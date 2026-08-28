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URBANISMO

Riesgo de derrumbe: el Ayuntamiento de Zaragoza desaloja un edificio en la plaza Santo Domingo

Trece residentes, cuatro de ellos menores, han sido desalojados de forma preventiva ante el riesgo de colapso de un edificio

Desalojo de un edificio del Gancho por riesgo de derrumbe

Desalojo de un edificio del Gancho por riesgo de derrumbe

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Desalojo de un edificio del Gancho por riesgo de derrumbe / Josema Molina

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado el desalojo preventivo y temporal del edificio situado en la plaza Santo Domingo, 17, tras detectar un riesgo estructural crítico que compromete la seguridad del inmueble. Este bloque, compuesto por una planta baja y cinco alturas, alberga un total de seis viviendas con una comunidad de propietarios constituida.

La medida de urgencia afecta a doce residentes, entre los cuales se encuentran cuatro menores de edad. Esta situación ha salido a la luz a raíz de una actuación de oficio llevada a cabo por el Servicio de Inspección Urbanística municipal, cuyos técnicos han evaluado el estado del bloque para determinar la gravedad de los daños.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado el desalojo preventivo y temporal del edificio situado en la plaza Santo Domingo

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decretado el desalojo preventivo y temporal del edificio situado en la plaza Santo Domingo / Ayuntamiento de Zaragoza

Durante la inspección, se ha constatado un deterioro severo provocado por la humedad constante proveniente de las bajantes del edificio, afectando de manera directa a las estructuras de las zonas correspondientes a las cocinas y los baños. El nivel de degradación es tal que existe un riesgo de colapso de toda esa área del edificio.

Ante la urgencia de garantizar la seguridad ciudadana, el consistorio ha emitido un requerimiento formal a la propiedad para que asuma las obras de consolidación y reparación necesarias, condición indispensable para que las familias puedan regresar a sus hogares sin correr peligro.

Para hacer frente a la emergencia de alojamiento, el ayuntamiento ha activado de inmediato el protocolo de Servicios Sociales, ofreciendo una alternativa habitacional temporal por urgencia a todos los vecinos desalojados, que sin embargo, por el momento, la han declinado al manifestar que tienen soluciones propias con amigos o familiares.

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La salida de los residentes se está llevando a cabo bajo una estrecha coordinación en la que intervienen efectivos de Bomberos, Policía Local, arquitectos municipales, Inspección Urbanística y personal de los servicios sociales municipales.

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