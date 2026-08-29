Aparcar gratis en Zaragoza depende mucho del distrito en el que se busque sitio, si bien antes de la ampliación de la zona azúl y naranja sigue siendo viable no pagar, otra cosa es encontrar una plaza libre. Según los datos recogidos en la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 2018, la ciudad cuenta con unas 183.663 plazas libres de estacionamiento en superficie, repartidas de forma muy desigual entre barrios. Por el momento, solo unas 7.000 son de pago y se concentran en el Centro y el Casco Histórico, aunque también llegan a otros barrios. Así, no es lo mismo intentar dejar el coche en corazón de la ciudad que hacerlo en zonas más amplias y residenciales como Torrero, Actur, El Rabal, Casablanca o barrios rurales como Garrapinillos.

Torrero-La Paz es, de acuerdo con esta tabla, el distrito con más plazas libres en superficie de toda Zaragoza, con 26.399 estacionamientos, si bien estas plazas no están en el corazón del barrio, sino en los alrededores o en el centro comercial Puerto Venecia, por lo que las cifras están algo distorsionadas. Le siguen Actur-Rey Fernando, con 19.775; El Rabal, con 17.814; Garrapinillos, con 16.560; y Casablanca, con 16.318, aunque tampoco están en la parte antigua del barrio, que es una de las partes de la ciudad donde más cuesta aparcar. Son, por tanto, algunas de las zonas donde en términos absolutos existe una mayor oferta de aparcamiento gratuito en calle, aunque eso no significa que siempre sea fácil encontrar sitio en los puntos de mayor demanda

'Ceros'

En el extremo contrario aparecen los distritos más céntricos, donde la presión sobre el aparcamiento es mucho mayor y la oferta gratuita se reduce de forma notable. El Casco Histórico apenas suma 2.056 plazas libres en superficie y el Centro cuenta con 4.838, cifras muy alejadas de las de los barrios periféricos.Además son de pago, por lo que la misión se torna imposible.

Con estos datos sobre la mesa, la guía para aparcar gratis en Zaragoza debe mirar sobre todo a los barrios con más oferta en superficie, pero también tener en cuenta la demanda real de cada zona. Los grandes números señalan a Torrero, Actur, El Rabal, Casablanca o Garrapinillos como los distritos con más plazas, mientras que el Centro y el Casco Histórico quedan como los espacios donde depender del aparcamiento libre en calle resulta mucho menos recomendable.

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Y es que en esto el urbanismo tiene mucho que ver. En barrios nuevos o en zonas de nueva creación construidas en los 80, 90 y 2000 ya se previeron muchas más plazas de aparcamiento en superficie que se suman además a edificios con garajes subterráneos. De ahí que en zonas como el Actur, el entorno de Aragonia, y Gómez Laguna y Parque Goya haya muchos de los denominados 'ceros', manzanas enteras que se dedican a aparcamientos en batería. Aun así, la tarea de aparcar sigue sin ser sencilla.