Zaragoza gana terreno como alternativa a Madrid y Barcelona para trabajar y vivir

Durante años, Madrid y Barcelona han concentrado gran parte de las oportunidades laborales de España. Sin embargo, el aumento del coste de la vivienda está empujando a cada vez más profesionales a valorar otras ciudades donde desarrollar su carrera sin asumir un esfuerzo económico tan elevado. Zaragoza es una de las que más terreno está ganando en este nuevo escenario.

La capital aragonesa figura en el ranking “Ciudades en auge 2026” de LinkedIn, que identifica los mercados urbanos con mayor crecimiento de las oportunidades laborales y de la atracción de talento. Un posicionamiento que refleja la transformación económica que vive la ciudad y su creciente peso dentro del mapa empresarial español. Pero si algo diferencia a Zaragoza de otros polos emergentes es su capacidad para combinar este dinamismo con un mercado residencial todavía competitivo.

Según el Índice de Valor Tasado de Vivienda Libre del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el valor medio de la vivienda usada alcanzó los 2.207,4 euros por metro cuadrado en el primer trimestre de 2026.

Una ubicación estratégica que multiplica su atractivo

Buena parte del crecimiento de Zaragoza se explica por su posición geográfica. Situada entre Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, la ciudad se ha convertido en uno de los principales enclaves logísticos del país y en un punto de referencia para empresas vinculadas al transporte, la distribución y la industria. A ello se suman nuevas inversiones asociadas a los centros de datos, la tecnología y la fabricación avanzada, sectores que están impulsando la creación de empleo cualificado y reforzando la capacidad de la ciudad para atraer nuevos profesionales.

Una ciudad donde el salario cunde más

Mientras muchas ciudades con fuerte crecimiento económico están registrando una creciente presión inmobiliaria, Zaragoza mantiene niveles de precios muy alejados de los de las principales capitales españolas. El valor medio de la vivienda es aproximadamente un 60% inferior al de Madrid y un 53% inferior al de Barcelona, una diferencia que puede resultar determinante para quienes buscan independizarse, formar una familia o mejorar su calidad de vida sin alejarse de las oportunidades laborales.

Para el portal de UCI, Vivegreen, esta combinación explica por qué Zaragoza está captando cada vez más interés entre profesionales que priorizan tanto su desarrollo laboral como su proyecto personal.

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El nuevo protagonismo de las ciudades intermedias

La evolución de Zaragoza refleja una tendencia cada vez más visible en España: el auge de ciudades capaces de atraer inversión, talento y empleo sin replicar los problemas de acceso a la vivienda de los grandes mercados urbanos. En un contexto donde el precio residencial se ha convertido en un factor decisivo para muchos trabajadores, ciudades como Zaragoza están encontrando una oportunidad para reforzar su capacidad de atracción y consolidarse como alternativas reales a los grandes polos tradicionales de empleo.