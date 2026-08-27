Nuevos accesos para el Parque de Atracciones de Zaragoza: el consistorio destina 4 millones para las obras del entorno

La renovación del Parque de Atracciones de Zaragoza va dando pasos. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este miércoles el anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se someten a información pública las obras que mejorarán los viarios e infraestructuras del entorno del complejo de ocio de la capital aragonesa. La intervención cuenta con un presupuesto total de licitación de 4.180.998,10 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de doce meses.

El proyecto de obras aborda la renovación exterior y la mejora de los accesos al complejo de ocio de los Pinares de Venecia. Entre las principales actuaciones proyectadas se encuentra la reforma de los accesos, la creación de un nuevo vial que integrará un carril bici, la adecuación del andador actual y la habilitación de un nuevo camino peatonal. Asimismo, la intervención contempla la renovación de las redes municipales de abastecimiento de agua y saneamiento y la construcción de tres zonas de aparcamiento gratuito con capacidad para 195 vehículos.

Esta infraestructura pública dará soporte al área perimetral y a la ampliación proyectada del parque de atracciones, que sumará cinco hectáreas ganadas a los Pinares de Venecia.

El importe consignado en la licitación, de más de cuatro millones de euros, supone un reajuste sobre el presupuesto inicial previsto por los técnicos municipales, que se situaba cerca de los cinco millones de euros. Según el cronograma previsto por la administración local, tras la licitación de los trabajos y su adjudicación antes de finalizar el año, el grueso de las obras se ejecutará a lo largo del ejercicio 2027.

La actuación pública se desarrollará de forma paralela a la transformación integral del interior del recinto de diversiones infantiles. El complejo, cerrado al público de forma generalizada durante el verano salvo para eventos puntuales, se encuentra pendiente de la concesión por los próximos 50 años al grupo argentino Fenix Entertainment. La firma prevé realizar una inversión privada de 15 millones de euros en cinco años para remodelar las atracciones y adaptar la oferta de ocio.

Tras la liquidación de la anterior empresa gestora y la resolución concursal de los activos, la hoja de ruta contempla una reapertura parcial de las instalaciones entre septiembre y noviembre para cubrir la campaña de otoño, a la espera de que la presentación del plan especial correspondientes active de forma definitiva las obras interiores y la reforma integral del espacio.

El anuncio publicado en el BOA formaliza la exposición pública del expediente municipal durante un periodo de quince días en el perfil del gcontratante del consistorio. En este plazo, las alegaciones podrán ser remitidas al registro del ayuntamiento dirigidas a la dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior antes de que el Gobierno de Zaragoza proceda a la aprobación definitiva del proyecto.