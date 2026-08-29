Una de las heladerías más emblemáticas de Zaragoza busca nuevo dueño para su local en el centro
La cadena cuenta con otros dos establecimientos en Zaragoza, avalando su trayectoria y reconocimiento de marca en la ciudad.
La calle Alfonso, una de las arterias más concurridas y con mayor tránsito de viandantes de Zaragoza, suma una nueva oportunidad empresarial: se traspasa una heladería en pleno corazón de la vía que conecta directamente con la Basílica del Pilar tal como informa Idealista. El lugar en el que se encuentra este espacio es una de las zonas donde este tipo de comercios funcionan con gran asiduidad. Como consecuencia del flujo de gente, especialmente durante los meses de verano, que garantiza una actividad comercial durante todo el año.
La diferencia respecto a otros negocios similares radica precisamente en su ubicación estratégica, un punto donde miles de personas cruzan a diario y convierten cada jornada en una oportunidad de venta para establecimientos de estas características. Aunque duarante la temporada invernal este tipo de negocios suelen cerrar por la climatología, la afluencia que caracteriza a esta zona permite obtener un rendimiento económico suficiente para paliar estos meses.
Cuenta con varios establecimientos en la ciudad
Heladería artesanal Italiana Ferrara cuenta con otros establecimientos de Zaragoza. El primero abrió en Paseo Fernando el Católico, 14, una de las arterias más transitadas de la ciudad, conquistando a los zaragozanos con helados artesanos de gran calidad, y otro en el barrio de Las Fuentes en la calle Monasterio de Samos, 32. La presencia consolidada de la marca en distintos puntos de la ciudad refuerza la trayectoria del negocio y su reconocimiento entre los clientes.
El local de la calle Alfonso I dispone de una superficie total de 163 m² distribuidos en dos plantas. En primer lugar, la planta calle que cuenta con 65 m², siendo una amplia zona de atención al público, perfecta para la venta directa y el flujo constante de clientes. Después, también se encuentra la entreplanta con 98 m², un espacio versátil ideal para zona de elaboración, almacén o cualquier uso requerido por el negocio.
Esta cadena cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la ciudad, abriendo su primer local en el año 1996. Esta cadena sigue siendo una de las más destacadas del sector heladero en la capital aragonesa, gracias a la calidad del producto y a la diversidad de sabores.
Cuál es el precio del traspaso
Se ofrecen dos opciones de traspaso adaptadas a las necesidades del futuro titular:
– 180.000 €, incluyendo toda la maquinaria y el mobiliario.
– 120.000 €, sin maquinaria ni mobiliario.
En cuanto a las condiciones del arrendamiento, la renta es 5.040 €/mes + IVA con un contrato de catorce años de duración, lo que garantiza estabilidad y continuidad para quien decida emprender en este negocio.
La calle Alfonso I, uno de los enclaves con mayor afluencia de peatones durante todo el año, convierte esta oferta de traspaso en una oportunidad destacada dentro de la heladería y la restauración de la capital aragonesa.
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