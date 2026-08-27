El PSOE reclama a Chueca las mejoras, equipamientos y viviendas protegidas prometidas en el parque Pignatelli

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha reclamado a la alcaldesa, Natalia Chueca, las mejoras y equipamientos que se prometieron a los vecinos con motivo de la modificación del Plan General del Ordenación Urbana (PGOU) sobre el entorno del parque Pignatelli y que diez años después siguen sin ponerse en marcha.

Ranera ha criticado, además, que las únicas propuestas que han visto la luz sean las relacionadas con las viviendas libres y un kiosco del parque. Hace varios años, ha recordado la portavoz socialista, se aprobó una modificación del PGOU, con el acuerdo de los vecinos, entidades y tejido asociativo, para recoger en la zona la proyección de nuevas viviendas, entre las que se incluían, 30 viviendas públicas de alquiler asequible y nuevos equipamientos públicos para la zona.

Sin embargo, Ranera ha preguntado "dónde está la vivienda pública prometida, la biblioteca, el centro cívico, los equipamientos deportivos" porque a pesar de haber ingresado el dinero de la operación urbanística "lo que nos encontramos diez años después es que Azcón y Chueca han olvidado el interés general, las reivindicaciones de los vecinos y el convenio que aprobamos por unanimidad y sólo están sus milongas y promesas incumplidas".

"Incapacidad"

"La única promesa cumplida de lo acordado entre grupos y vecinos ha sido la puesta en marcha de viviendas, que recuerdo costaban más de medio millón de euros, mientras los vecinos del barrio esperan las viviendas públicas de alquiler y los equipamientos públicos", ha señalado Lola Ranera.

Así mismo, la portavoz del PSOE ha comentado lo que es una "nueva chapuza de Chueca" que pone en evidencia "la incapacidad de este gobierno de cumplir sus promesas" y ha señalado tanto el nuevo parque Pignatelli, como el antiguo.

"Sólo hay que ver cómo están los bancos, el parque infantil, las farolas, los agujeros de baldosas, a Chueca se le han olvidado sus promesas y únicamente han hecho lo de siempre, ayudar a los amigos para construir viviendas libres y abandonar las necesidades del barrio".

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Por su parte, el representante de los vecinos, Jesús Allué, ha asegurado que seguirán trabajando para que se cumplan los acuerdos que recogían infraestructuras para revitalizar el barrio. "Ahora está todo abandonado, el tema de las zonas verdes es una vergüenza y vamos a seguir luchando hasta que el final", ha concluido.