Chueca justifica que los 8 millones del 'naming' de La Romareda se transfirieran al Real Zaragoza pese a que se anunciaron como ingresos para la sociedad

"Una vez el contrato está firmado, el (dinero proveniente del) naming hay que dárselo a quien corresponde, que es al club". Con esta frase ha tratado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, de zanjar la última polémica surgida en torno al proyecto de Nueva Romareda. La SL -participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y, con un peso menor, el Real Zaragoza- aprobó el año pasado la transferencia de 8 millones de euros al club procedentes del ingreso realizado por Ibercaja a la sociedad para poner nombre tanto al estadio modular como a la nueva Romareda.

La publicación de esta noticia, adelantada por elDiario.es y confirmada por este diario, provocó una auténtica polvareda en el ayuntamiento y los tres partidos de la oposición, incluido Vox, socio preferente de Chueca, pidieron explicaciones al PP, considerando que se trataba de un nuevo favor de la Administración pública al socio privado del proyecto, que hasta ahora ha aportado 16 millones de euros al capital social de la empresa mientras que el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han puesto casi el doble cada uno (30,5 y 30,7 millones de euros respectivamente a fecha 31 de diciembre de 2025). Es decir, el peso de la inversión se está realizando con capital público, algo que también quedó constatado en el último informe auditor de la Cámara de Cuentas sobre la sociedad que impulsa la nueva Romareda.

Y las críticas de la oposición vienen por ese lado. Pese a que son los socios públicos los que están realizando un mayor esfuerzo inversor, es el socio privado el que está logrando ingresos. Primero con la explotación del Ibercaja Estadio, por el que paga un canon a la sociedad que cubre prácticamente con lo que ingresa por la venta de los abonos para poder aparcar en el recinto del Párking Norte; y después, según se ha desvelado ahora, por la cesión de los derechos de naming a Ibercaja.

El contrato

Pero esto, según ha defendido Chueca, preguntada por los periodistas, no tendría que resultar una novedad ya que así está establecido en el contrato de gestión del Ibercaja Estadio y Ibercaja Romareda, esto es, el contrato de arrendamiento mediante el cual la sociedad Nueva Romareda cede al Zaragoza la explotación del campo de fútbol a cambio de un canon fijo y otro variable. ¿El problema? Que ese contrato no es público y su contenido al detalle se desconoce pese a que tanto la oposición en el ayuntamiento como los propios medios de comunicación han pedido conocer su contenido.

La propia alcaldesa ha subrayado que no tiene "ningún problema en hacer pública ninguna información que pueda ser pública". Pero ese contrato,ha justificado la regidora, no es un expediente municipal, sino un documento que afecta también a otras partes como el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. "Lo que legalmente pueda ser público yo estaré encantada de que sea público", ha declarado.

Los 8 millones de euros

Así, mientras el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón siguen sosteniendo económicamente el proyecto de construcción del nuevo estadio, el Real Zaragoza ya ha obtenido unos ingresos de 8 millones de euros, es decir, la mitad del dinero que ha puesto hasta ahora para levantar la que será su nueva casa. Así queda establecido, insistió Chueca, en el contrato firmado entre las partes, pero no es así como lo contaron en su momento.

Y es que cuando se informó del acuerdo alcanzado con Ibercaja para poner nombre al estadio modular y a la nueva Romareda se hablaba siempre de que los 10 millones adelantados por la entidad bancaria iban para la sociedad, no para el club.

Sin embargo, este lunes, la alcaldesa ha asegurado que mientras el contrato de gestión de la nueva Romareda se cerraba, Ibercaja "usó a la sociedad como intermediaria hasta que el contrato de gestión estuviese firmado" con el club. Una vez sellado el contrato, la cuantía debía pasar al Zaragoza. Pero esto es lo que decían las notas de prensa que mandaron los responsables de la Nueva Romareda SL cuando se firmó el contrato de 'naming' que, es más, está firmado según se explicó en su momento por Chueca, en calidad de presidenta de la sociedad, y el consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias.

"Se han presentado los detalles de esta alianza mediante la cual el banco vincula su marca al estadio modular provisional y, posteriormente, al estadio definitivo", mencionaba el comunicado a los medios. "Para ello, Ibercaja aportará entre 10 y 19 millones de euros en los próximos diez años a la Sociedad La Nueva Romareda SL, de la que son accionistas el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza", rezaba la nota. Es decir, siempre se hablaba de que la aportación era para la sociedad y los tres socios y no para el club en exclusiva.

Declaraciones del pasado

Cuando se firmó aquel acuerdo se celebró una rueda de prensa en la que Chueca tomó la palabra y dijo lo siguiente: "Este anticipo de 10 millones a la sociedad Nueva Romareda sin duda facilitará la financiación de todas las obras que se están llevando a cabo", dijo la alcaldesa. Pero si el dinero es para el Zaragoza, ese acuerdo solo ha facilitado que el club pueda seguir haciendo las aportaciones comprometidas en el pacto entre los socios.

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Es más, esos diez millones de euros que Ibercaja ingresó como adelanto en el verano del año pasado coinciden con la cifra que el Real Zaragoza tenía que abonar en 2025 al capital social de la SL y que pagó el último día del año. Meses después el club recuperó gran parte de esta cantidad con los 8 millones que recibió de transferencia por los derechos comprados por el banco aragonés para dar nombre al estadio. Es decir: los propietarios del club, que en 2024 no hicieron frente al pago comprometido y que en 2025 se esperaron al último día del año para pagar los 10 millones que debía aportar para poder seguir siendo parte del proyecto, han visto recuperada gran parte de su inversión mientras la DGA y el ayuntamiento aportan decenas de millones de euros para construir la nueva casa del zaragocismo.