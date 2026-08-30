Síndrome de la comida rápida en el Arrabal: así es el barrio que se ha convertido en el gran mapa gastronómico de Zaragoza

Las cadenas de comida rápida cada vez están ganando más terreno a los restaurantes tradicionales. Empresas multimillonarias desde el extranjero emergen en Aragón para expandir sus imperios de restauración, plato de muy buen gusto para las familias convencionales de hoy en día. Hace escasos meses, la Avenida Cataluña, una de las más largas y con más afluencia de la ciudad, edificó un nuevo local de Popeyes y Burger King a la altura del tercer cinturón, otra muestra más de la luz verde que tienen estas franquicias a la hora de instalarse en la comunidad.

Uno de los distritos que atraviesa esta avenida, el del Arrabal, también sufre síntomas de, permítanme la expresión, el síndrome de la fast food o comida rápida. Prueba de ello es la cantidad de locales que han abierto a lo largo de los últimos maños bajo esta misma oferta, llegando a reunir gastronomías de diversas nacionalidades en apenas unas manzanas. Algo que amplía la oferta, pero que evidencia la evolución que están sufriendo los bares de toda la vida.

Todo comenzó con la llegada del gigante americano al barrio: McDonald's. Fue en las inmediaciones del IES La Azucarera con la avenida San Juan de La Peña donde la popularísima hamburguesería alzó su octavo local en junio de 2015. Desde entonces se ha convertido en el punto de reunión de familias, amigos y estudiantes del mencionado centro educativo.

La avenida San Juan de La Peña tiene una de las parcelas más codiciadas de Zaragoza, con tres restaurantes de comida rápida en su haber / Jaime Galindo

A su lado y cuatro años después emergió otro negocio estadounidense, un Kentucky Fried Chicken, o KFC para los amigos. Otra apertura que levantó ampollas entre las asociaciones vecinales de la zona, haciendo referencia a que estas inauguraciones pueden contribuir a la obesidad infantil o adolescente, debido a la cercanía con el instituto de La Azucarera.

Y como dice la canción, no hay dos sin tres. Este 2026, La Tagliatella se ha sumado a este cuadrante tan codiciado al otro lado del Ebro con su séptimo restaurante italiano en Zaragoza. Contamos ya dos gastronomías y tres establecimientos de comida rápida en apenas unos pocos metros de calle.

La espina dorsal del barrio

No obstante, hay una vía en la que se concentran hasta cuatro negocios, todos de diferentes tipos de comidas: la calle de Las Chimeneas. En pleno corazón del distrito y con una amplia variedad que, para una zona tan joven y renovada, le da mucha vida nocturna cada semana. A la altura con la calle Bielsa hay dos pared con pared: un Bunga Burger y un Giros Griego.

El que primero llegó a su puesto fue el primero, tomando relevo de una antigua panadería llamada Conmiga que se situaba en esa misma esquina de la calle. Su cierre inesperado en el año 2022 tras el estallido de la guerra de Ucrania dejó un hueco que la cadena especializada en smashburgers no quiso desaprovechar esta oportunidad a los pocos meses. Su popularidad fue tan creciente que apenas el año pasado abrió su segundo local en el paseo de Fernando el Católico y hasta hace apenas unos meses incluyó en su oferta bebidas especiales y vermut.

Pegado a él está un establecimiento de la conocida marca de Giros Griego, quien se mudó ahí apenas un año antes. Una gastronomía mediterránea y fresca que buscaría encantar al barrio en su segunda apertura en la ciudad. Salsas especiadas, giros clásicos, albóndigas a su estilo... y han vuelto recientemente con un sorteo para aquellos que compren en cualquiera de sus dos puntos de venta.

La calle Las Chimeneas, uno de los epicentros gastronómicos mas variados de Zaragoza / Rubén Ruiz / Miguel Ángel Gracia

Calle abajo, casi llegando a Valle de Zuriza, se pueden observar otros dos de estos negocios de comida rápida, es más, ambos son una competencia directa. La por aquel entonces cuarta ubicación de Mega Döner Kebab abrió en el local 6 del portal 25 de esta calle, después de ser una frutería u otro de estos restaurantes de comida turca. Y a su lado, se inauguró Goza Tacos hace menos de medio año, que siguió poniendo en órbita la moda de los tacos franceses en Zaragoza. Esta dirección tuvo varias intentonas de salir adelante como un bar-restaurante de comida española, un sitio de bocatas y raciones clásicas. Como bien se ve, no salió bien.

La fiebre del sushi

Vamos llegando al final de esta lista con otra de las modas entre los más jóvenes: el sushi. En septiembre del 2023 siguió este 'boom' de aperturas en el Arrabal con Suki, un buffet de esta amada gastronomía japonesa, que a día de hoy sigue atendiendo a centenares de comensales a la semana en la calle Caminos del Norte 26.

Varios portales más abajo y en la acera de enfrente está A Casa di Marco. No se trata de una cadena, pero sí de un restaurante italiano que se suma a este listado de opciones para los vecinos de la zona. Abrió sus puertas a mediados de 2024, con una fiel técnica tradicional a la hora de elaborar sus pastas o pizzas.

La gastronomía japonesa se ha hecho hueco en el barrio / Rubén Ruiz / Jaime Galindo

Y por último, toca volver a mirar hacia Oriente con la inauguración más reciente de todos los negocios mencionados, ya que el Maestro del Sushi estrenó su cuarto local en La Azucarera, en la calle Matilde Sangüesa 30. Un local de servicio take away de comida Nikkei que llegó a principios del mes de mayo a las inmediaciones de este instituto.

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Con esto, el Arrabal se ha convertido con el paso de los años en una zona que, quitando las grandes superficies comerciales o el centro de Zaragoza, alberga una de las ofertas más variadas y al alcance de la mano. Ningún conjunto de calles de otro distrito posee estas características, que, por otra parte, sufre un precio a pagar: la pérdida de bares y negocios tradicionales que solían frecuentar nuestros barrios. La comida rápida, un componente del menú semanal de la ciudadanía cada vez más frecuente en su dieta.