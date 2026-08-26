La marca de Zaragoza que enamora a Bad Bunny y a la Reina Letizia: "Es bastante fuerte"

Zaragoza es una ciudad cuyos habitantes suelen apostar por diversos emprendimientos. Muchos negocios pueden no ir bien al principio, pero muchos otros acaban remontando y se vuelven éxitos internacionales. Este ha sido el caso de una marca de joyería que, desde sus orígenes zaragozanos, ha llegado a estadios como el del concierto de clausura del cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Se trata de Alhaja Cult Store, una marca nacida en 2019 y que cuenta con un showroom en el centro de Zaragoza. La marca, fundada por Irene Rodrigo, originaria de la capital aragonesa, junto a la sevillana María Borrego, pretende acercar el estilo mediterráneo a diversos tipos de joyería. Su esencia reside en la apuesta de sus creadoras en la artesanía y la influencia de las diversas culturas que se pueden encontrar en la historia de la Península Ibérica.

Esta no es la primera vez que la marca aparece de la mano de una figura pública. Anteriormente, la reina Letizia acudió a la final de la Copa de la Reina con pendientes de esta marca. En concreto, la reina empleó el modelo "Flamenco" que se encuentra disponible por algo menos de 70 euros. Otras figuras relevantes también han llevado productos de esta marca, como Karol G, que fue vista con diversos modelos de los anillos de esta marca, uno de sus productos estrella.

Una marca nacional con presencia internacional

La marca cuenta con tiendas en ciertos países, como Estados Unidos, Francia o Australia. Su presencia local, una tienda en el casco histórico de la ciudad, lleva abierta desde el año 2023. Aquellos que tengan curiosidad por ver los productos en persona, o incluso pretendan comprar alguna de las joyas que esta marca ofrece, necesitarán confirmar su visita de forma previa vía e-mail.

Aunque el producto estrella de esta marca de son los anillos con mensaje y sus característicos diseños con perlas o amuletos, ha sido su colgante de sardina de plata, valorado en 99 euros, el que ha acaparado recientemente todas las miradas. El artista Bad Bunny sorprendió luciendo esta pieza en uno de sus conciertos, un hito que desató el asombro de la firma, quienes no dudaron en compartir su emoción en redes sociales declarando: "Vale... Estamos flipando un poco. Ver nuestra sardina en Benito es bastante fuerte".

Noticias relacionadas

Esto es un hecho especialmente relevante, ya que el rapero puertorriqueño es una de las figuras más relevantes en la escena de música urbana contemporánea. En su paso por España con la gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el cantante consiguió hacer vender por completo sus 12 fechas en Madrid y Barcelona. Esto supone un total de entre 600.000 y 770.000 localidades. El concierto en el que ha empleado la joyería fue la última noche de la gira, lo que supone un hito monumental para la marca con raíces zaragozanas.