La fiesta para menores que llega a Zaragoza con Labrador, La Falete y toro mecánico: "La diversión va mucho más allá de la música"

La mayor parte de las fiestas que se organizan en la capital aragonesa están destinadas para mayores de edad, por lo que cualquier propuesta destinada a menores, salvando las obvias distancias, suele resultar innovadora y estar bien recibida. Este es el caso de una nueva fiesta, que llega a Zaragoza y no viene sola: algunas de las caras más reconocibles de las redes sociales españolas recientes visitarán nuestra ciudad como invitados.

Se trata de Bubbaloo XXL, una fiesta destinada para que la gente de entre 14 y 17 años pueda disfrutar del mejor ambiente. Esta edición será el sábado 5 de septiembre y contará con varios DJs, animación diversa como un toro mecánico y muchas sorpresas que se desvelarán en el propio evento. Entre las marcas colaboradoras, el evento contará con Conguitos, uno de las productos más populares de Chocolates Lacasa más identificativas de la marca aragonesa; y Lume, una marca de maquillaje que ahora mismo cuenta con un sorteo activo en las redes sociales de Bubbaloo.

El evento tendrá lugar en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza / Auditorio de Zaragoza

El evento tendrá lugar en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, aunque no aparece en la página web que contiene la programación oficial de la sala, y está planeado que dure de 17:00 a 23:00. Aún quedan entradas, aunque se ha desvelado que más del 80% se encuentra ya vendido. Las entradas ya se encuentran en su tercer tramo, con un precio de 18 euros, pero se espera que, en cualquier momento, se pase a cuarto tramo, en el que las entradas tendrán un coste de 20 euros.

Un reparto repleto de caras conocidas

En la última publicación de su cuenta de Instagram, se desveló la presencia de Jose Labrador, influencer conocido por su presencia en programas como Gandía Shore o La Casa de los Gemelos. Esta revelación cerró el cartel de figuras destacadas de la cultura española reciente. Labrador se reencontrará en este evento con su compañera del popular programa retransmitido en Twitch, La Falete. No es la primera vez de la conocida figura en Zaragoza, ya que visitó la ciudad para las fiestas del barrio de Rosales del Canal y también estuvo en Calatayud.

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Además de los ya mencionados, también se han ido desvelando varios influencers invitados al evento. Mery Rodríguez, CEO de la marca patrocinadora Lume, estará junto a Pablo Garnés, más conocido como lileuyin_; ilpitux, yunimat y lucasg.ath. Varias figuras conocidas por el público objetivo de este evento: los adolescentes.