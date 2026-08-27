El Gobierno de Aragón endurecerá la normativa para poder inmovilizar a los VTC que operen sin licencia

El Gobierno de Aragón, un año y medio después de la última regulación al respecto, va a emitir una nueva orden para intentar regular el caos que gobierna en el sector del transporte de pasajeros con conductor, esto es, en la polémica nunca acabada entre los taxistas y las multinacionales de VTC. Así lo ha anunciado el consejero del ramo del Gobierno de Aragón, Octavio López, después de una reunión que ha mantenido precisamente con los representantes del taxi en la capital aragonesa, donde se concentran los encontronazos. Esa orden servirá para dar "seguridad jurídica" a las sanciones que se impongan en caso de incumplimientos de la normativa en vigor, algo que venían pidiendo los taxistas desde hace meses.

Es más, desde la asociación provincial de Autotaxi de Zaragoza habían anunciado antes de la reunión de este jueves que, en caso de no sentirse escuchados por las Administraciones -en la reunión también ha estado presente la concejala de Movilidad de la capital aragonesa, Tatiana Gaudes- iban a realizar una serie de paros en las próximas semanas coincidiendo con los momentos de mayor aglomeración en la ciudad, como son el Vive Latino (5 y 6 de septiembre) y las Fiestas del Pilar (del 10 al 18 de octubre).

Esa orden que emitirá el consejero de Transportes definirá de una manera más concreta los casos en los que la Policía Local o los inspectores de la DGA encargados de revisar la labor de las VTC podrán sancionar o incluso inmovilizar a los coches de Bolt, Uber y Cabify que operen dentro de los límites de la capital aragonesa sin la preceptiva licencia del consistorio.

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Es decir, lo que se va a hacer es "endurecer" la normativa para que quede claro que el que la hace la paga, ha venido a explicar López. En marzo de 2025, también después de las protestas protagonizadas por los taxistas, el Gobierno de Aragón ya emitió una orden que permitía inmovilizar a los vehículos de VTC que fueran 'pillados' operando por Zaragoza. "Queremos marcar unas reglas del juego claras que ya se intentaron marcar hace 18 meses y que hemos visto que se pueden establecer con mayor seguridad para poder sancionar a los que incumplen", ha explicado López.