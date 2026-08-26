Últimos días para una histórica clínica de Zaragoza antes de su demolición
La antigua clínica, cerrada desde hace dos años, se demolerá para dar paso a un hospital que atenderá a pacientes con daños cerebrales y ictus
La antigua Clínica del Pilar, en el lujoso paseo Ruiseñores de Zaragoza, tiene los días contados y muy pronto se procederá a su demolición. Este histórico centro sanitario cambiará de función pero no de sector, y se convertirá en un hospital especializado en tratamiento de ictus y daños cerebrales. En el horizonte está el otoño de 2027, cuando podrían finalizarse los trabajos y se podría pensar ya en su apertura.
El pasado mes de marzo, el ayuntamiento concedió a Vitalia, la empresa que adquirió la antigua Clínica del Pilar de Zaragoza, la licencia de obras para transformarla en un hospital especializado en tratamiento del ictus. Por ahora, con la licencia de derribo aprobada, los trabajos se centran en terminar vaciado de las instalaciones, que permanecen cerradas a cal y canto desde el exterior, lo que no ha impedido que el edificio se haya convertido en un gigantesco mural para los grafiteros. Una vez que el interior se quede diáfano, se comenzarán con los trabajos de demolición mientras que consistorio firma las licencias de reforma o construcción.
Hace al menos dos años que la Clínica del Pilar, un edifico protegido, dejó de funcionar como centro médico. En marzo de 2024, el grupo Vitalia adquirió estas instalaciones para reformarlas y convertirlas en un hospital especializado en tratamiento del ictus y daños cerebrales. Según la empresa, jugará un papel "fundamental" al cubrir un vacío asistencial como es la superación de las secuelas.
El futuro centro atenderá a pacientes que hayan sufrido accidentes cerebro vasculares, infartos y hemorragias cerebrales, traumatismos cranoencefácilos, anoxias e hipoxias cerebrales, poscirugía cerebral, radiocirugía y procesos víricos o bacteriológicos con afectación cerebral. Tanbién afectados por accidentes de tráfico, laborales o deportivos, con traumatologías, daño cerebral de alta complejidad o lesiones medulares.
Una vez reconstruida, la clínica tendrá 36 habitaciones individuales con una cama para el acompañante, y una amplia oferta de servicios ambulatorios. Está previsto que de trabajo a cerca de 50 profesionales especializados, como neurólogos, logopedas, fisioterapeutas o trabajadores sociales, entre otros.
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