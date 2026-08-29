Los vecinos de Zaragoza, ante la misión de aparcar: "Lo mejor es quedarse esperando en doble fila. Si te vas te lo quitan"

Aparcar nunca es tarea fácil y aunque lo sea, cuando no te cuesta un rato no lo retienes en la memoria. Sin embargo, cuando uno ha de dedicar varias decenas de minutos dando vueltas para encontrar un hueco en el que meter el coche es cuando se acuerda de lo difícil que resulta estacionar. Quizá por eso cuando uno pregunta por la calle la respuesta siempre es la misma. ¿Cuánto cuesta aparcar en Zaragoza? "Buff, mucho", responde la mayoría.

Carmen Lasala vive en Las Fuentes y asegura que ha habido veces en las que ha tenido que perder más de una hora para poder encontrar un hueco. "Vivo en el centro del barrio y hay veces en las que te tienes que ir más allá del cinturón y de la plaza Utrillas", asegura. Ante la dificultad, explica, hay vecinos que dejan motos colocadas en diagonal para guardarse el sitio para el coche. "Llegará a haber peleas, te lo digo yo", añade la joven, que necesita el coche sobre todo los fines de semana.

Andrés también es de Las Fuentes y su experiencia es algo distinta pero porque se "conforma", dice él, con aparcar en el descampado de la calle San Adrián de Sasabe. "Allí siempre hay hueco pero estás al final del barrio. Por no hablar de los baches y el polvo. De un día para otro coges el coche y tienes que lavarlo entero de la suciedad que se acumula", asegura. "Los viernes y los sábados es imposible encontrar un sitio siquiera en el descampado", añade otro joven, que no puede asumir, explica, lo que cuesta alquilar una plaza de garaje.

Noticias relacionadas

En Delicias tampoco es tarea fácil, ni siquiera fuera del cogollo central del barrio. En todo el entorno de Duquesa Villahermosa y Vía Univérsitas, donde hay varios 'ceros' dedicados al aparcamiento de coches, también cuesta. "Desde aquí salen los exámenes de conducir y suele haber mucho tráfico en la zona. Hasta aquí vienen a aparcar también trabajadores de los hospitales y de la universidad. Mira que hay sitios, pues es imposible muchos días. Lo mejor es quedarse en doble fila esperando hasta que alguien se vaya. Si te vas, te lo quitan", cuenta María José, vecina de este distrito.