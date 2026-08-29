Estas son las cuatro piscinas de Zaragoza que permanecen abiertas hasta la vuelta al cole
Las instalaciones de La Granja, Actur, Alberto Maestro y Delicias ofrecerán un último baño a los zaragozanos una prorrogando su calendario hasta el 6 de septiembre, una semana más de lo habitual
Las piscinas municipales de Zaragoza se convierten cada verano en uno de los principales refugios de los vecinos frente a las altas temperaturas, y más, con las numerosas olas de calor sufridas a lo largo de la temporada estival. Este año, cuatro instalaciones de la ciudad prolongarán su temporada y mantendrán sus puertas abiertas una semana más que el resto. Las piscinas de La Granja, Actur, Alberto Maestro y Delicias seguirán funcionando hasta el próximo día 6 de septiembre, mientras que el resto de municipales cerrarán el 30 de agosto.
Esta ampliación permitirá a los zaragozanos disponer de cuatro alternativas para darse un último baño antes de la vuelta al cole, aprovechando los primeros días de septiembre. Una opción especialmente atractiva en una ciudad donde las temperaturas pueden mantenerse elevadas incluso cuando el calendario ya anuncia el final del verano y la llegada del otoño. Estas cuatro piscinas se suman así a la oferta habitual de instalaciones municipales repartidas por los distintos barrios que permanecen abiertas, sobre todo, por su alta afluencia, un punto clave para su elección para la extensión.
La temporada de verano ha estado marcada por las altas temperaturas y por la disminución de precios causado por las olas de calor. Las piscinas han afrontado jornadas de gran afluencia coincidiendo con estos episodios, en los que los vecinos buscan cualquier alternativa para combatir los termómetros cercanos o incluso superiores a los 40 grados. Además, algunas instalaciones han contado con jornadas de puertas abiertas durante los días clave de mayor calor. San Juan de Mozarrofar y el Centro Deportivo Municipal Gran Vía fueron algunas de las primeras en ofrecer entrada gratuita.
Esta campaña ha mantenido las tarifas del año pasado. La entrada para adultos ha tenido un coste de 4 euros de lunes a viernes y 4,70 euros los sábados y festivos. Para los menores de 18 años, el precio se reducía a 2,70 entre semana y 3 euros los sábados y festivos, mientras que los mayores de 65 pagaban 2,60 euros de lunes a viernes y 2,80 los sábados y festivos.
Así, cuando muchas piscinas municipales hayan echado el cierre, La Granja, Actur, Alberto Maestro y Delicias serán las cuatro últimas opciones para alargar el verano con un baño en Zaragoza, manteniendo sus intalaciones abiertas hasta el 6 de septiembre.
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