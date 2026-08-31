¿Habrá Oktoberfest en el Parque de Atracciones estos Pilares? "El objetivo es que el recinto abra cuanto antes"

El futuro inmediato del Parque de Atracciones de Zaragoza sigue siendo una incógnita. Debe ser a lo largo de este mes de septiembre cuando la Justicia determine si es válida la oferta de 1,4 millones de euros del grupo inversor argentino Fénix Entertainment para resolver el concurso de acreedores de la anterior gestora del recinto, la familia Morte, y subrogar a la plantilla. Esta es la solución definitiva que se le ha dado a un conflicto que ha tenido cerrado el parque durante meses y que cambiará de manos por primera vez desde su inauguración hace más de 50 años, pero a falta del sí de los juzgados todavía no hay fecha para una posible reapertura.

En un principio, la intención del grupo Fénix era haberse hecho con las llaves del recinto a principios de verano para poder ejecutar las obras de mantenimiento necesarias de cara a poder abrir con la vuelta al cole y con la mira puesta en las Fiestas del Pilar, un momento de los de mayor afluencia en el parque por la celebración de la Oktoberfest o fiesta de la cerveza. Sin embargo, los trámites judiciales y la precaria situación de la anterior concesionaria, la familia Morte, ha retrasado los plazos.

Preguntada por esta cuestión y por la ansiada reapertura del Parque de Atracciones, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que el objetivo es que el recinto "abra cuanto antes". Sin embargo, no se ha atrevido a dar una fecha ya que, entre otras cosas, ya no depende del consistorio. "Desconozco si va a ser posible llegar al Pilar", ha mencionado.

"Arrancar este proyecto"

Sobre la polémica y el lío entre la empresa que finalmente gestionará el parque y los anteriores concesionarios, que en un principio iban a explotar mano a mano estas instalaciones tras su renovación, Chueca ha explicado que "después de todo lo que se ha hablado ya se está empezando a solucionar". "Arrancar este proyecto ha costado varios meses más de lo que esperábamos pero dentro de un margen razonable para un proyecto así", ha reconocido.

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La alcaldesa también ha hablado sobre otro de sus proyectos estrella y que también ha generado alguna que otra polémica. Se trata de la ciudad del cine de Giesa, en el zaragozano barrio de Montemolín, unas instalaciones para las que hubo que adjudicar a dedo el contrato de gestión después de que la única empresa interesada presentara tarde los papeles en el concurso. "Pronto tendremos noticias", ha asegurado Chueca. En principio, era en septiembre cuando tendrían que inaugurarse estas instalaciones.