciudad gracias a su propuesta sencilla, directa y económica, apostando por el hot dog como protagonista absoluto y ofreciendo una experiencia personalizada y desenfadada.

¿Quién está detrás de Mac Calamar?

De hecho, detrás de ambos negocios está la misma persona, Inma Chopo, artista dedicada al mundo del teatro y del cabaret que decidió emprender con ese primer establecimiento de perritos calientes. Así, con la llegada de Mac Calamar la emprendedora continúa expandiéndose en la ciudad.

En el vídeo donde anuncia el nuevo negocio, bromea a las puertas del establecimiento: "Venga, adivinad... ¿Qué vais a encontrar en Mac Calamar?". Del interior del lugar no se ha visto nada, de momento, la fachada ya ha cambiado.

La imagen de Mac Calamar

La nueva imagen de Mac Calamar no pasa desapercibida. La fachada, que anteriormente lucía en tonos grises, se ha transformado por completo con el azul como color predominante y el nombre del establecimiento en amarillo, creando una combinación llamativa que también encaja con la estética desenfadada de su negocio hermano, Alehoop! Hot Dogs. El conjunto destaca todavía más al compartir espacio en la misma calle con la fachada verde de la librería Luces de Bohemia, dando lugar a una de las manzanas más coloridas de esta zona del centro de Zaragoza.

Por el momento, habrá que esperar para conocer más detalles sobre Mac Calamar, como la fecha exacta de apertura o la propuesta que ofrecerá más allá de sus bocatas de calamares para llevar. Lo que ya está claro es que el nuevo negocio llega a una de las zonas con mayor movimiento del centro de Zaragoza y que, por su ubicación y su particular propuesta, busca hacerse un hueco en la oferta gastronómica de El Tubo.