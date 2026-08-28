Un irlandés elogia las autopistas de España a su paso por Zaragoza y se lleva el halago de Óscar Puente: "Está claro que los de afuera valoran mejor lo que tenemos"

El estado de las infraestructuras en España es un tema en boca de todos. Cada vez son más las quejas de los ciudadanos españoles sobre el estado de las carreteras nacionales, autovías, autopistas o líneas ferroviarias que recorren el país de norte a sur y de este a oeste. La opinión de un extranjero ha generado un notable revuelo en la red social X, conocida anteriormente como Twitter, tras reabrir el debate del estado de las carreteras desde un punto de vista muy distinto.

Un conductor de origen irlandés afincado en la Costa Brava se lanzó a la carretera para recorrer 700 kilómetros hasta el norte de España, cruzando territorio aragonés a la altura de Zaragoza. Su conclusión al finalizar el trayecto ha sido muy clara: "Conducir en España está infravalorado de forma masiva". El usuario comenzó su reflexión destacando la magnitud de la red de carreteras españolas: "España tiene la red de autopistas más extensa de Europa, 17.228 km, y la mayor parte es gratuita para circular".

La respuesta de Óscar Puente

Para justificar su opinión, puso como ejemplo su propio viaje, que iba desde la Costa Brava hasta Bilbao pasando por Zaragoza, en el que completó más de 400 kilómetros sin tener que pagar peajes, sin rascarse el bolsillo. "Llevo 400 km de un trayecto desde la Costa Brava hasta Bilbao y no he pagado nada hasta ahora. Cataluña eliminó sus principales peajes de autopista en 2021 = 0 euros todo el camino hasta Zaragoza", comentó en su publicación.

En su trayecto hacia el norte de España, el viajero efectuó un único pago, aunque recordó que este peaje se eliminará antes de que finalice el año: "El único tramo de pago es la AP-68 hacia Bilbao, €39,90, y la mayor parte se libera el 11 de noviembre cuando vence la concesión". La publicación, que cuenta con más de 3.000 likes y cerca de un millón de impresiones, no tardó en aparecer en el teléfono de Óscar Puente.

El Ministro de Transportes del Gobierno de España, un usuario habitual de la citada red social, no dudo en dejar su propio comentario en la publicación de Timur Negru. "Está claro que los de afuera valoran mejor lo que tenemos", citó Puente. El político es ampliamente conocido por su elevadísima actividad en la red social X, plataforma que utiliza a diario para comunicar novedades del ministerio, responder directamente a usuarios o debatir con la oposición.

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Comparación con el resto de carreteras de Europa

El conductor irlandés quiso hacer una comparativa del precio que se paga por circular en otras autovías de los principales países europeos. "Hice unos miles de kilómetros en Italia y Francia este verano. Allí son al menos 100 euros en peajes por cada mil kilómetros", comenta el usuario de X en su publicación. También ha alabado el mantenimiento y la fluidez de la red española frente a sus vecinos del sur de Europa: "Las carreteras españolas son de mejor calidad que las francesas e italianas. El trayecto es mucho más agradable y están bastante vacías".