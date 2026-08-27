El barrio de moda de Zaragoza celebra sus fiestas patronales en honor a San Lamberto: toro de fuego, cabezudos y flamenco

En estas fechas de finales de agosto y principios de septiembre numerosos barrios de Zaragoza celebran sus fiestas. Las Fuentes, Las Delicias, San José o Casablanca son algunos de ellos. El distrito del que hablamos hoy es Miralbueno que lleva a cabo sus celebraciones en honor a San Lamberto desde el día 27 de agosto hasta el 30.

Miralbueno es uno de los barrios de la ciudad que más ha crecido en los últimos años. Actualmente, el número de habitantes ronda los 15.000. Por eso, en su programa de fiestas se encuentran actividades culturales para todas las edades y gustos. Algunas de las más destacados son el pregón, los cabezudos, los diferentes actos taurinos y las actuaciones musicales.

Pregón, tardeo y cabezudos

El pregón será el 27, aunque el día anterior ya habrá actividades de calentamiento. El encargado de dar inicio a las fiestas será el agricultor zaragozano Javier Sopesens. Tras el pregón, una sesión del DJ Alberto Andreu animará la tarde. Este mismo pinchadiscos el sábado 29 dará una sesión de flamenco en el pabellón del barrio a partir de la una de la madrugada.

Los cabezudos tendrán también un papel protagonista, ya que todos los días harán recorridos. Los recorridos empezarán siempre a las 17:00 horas y serán por las diferentes calles del distrito. El último día el 31, ya después de finalizar las fiestas, se llevará a cabo la despedida y presentación de los cabezudos a partir de las 18:30 iniciando en la carnicería Piel de Gallina y terminando el recorrido en la Plaza la Rosa.

Festejos taurinos

Los festejos taurinos serán también importantes. Se llevarán a cabo en la plaza de toros montada en Miralbueno. Durante tres días se celebrarán diferentes actividades relacionadas con la tauromaquia. Todos los días habrá vaquillas a las 18:30, pero, también, por la noche (a las 23:30 h) habrá tanto el 28 como el 29 de agosto vacas de fuego.

Las actuaciones musicales, más allá de la sesión de flamenco que se celebrarán estarán centradas en dos ubicaciones del barrio. Por un lado, la plaza Rosa y, por otro, en el pabellón. En la palza actuarán, además de Alberto Andreu (el viernes a las 20:45), el Indómito Errante con Francho Sarrablo (sábado a las 20:45) y la Bogus Band Miralbueno (domingo a la misma hora).

En el pabellón será donde se alargue la fiesta hasta altas horas de la noche. Ahí se podrá disfrutar de sesiones de DJ y discomóviles. El día del pregón a partir de las 00:30 se llevará a cabo el Vibra Show, el 28 habrá una sesión de discomóvil y el 29 el ya mencionado Muy Flamenco que al terminar contará con otra discomóvil.

De este modo, finalmente el día 30 terminarán las fiestas de San Lamberto en el barrio de Miralbueno con una traca final en el Camino del Pilón. Aunque no es seguro, pues tienen que permitirlo las condiciones temporales.