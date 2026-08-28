El emotivo regalo que recibió Leticia Sabater antes de su último y multitudinario concierto en Zaragoza: "Un detalle precioso"

Leticia Sabater volvió a hacer rugir a toda Zaragoza en un multitudinario concierto ante un público fiel como es el del barrio de Las Fuentes. La artista catalana regresó a la capital aragonesa por todo lo alto y consiguió llenar hasta la bandera el recinto ferial situado en el Parque Torrerramona un jueves por la noche. El público zaragozano no falló a su cita con Sabater, que protagonizó varios momentos únicos que hicieron vibrar a todos los asistentes.

De sobras es sabido el idilio que tiene Leticia Sabater con Zaragoza. La artista catalana continuó su larga gira por Aragón con un espectáculo para las fiestas de Las Fuentes. Desde el primer momento, el público zaragozano dejó claro el cariño que siente por la artista que recibió un bonito regalo incluso antes de subir al escenario. Un niño se acercó después de haber ganado un peluche en una de las atracciones de las ferias del barrio.

"Qué emoción el regalo que se ha ganado en la feria el peque. Me ha querido regalar un detalle precioso, pero le he dicho que se lo firmo y que duerma con él en la camita para acordarse siempre de mí cuando tenga un mal día. Así yo siempre estoy con él en el osito", ha publicado Leticia Sabater en su perfil de Instagram.

Tras este pequeño regalo que le llegó al corazón, Leticia Sabater comenzó un concierto sabiendo el cariño que sienten los vecinos de Las Fuentes por su forma se ser. "Me voy con el corazón y el alma lleno de cariño y amor aragonés de Las Fuentes. Por segunda vez, el recinto ferial petado y un concierto inolvidable con todos dándolo todo desde el minuto uno hasta el final", afirmó Sabater que hace unos años también fue capaz de llenar hasta la bandera el recinto ferial del parque Torrerramona a pesar de la lluvia.

"No se puede estar mejor"

"Un jueves como hoy no se puede estar mejor que con mi público dándolo todo. El concierto muy divertido y espontáneo con todos. Os amo, Las Fuentes", reclamó Leticia Sabater que tiró de clásicos musicales, de sus propios hits y de la interacción con el público para hacer vibrar a pequeños y mayores. En su cuenta de Instagram, la catalana ha publicado uno de los momentos más bonitos de todo el concierto cuando dos parejas prometidas subieron al escenario y todos los asistentes les pidieron un beso. "Gracias por una noche inolvidable. Os amo Aragón", concluyó su show Leticia Sabater.

Noticias relacionadas

La artista catalana seguirá su particular tour veraniego por la comunidad este mismo viernes cuando visitará Godos en Teruel para un nuevo concierto. Ya durante el fin de semana, Sabater se desplazará hasta Cantabria y Galicia. No falta mucho para que Leticia Sabater vuelva a dar un concierto en Zaragoza ya que es la estrella de la programación de las Fiestas de Casablanca con su concierto del próximo 4 de septiembre.