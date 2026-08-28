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Air Horizont desvela los primeros vuelos chárter desde Zaragoza para la temporada otoño-invierno: los billetes ya están a la venta

La aerolínea conectará la capital aragonesa con Oporto, Praga y Liubliana durante fechas señaladas de los próximos meses

Panorámica de Oporto, una ciudad a la que puedes volar desde Zaragoza en San Valero

Panorámica de Oporto, una ciudad a la que puedes volar desde Zaragoza en San Valero / PIXABAY

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El Periódico de Aragón

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Air Horizont, la única aerolínea aragonesa, ha anunciado el arranque de su nueva temporada de Escapadas, el programa de viajes que conecta Zaragoza con distintos destinos europeos. Los zaragozanos podrán disfrutar de una conexión directa en fechas señaladas como los puentes de Todos los Santos, San Valero o justo antes de las vacaciones de Navidad.

La compañía ha confirmado ya las tres primeras propuestas de esta temporada: Liubliana, del 30 de octubre al 2 de noviembre; Praga, del 17 al 20 de diciembre; y Oporto, del 28 al 31 de enero. La capital de Eslovenia se está convirtiendo en el destino elegido por cada vez más turistas cada año. Por otro lado, la preciosa ciudad de Praga se transforma por completo con su mercado navideño con la llegada del invierno. Por último, Zaragoza repite conexión chárter con Oporto, la capital del norte de Portugal donde podrás navegar por el Duero, perderte por sus pintorescas calles y probar su suculenta gastronomía.

Air Horizont se consolida así como la única aerolínea que te lleva a estos destinos desde Zaragoza, y ha adelantado que próximamente dará a conocer tres opciones adicionales que completarán el programa de Escapadas desde Zaragoza 2026-2027. Con este programa, Air Horizont quiere que los aragoneses puedan disfrutar de destinos europeos sin necesidad de salir de su ciudad. La compañía pone así al alcance de Zaragoza una oferta de vuelos que, hasta ahora, solía implicar desplazarse a otras ciudades como Madrid y Barcelona para coger el avión y aprovechar al máximo el poco tiempo que otorgan los puentes.

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Además, Air Horizont cuenta con el programa de fidelización Club Vive Volando, al que los viajeros pueden unirse de forma gratuita a través de la web de la compañía para acceder a beneficios exclusivos: descuentos en próximas Escapadas, visitas guiadas al avión y guías personalizadas de los destinos. Las reservas para Liubliana, Praga y Oporto ya están disponibles en escapadas.airhorizont.com donde los interesados pueden consultar precios y disponibilidad.

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