Los vuelos chárter desde Zaragoza para los próximos puentes: de Eslovenia a los mercados navideños del centro de Europa

Muchos aragoneses han vuelto a la rutina esta semana tras sus merecidas vacaciones y ya buscan en el calendario cuándo podrán hacer de nuevo las maletas. El final de 2026 permitirá a los zaragozanos disfrutar de varios puentes festivos, algunos de ellos con vacaciones escolares incluidas, para conocer algún rincón de Europa durante tres o cuatro días. Las Fiestas del Pilar, Todos los Santos y la Constitución son las fechas señaladas en rojo por los más viajeros para hacer una última escapada antes de que comience el próximo año.

Los vuelos chárter desde Zaragoza son la alternativa por la que apuestan muchos aragoneses cada año debido a la limitada oferta de vuelos regulares desde el Aeropuerto de Zaragoza. A la espera de que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza firmen en septiembre el acuerdo con el que se pretende ampliar en los próximos años el número de destinos hasta 30 ciudades, los ciudadanos encuentran en los chárter una solución cómoda para no tener que desplazarse a Madrid o Barcelona durante puentes de tres o cuatro días, en los que el tiempo escasea.

Varias personas en la zona de llegadas de la T2 del aeropuerto de Madrid. / Gustavo Valiente - Europa Press

Con el final del verano a la vuelta de la esquina, las agencias de viaje ya están dando a conocer los destinos a los que se podrá volar desde Zaragoza durante los próximos meses, con especial atención al puente de la Constitución. Antes de que llegue diciembre, los aragoneses tendrán la posibilidad de conocer Puglia y la Costa Amalfitana del 4 al 11 de octubre, Turquía del 5 al 12 de octubre, Eslovenia en el puente de Todos los Santos y Egipto del 15 al 22 de noviembre.

La programación de estos vuelos chárter ya era conocida desde hace varias semanas, a excepción de Eslovenia, un destino que ha ganado popularidad en los últimos años y que se podrá descubrir durante el puente de Todos los Santos. Ha sido la agencia aragonesa 20conNosotros la que ha desvelado este viaje de cuatro días, con visitas a la capital, Liubliana, el lago de Bled, Bohinj, el castillo de Predjama y la cueva de Postojna.

Eslovenia es uno de los nuevos destinos anunciados / PEXELS

El calendario permitirá enlazar hasta cuatro días libres en el puente de diciembre, ya que el día de la Constitución cae en domingo y el festivo se traslada al lunes 7. Los mercados navideños del centro de Europa se han convertido en uno de los destinos preferidos por miles de viajeros en los últimos días del otoño. Las agencias conocen bien la demanda que existe por lugares como Francia, Austria, Alemania o Polonia, y han organizado vuelos chárter para estas fechas.

Los zaragozanos tendrán la posibilidad de conocer algunos de los mercados navideños más famosos de Europa, ya que habrá un vuelo a Estrasburgo con opción de visitar Alsacia, Selva Negra, Friburgo y Colmar, la ciudad francesa que se transforma por completo antes de la llegada de la Navidad. También se podrá volar a Múnich y conocer Augsburgo, el castillo de Neuschwanstein, Innsbruck, Salzburgo y el Tirol austriaco. Además, habrá otros viajes a Estambul, Venecia y Laponia, donde se podrá conocer a Papá Noel.

Mercado navideño en Estrasburgo / PEXELS

Otros destinos desde Zaragoza

Junto al vuelo a Eslovenia, 20conNosotros también ha publicado en redes sociales otros vuelos chárter desde Zaragoza que llegarán a finales de 2026 y durante fechas señaladas de 2027, como San Valero, Cincomarzada y el Puente de San Jorge. Habrá un chárter a Praga el 17 de diciembre para disfrutar de los mercados navideños que dan un ambiente tan especial a la capital de la República Checa.

El siguiente vuelo será a Oporto para San Valero, el 28 de enero, una ciudad a orillas del Duero por la que las agencias aragonesas apuestan cada año. También se podrá conocer Lisboa durante la Cincomarzada, el 4 de marzo, y Sicilia en primavera, con salida prevista el 22 de abril.