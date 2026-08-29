El mapa del aparcamiento en Zaragoza: hay más coches y más plazas en algunos barrios, pero también más quejas

Las obras en Zaragoza están multiplicando las afecciones al tráfico en las últimas semanas, si bien en los últimos tiempos hay otra cuestión que está protagonizando las quejas de los ciudadanos: el aparcamiento. Esta misma semana, el PSOE y la asociación de vecinos del Arrabal solicitaron al Gobierno municipal la construcción de un aparcamiento subterráneo en el descampado de la Estación del Norte. Hace unos meses fueron los vecinos de San José los que se quedaron sin una explanada que usaban para estacionar por la construcción de los pisos en la parcela de Alumalsa. Y Vox también ha puesto el grito en el cielo ante la supuesta eliminación de plazas para coches en la calle San Adrián de Sasabe, algo que el ayuntamiento ha negado.

Sea cómo fuere, más allá del juego político, la realidad es que el aparcamiento es un asunto que preocupa. Según los últimos datos disponibles en el portal de la Dirección General de Tráfico, en la capital aragonesa hay matriculados 385.254 coches (dato de 2025), que son 9.000 más que hace cinco años. Por contra, en la ciudad hay unas 184.000 plazas de estacionamiento en superficie, una cifra que según el área de Movilidad ha crecido en los últimos años.

Y muchos de los coches cuentan con una plaza de garaje propia para aparcar, pero hay varias decenas de miles (unos 40.000 según las cifras que ha ofrecido alguna vez el consistorio) que no. A todos estos hay que sumar las necesidades de los vehículos que se desplazan desde sus plazas privadas a otros lugares para comprar, trabajar o estudiar. El resultado del cóctel es que hay días en los que resulta imposible aparcar.

Urgente vs. necesario

Pero claro, la realidad del día a día de los vecinos de la ciudad se mezcla con la necesidad cada vez más evidente de reverdercer una ciudad que alcanza temperaturas tórridas en verano, lo que pasa irremediablemente por la reducción del número de coches y del espacio destinado a los mismos. De ahí que, aunque no se suela hacer, haya que distinguir "lo urgente", que pasa por dar una solución a los barrios con problemas de aparcamiento, "de lo necesario", que es reducir el tráfico privado de vehículos, explica Arturo Sancho, presidente de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

"Lo que no es lógico es que en el centro haya aparcamientos subterráneos enormes como el de la plaza del Pilar o la plaza España que incentiva que la gente se desplace en sus coches y en los barrios la gente no tenga donde dejarlo cuando lo necesitan para trabajar. No obstante, la solución de futuro debe pasar por implantar medidas que faciliten moverse en un transporte público cómodo, eficiente, asequible y universal", añade Sancho. "Debemos tender como sociedad al uso racional y limitado del coche, pero el modelo al que vamos es que haya familias con dos y hasta tres vehículos", añade.

Más allá del debate sobre el modelo de la movilidad, el ayuntamiento ha apostado en los últimos años por realizar intervenciones quirúrgicas para ampliar el número de plazas en superficie. Y eso a pesar de las que se eliminaron cuando comenzaron a instalarse terrazas de bares sobre los estacionamientos. Así, se han realizado cambios en algunas calles que han permitido, por ejemplo, pasar de las 120 plazas que había en la avenida de La Almozara en 2022 a las 2500 ¿Cómo? Cambiando el sentido de los aparcamientos y colocándolos en batería, lo que permite ampliar la capacidad de las calles. Esto mismo se ha hecho en otras partes de la ciudad como Vicente Berdusán.

El aumento de la zona de estacionamiento regulado

Asimismo, y debido a los pactos presupuestarios con Vox, que siempre ha hecho de los aparcamientos una de sus banderas en materia de movilidad -cabe recordar que un edil de esta formación dijo que los ciclistas contaminaban más que los peatones porque emitían más CO2 al respirar- el ayuntamiento también ha acondicionado algunos solares sin uso o en mal estado para crear nuevas plazas de estacionamiento en algunos barrios de la ciudad. Así, en total, según afirmó el concejal de Movildad, José Miguel Rodrigo, el pasado mes de marzo, Zaragoza cuenta hoy con 2.650 plazas de estacionamiento en superficie más que hace cuatro años. La mayoría de estas nuevas plazas, eso sí, se han generado en barrios en los que apenas había problemas para aparcar puesto que la gran mayoría de las viviendas cuentan con garaje.

Así, por zonas, Valdespartera ha ganado 1.176 plazas; La Jota, 327; Rosales del Canal, 282; Arcosur, 284; la avenida de Almozara y la avenida de Francia-Autonomía 188; Vicente Berdusán-Escoriaza, 83; y Distrito Sur, más de 400 (zona Parque Norte, 279; y zona Hospital Quirón, 129).

La otra gran solución del ayuntamiento al problema del aparcamiento es el nuevo contrato que regulará la zona de estacionamiento regulado. El servicio se va a ampliar por distritos tradicionales de la ciudad y se triplicarán las plazas de pago en los barrios de Zaragoza. La mayoría serán para residentes y el objetivo, aseguran desde el Gobierno municipal, es garantizar a los vecinos de los barrios que puedan aparcar en sus calles y estas plazas no sean copadas por gente de otras zonas. Asimismo, se quiere asegurar que haya más rotación y evitar que haya gente que deje sus coches durante semanas en el mismo sitio.

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En total serán más de 21.000 las plazas de pago que se habilitarán en la ciudad, lo que ha dividido a los barrios. En Las Fuentes se han negado y no habrá pero en distritos como El Rabal el asunto ha generado polémica. Los habitantes del Arrabal ansían desde hace tiempo que la zona naranja llegue a sus calles para evitar que sus plazas se las queden las personas que usan este barrio como aparcamiento a la hora de acudir al centro de la ciudad. Sin embargo, en el Picarral, afirman desde la asociación de vecinos, no había problemas para estacionar y ahora van a tener que pagar por algo que antes les salía gratis. Pero como forman parte del mismo distrito, la ampliación afectará a los dos barrios. La puesta en marcha de la nueva ESRO y ESRE, no obstante, lleva un retraso considerable puesto que debería haber estado en marcha hace un año.