El refugio de Bertín Osborne en Aragón: un pueblo con restos romanos que eligió para celebrar un hito importante en su carrera

Aragón se ha convertido en uno de esos lugares que muchas celebridades eligen para desconectar y disfrutar de una escapada tranquila, y entre quienes se han encontrado aquí un refugio está Bertín Osborne, que lleva más de cuatro décadas siendo una figura reconocible en la música y en la televisión. Son muchas las figuras públicas que han visitado distintos rincones de la comunidad, y Gurrea de Gállego es uno de esos municipios que, pese a su tamaño, ha logrado atraer a artistas de primer nivel. Así como, consolidarse como un punto cultural destacado dentro de la Hoya de Huesca.

Osborne actuó en abril de 2022 en el pabellón municipal de Gurrea de Gállego, un espacio que ya había acogido a artistas destacados del calibre de Los Chichos, Camela o Azúcar Moreno. Las 600 localidades disponibles se agotaron y el concierto se convirtió en uno de los eventos más destacados del año en la comarca.

Bertín Osborne, mítico cantante español, durante uno de sus conciertos / MARTA G. BREA

40 años de carrera

Con el motivo de la celebración de sus 40 años de carrera, el cantante eligió este municipio de La Hoya de Huesca, que cuenta con unos 1.500 habitantes, como una de las paradas de su gira, demostrando el vínculo especial que mantiene con Aragón. En el escenario estuvo acompañado por un equipo musical de gran calidad, formado por catorce musicos y un despliegue técnico en luces y sonido.

La trayectoria de Bertín Osborne comenzó en 1981 con la publicación de Amor mediterráneo, su primer trabajo discográfico. Desde entonces, ha lanzado veintidós discos, una actividad que ha compaginado con su faceta televisiva en diversas cadenas. Su presencia mediática, unida a su carrera musical, lo ha convertido en una figura reconocible para varias generaciones.

La popularidad de Gurrea de Gállego no se limita a la elección del vocalista. El municipio ha logrado consolidarse como punto de referencia gracias al Gurrea Rock, un festival que ha reunido a artistas de estilos muy diversos, desde Montserrat Martí hasta Desakato, El Niño de la Hipoteca o Reincidentes. Esta combinación de música y tradición ha contribuido a que la localidad gane visibilidad y reconocimiento dentro y fuera de Aragón.

Cartel del V Gurrea Rock Festival celebrado en 2024. / SERVICIO ESPECIAL

Qué ver en Gurrea de Gállego

Gurrea de Gállego, por su parte, ofrece un entorno que combina patrimonio, naturaleza y memoria histórica. El municipio, situado en la Hoya de Huesca, el municipio permite disfrutar del río Gállego y del río Sotón, además de conservar vestigios romanos y árabes en sus calles empedradas. La iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, de estilo románico tardío, es uno de sus puntos más destacados, así como También La Sarda‑Monte Pilatos, un enclave de la Guerra Civil donde se conservan trincheras, fosos de tiro y túneles subterráneos.

Las fiestas en honor a la Virgen de La Violada, el 8 de septiembre, y la romería del último domingo de mes completan la oferta cultural de una localidad que mantiene vivas sus tradiciones.

Gira de despedida en Zaragoza

Además de su vínculo con Huesca, Bertín Osborne también ha mostrado su predilección por Zaragoza. El pasado 2 de mayo de 2026 actuó en la Sala Mozart del Auditorio, una de las paradas de su gira de despedida. La actuación reunió a numerosos seguidores y dejó momentos llamativos, como cuando el cantante se colocó un cachirulo en señal de cariño hacia el público aragonés.

Bertín Osborne durante su visita al restaurante El Foro / EL FORO

Tras el concierto, visitó El Foro uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, situado en la calle Eduardo Ibarra, a pocos metros del Auditorio Princesa Leonor. Con más de 25 años de historia, el establecimiento es conocidopor su tagliatelle al parmesano 'alla routa', una elaboración en la que la pasta se mezcla en el interior de una gran rueda de queso.

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La presencia de Bertín Osborne en Aragón, tanto en Gurrea de Gállego como en Zaragoza, confirma que la comunidad autónoma es uno de los lugares favoritos del artista para mostrar su faceta personal y artística.