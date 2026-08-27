Un centro comercial de Zaragoza pierde una conocida tienda de muebles: mantendrá su otro local en el centro
Kave Home cierra su establecimiento en La Torre Outlet tras varias semanas sin actividad, aunque mantiene abierta su tienda de la calle Isaac Peral, en pleno centro de Zaragoza
El centro comercial La Torre Outlet de Zaragoza pierde una conocida tienda cuyo local ya llevaba un tiempo sin actividad. Se trata del establecimiento de Kave Home, una marca de muebles de origen español, concretamente, de Sils, municipio catalán de la provincia de Girona
Kave Home llegó al centro comercial de la autovía de Logroño en octubre de 2022. Se presentaba como una empresa líder global de diseño, fabricación y distribución de mobiliario con una oferta centrada en las últimas tendencias. Esta apertura supuso su segunda tienda en la ciudad, ya que un mes antes, en septiembre, la marca había abierto su primer local en pleno centro de Zaragoza.
Su otra tienda en el centro de Zaragoza
La primera tienda permanecerá abierta y, a priori, sin ningún cambio. Se encuentra en la calle Isaac Peral, número 2. Ese establecimiento cuenta con casi 1.000 metros cuadrados y dos plantas. La apertura de ambos locales formó parte de la iniciativa de expansión de la marca catalana, que cuenta con tiendas en varios países y más de 30 establecimientos en España.
El cierre del negocio en La Torre Outlet supone un hueco a llenar para este joven centro comercial, especialmente en un momento en el que se espera la apertura de una nueva galería comercial cerca de Utebo, en concreto, junto a la urbanización Torreblanca. En este caso, el local es algo más pequeño que el del centro de la ciudad: cuenta con unos 600 metros cuadrados y se encuentra junto a la tienda Adidas.
Oferta de muebles en La Torre Outlet
En La Torre Outlet la oferta de mobiliario seguirá cubierta, pues todavía se mantienen los establecimientos de las marcas como Muebles Boom o Bauhaus. Negocios que ofrecen muebles, electrodomésticos y demás equipamientos para el hogar.
El cierre, como se ha mencionado, aunque se ha hecho oficial estos días, llevaba un tiempo rumiándose, pues el local lleva sin abrir sus puertas ya varias semanas. Ahora, la marca también la ha borrado de su página web y tampoco aparece en Google, ni siquiera con el aviso habitual de cerrado permanentemente.
De este modo, Kave Home mantendrá su presencia en Zaragoza a través de su tienda de la calle Isaac Peral, mientras que su establecimiento de La Torre Outlet deja de formar parte de la oferta comercial del centro tras casi cuatro años de actividad.
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