Zaragoza acelera las obras antes de la vuelta al cole: estos son los tres barrios afectados

El Ayuntamiento de Zaragoza ha detallado la planificación de las obras y las afecciones a la movilidad previstas en la capital aragonesa para la próxima semana, que se centrarán en el asfaltado y en algunas obras de conservación de vías, aprovechando el final del periodo estival, antes de la 'vuelta al cole', porque es el mejor momento para reducir las molestias a los ciudadanos.

El concejal delegado de Movilidad e Infraestructuras, José Miguel Rodrigo, ha repasado la información de servicio dirigida a la ciudadanía relativa a las nuevas actuaciones de movilidad y obras que se desplegarán en la ciudad durante la próxima semana.

"Hemos intensificado las obras durante el mes de agosto para seguir invirtiendo en seguridad, conservación y mejora de la escena urbana", ha recordado Rodrigo, quien ha explicado que "el objetivo es arrancar el nuevo curso con la misma imagen general de la movilidad que teníamos, en la que los ciudadanos ya habían ido creando sus itinerarios alternativos durante los últimos meses".

En todo caso, a partir de este final de verano y en otoño, se espera que algunos movimientos y avances en grandes obras como las del Portillo, Pedro Cerbuna, plaza San Miguel, o avenida Valencia, podrán ir descongestionando los itinerarios y mejorando la movilidad peatonal.

Centrándose en el calendario más inmediato, Rodrigo ha detallado las obras y actuaciones de nueva implantación que comenzarán a partir del próximo lunes, 31 de agosto.

Operación asfalto

El plan de mejora del asfaltado de Zaragoza continúa la próxima semana con nuevas intervenciones en los distritos de San José, Torrero-La Paz y Las Fuentes.

Para minimizar las molestias y facilitar la movilidad de los vecinos, todos los trabajos se han coordinado previamente con los titulares de los garajes afectados y con el servicio de autobús urbano.

En el distrito de San José, las obras se concentran en la calle Nuestra Señora del Agua del 31 de agosto al 7 de septiembre, en concreto entre el número 15 y la calle Lapuyade. Se cortará la calle y el acceso a Juan José Gárate de manera puntual.

En la calle Lapuyade se ocupará parte de la calzada, pero se garantizará el paso de vehículos --incluido el autobús-- desviándolos por la zona habitual de aparcamiento. Se prohibirá aparcar a ambos lados entre Lapuyade y el número 21 de Nuestra Señora del Agua, entre los números 38 y 50 de Lapuyade y en Juan José Gárate, desde el portal 14 hasta Nuestra Señora del Agua.

Torreo-La Paz

En cuanto al barrio de Torrero-La Paz, se concentran dos actuaciones. La primera de ellas en la plaza Gallur, del 31 de agosto al 7 de septiembre, que se cortará en su totalidad.

De forma puntual se verá afectado el acceso a León Moyano desde Cuarta Avenida y el giro del autobús desde la Calle de la Salud, y se prohibirá estacionar en toda la plaza, a ambos lados de León Moyano y en un tramo de 50 metros a la altura del número 35 de Cuarta Avenida.

Por otro lado, en el mismo distrito, los trabajos en la calle Hogar Cristiano durarán un día más, con cortes de tráfico que afectarán puntualmente al paso por calles perpendiculares --Épila, Ateca, Luis Ginés Lalana, Ejea de los Caballeros, Magallón, Alquézar, Mallén y Mesones de Isuela--. Estará prohibido aparcar en toda la calle en obras, en los 30 primeros metros de las Calles Alquézar, Ejea de los Caballeros, Ateca y Épila, así como entre el 40 y el 48 de la calle Mesones de Isuela, entre el 12 y el 18 de Castillo de Loarre y en el 71 de la calle Cuarte.

Las Fuentes

En el distrito de Las Fuentes, las obras de asfaltado se centrarán, del 1 al 9 de septiembre, en la calle Silvestre Pérez, en el tramo situado desde el número 4 hasta la calle Silvestre Pérez. Se cortará ese tramo accediendo desde Doctor Iranzo, el paso del tráfico y del autobús por Salvador Minguijón estará garantizado en todo momento y el aparcamiento estará prohibido a ambos lados de la calle, desde el número 10 hasta llegar a Salvador Minguijón.

Asimismo, en las mismas fechas, estará en obras la calle José Martínez Ruiz Azorín en el tramo situado entre Salvador Minguijón y Doctor Iranzo.

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Habrá cortes puntuales en el acceso desde Salvador Minguijón y en la incorporación de los vehículos hacia Doctor Iranzo. El aparcamiento estará prohibido en todo el tramo en obras, así como en Salvador Minguijón --desde Azorín hasta la calle Tiermas-- y en Doctor Iranzo --30 metros frente a la vía en el lado impar y otros 30 metros en el lado par--.