El Ayuntamiento de Zaragoza renovará su flota de coches municipales eléctricos gracias a los fondos europeos

El Ayuntamiento de Zaragoza continúa avanzando en la transformación sostenible de la ciudad con el impulso a la movilidad eléctrica y la reducción de las emisiones. En este marco, el consistorio ha obtenido una ayuda de 126.000 euros del Programa MOVES III en Aragón destinada a la adquisición de vehículos eléctricos, una actuación que permitirá seguir avanzando en la electrificación de la flota municipal.

La iniciativa se integra en la estrategia municipal para favorecer una movilidad más limpia y eficiente y reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles. La incorporación de vehículos eléctricos contribuye a disminuir las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, al tiempo que permite avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Las actuaciones que pueden aspirar a recibir estos fondos son las relativas a la compra de vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible, sea compra o renting. Concretamente, el Ayuntamiento de Zaragoza, mediante renting, va a renovar 17 vehículos 100% eléctricos (119.000 euros en total), a lo que sumará un vehículo comprado directamente, con un importe de financiación de Fondos Europeos que alcanza los 7.000 euros. Dentro de esta solicitud, se incluye el achatarramiento de 17 vehículos municipales antiguos.

Con proyectos como este se sigue edificando el compromiso de Zaragoza con la Misión Europea de Ciudades Climáticamente Neutras, de la que la capital aragonesa forma parte desde 2022. Zaragoza fue seleccionada por la Comisión Europea como una de las 100 ciudades que trabajan para alcanzar la neutralidad climática en 2030. La electrificación de la flota municipal sirve como catalizador para conseguir los objetivos de la agenda climática urbana ya que, la movilidad sostenible, resulta crucial para reducir las emisiones y mejorar la calidad ambiental, al igual que la eficiencia energética, las energías renovables, la renaturalización y la transformación del espacio público.

Con la consecución de esta subvención europea del MOVES III continúa se fortalece la posición de Zaragoza como ciudad privilegiada en materia de sostenibilidad. De hecho, cabe recordar también que forma parte de las cinco finalistas al premio Capital Verde Europea 2028.

La puesta en circulación de estos 18 vehículos por las calles de la ciudad encarna el avance constante que está impulsando el Gobierno de Natalia Chueca hacia la neutralidad climática como una medida más dentro de su proyección como capital mundial de la calidad de vida.

Red de refugios bioclimáticos

El Ayuntamiento de Zaragoza creará una red de refugios bioclimáticos y sociales en áreas infantiles de la ciudad para proteger a la población frente al calor extremo y generar espacios de convivencia más accesibles, saludables e inclusivos. Este es el objetivo del proyecto 'Zaragoza Refugia: Refugios bioclimáticos y sociales en áreas infantiles de Zaragoza. Espacios de confort climático, convivencia e inclusión en barrios vulnerables', que el Consistorio ha presentado a la convocatoria de subvenciones para el impulso de la agenda climática local, convocada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Blanca Solans ha presentado, también esta mañana, la candidatura municipal, dotada con un presupuesto de 250.000 euros, que permitirá desarrollar dos prototipos municipales de refugios bioclimáticos y sociales en el parque San Pablo y la plaza José María Forqué, en el barrio del Gancho. El proyecto, para el que se ha solicitado una ayuda de casi 219.680 euros, transformará estos espacios en entornos accesibles, inclusivos y ambientalmente confortables mediante la incorporación de zonas de sombra, vegetación funcional, soluciones basadas en la naturaleza, fuentes de agua potable, materiales de baja acumulación térmica, energías renovables y sistemas de monitorización ambiental.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza a través de la Dirección General de Fondos Europeos y el Servicio de Infraestructura Verde, subyace del compromiso de la alcaldesa en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de impulsar una red de refugios bioclimáticos en áreas infantiles, como espacios de protección contra el calor, convivencia e inclusión. El objetivo es reducir la exposición al calor extremo y crear espacios seguros para la estancia, el juego y la convivencia.

La principal innovación reside en la creación y validación de un modelo municipal de refugio bioclimático y social en el que se aúnan soluciones ambientales, sociales y tecnológicas preparadas para generar espacios de confort climático adaptados a su ubicación y características.

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Además de la ejecución de los dos proyectos piloto, la iniciativa contempla procesos de participación ciudadana, la evaluación de sus resultados ambientales y sociales y el desarrollo de una metodología que permitirá replicar este modelo en otros barrios de Zaragoza y avanzar hacia una red municipal de refugios bioclimáticos y sociales.