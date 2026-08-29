Birragoza celebra una nueva y exitosa edición: "La gente en Zaragoza sabe de cerveza y eso mola"

Con el patio del centro de Historias de Zaragoza como epicentro, el ambiente cervecero se ha apoderado del barrio de La Magdalena, convertido un año más en la sede del festival Birragoza, una cita que ya va por su edición número 13. Desde el pasado viernes y hasta este sábado, desde las 12.00 del mediodía hasta las 00.00 horas, cientos de personas pasan este fin de semana por los puestos en los que degustar algunas de las mejores cervezas artesanas del país.

Este sábado a mediodía ya eran varias decenas de personas las que, aprovechando la sombra que da el Centro de Historias, probaban en las mesas que ha colocado la organización algunas de los brebajes de las marcas presentes. José Ramón Embid era uno de ellos. “Este es el cuarto año que vengo y está genial. Es una manera ideal de reconectar con la ciudad cuando vuelves de vacaciones. Para mí marca el reinicio del curso”, contaba el hombre.

Y es que edición tras edición, el Birragoza ha conseguido hacerse un hueco en el calendario. Y de ahí que las marcas sigan apostando por estar presentes. Desde San Sebastián llegan Igor y Sergio, de Meta Edabeak, una firma especializada en “cervezas de granja, clásicas belgas” que se caracteriza sobre todo por contar con su propia levadura. “Eso es lo que nos identifica”, cuenta Sergio.

Los responsables de la firma Sanfrutos, en el Birragoza. / Jaime Galindo

Este es el tercer año que están presentes en el Birragoza y según cuentan la experiencia está siendo, de nuevo, positiva en este 2026. “Hay mucha afluencia, pero sobre todo cuando cae el sol la gente viene en manada. Zaragoza es una ciudad que tiene cultura cervecera. La gente sabe de cerveza y sabe lo que quiere beber. Y eso mola. Eso sí, aquí gustan las cervezas de alta graduación, gustan los grados”, explica este cervecero vasco.

Coincide con Sergio Mateo, un cervecero que viene desde Segovia. Su marca se llama Sanfrutos. “Aquí gustan mucho las cervezas fuertes, sí, aunque con el calor que hace la Lager es la que mejor se vende”, comenta. Entre las variedades que ofrecen tienen cervezas con mucho lúpulo, muy aromáticas y también frescas. ¿Su secreto? “Estamos al pie de la sierra entonces tenemos un agua maravillosa para elaborar cervezas”, dice este otro cervecero.

Y a diferencia de los dos anteriores, Rebeca, Miguel y Maite juegan en casa. Ellos son los responsables de la Birrosta, un establecimiento en La Magdalena especializado en cerveza artesanal y comida vegana y sin gluten, y Mononoke Café, otro local, este en Camino de las Torres, que sirven pizzas sin gluten y cervezas, además de contar con juegos de mesa. En su estand venden sus propias cervezas que realizan gracias a colaboraciones con fábricas artesanas.

Maite, de Mononoke Café, y Rebeca, de la Birrosta. / Jaime Galindo

“Jugar en casa es una maravilla porque siempre viene gente de aquí que conocemos y amigos, pero la verdad es que hay personas de todos los sitios. Hay un inglés ahora por ahí perdido, por ejemplo”, ríen los tres. Para ellos, el Birragoza es un éxito porque es una ocasión ideal para probar, preguntar y comprobar qué es lo que se hace aquí. "Es un festival que funciona pese a que el mundo está cambiando y el consumo de alcohol está descendiendo”, explican los tres. “Por las tardes se pone hasta arriba y cada año viene más gente”, añaden.

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El Birragoza está organizado y coordinado por la Asociación Birramigos, Cervezas Artesanas y Lupulus y el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay puestos de marcas de cerveza vascas, catalanas, castellanas, asturianas y cántabras, además de las aragonesas. Y también se puede pedir comida en tres foodtrucks.