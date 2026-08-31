Natalia Chueca inicia un curso político que terminará en elecciones y con muchas obras de por medio: "Nos esperan meses difíciles"

Con el final del mes de agosto han llegado a Zaragoza todos los responsables del Gobierno municipal con la alcaldesa, Natalia Chueca, a la cabeza. Una visita a las obras de construcción de las nuevas piscinas del Distrito Sur han sido el evento escogido por la regidora para su reaparición ante los medios de comunicación en un momento clave, puesto que la primera edil se enfrenta a los últimos meses del mandato. En mayo del año que viene hay elecciones por lo que no se termine o inicie en las próximas semanas no podrá venderse en los próximos comicios.

Y no son pocos los retos del equipo de Gobierno en las próximas semanas. Las obras van a ser uno de los principales condicionantes en esta vuelta a la actividad en Zaragoza, con los colegios a rebosar en pocos días y las oficinas ya con el plantel completo. "Nos esperan meses difíciles", ha reconocido Chueca, quien ha recibido críticas este verano por hacer coincidir varias reformas al mismo tiempo, con las afecciones que ello está suponiendo para el tráfico.

Pero la alcaldesa confía en convencer a los quejosos vecinos con el resultado de las reformas y también, ha asegurado, se están planteando obras divididas por fases y vienen acompañadas por planes de movilidad específicos que buscan compensar los cortes de calles. Pero la realidad es que si en verano ya ha habido quejas y problemas por las zanjas abiertas, con la ciudad llena los conflictos no pueden sino multiplicarse. Y eso que todavía quedan algunas reformas por iniciarse como la de Doctor Iranzo o los retoques que se harán en la plaza del Pilar.

La relación con Vox

Las obras no van a ser el único toro con el que tendrá que lidiar Chueca en las próximas semanas y es que el PP y Vox no se fueron de vacaciones con las paces hechas. "No hemos hablado estas semanas pero la relación se ha relajado sola con el parón del verano", reía la regidora cuando le han preguntado sobre las diferencias entre ambas formaciones a la hora de pactar la modificación de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

Y es que este mismo mes de septiembre Chueca necesita que se hayan reconducido las relaciones con Vox puesto que el proyecto de ordenanzas fiscales-el conjunto de normas que regulan los impuestos y tasas del ayuntamiento- llegará al salón de plenos por primera vez en pocas semanas. El PP ha querido adelantarse y presentó ya su propuesta de actualización de tasas (subirán las del agua y basuras) en julio, siendo que hasta ahora era tras la vuelta de vacaciones cuando se presentaba el proyecto de ordenanzas fiscales.

El objetivo de este adelanto, ha explicado Chueca, es solucionar uno de los males endémicos del ayuntamiento de Zaragoza y es que los presupuestos municipales no se aprueban hasta bien entrado el año en en que están en vigor, lo que hace más complicado ejecutar las cuentas y todos los proyectos que se contemplan. Así, tras el inicio de la tramitación de las ordenanzas comenzará la negociación de los presupuestos para intentar tenerlos listos antes de que acabe el año. "Tenemos ahora más rodaje y experiencia y queremos anticiparnos para agilizar plazos", ha explicado.

La ZBE

Pero hay un factor que puede condicionar este año las negociaciones: las elecciones. Chueca ha avanzado que, en principio, ella vuelve a contar con Vox para aprobar las cuentas. "En caso de que no quieran tendrán que ser ellos quiénes expliquen a los ciudadanos por qué bloquean Zaragoza", ha declarado la alcaldesa, que la semana que viene mantendrá una reunión con todo su Gobierno. Acto seguido citará a los portavoces de los grupos de la oposición como ya es costumbre al inicio del curso político, y ahí volverá a verse las caras con la portavoz de la ultraderecha en Zaragoza, Eva Torres. "Ahí valoraremos cómo está la situación", ha dicho la alcaldesa.

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Sobre la modificación de la ordenanza de la ZBE, el principal escollo en la relación entra ambas formaciones y una cuestión que fue condición de Vox para aprobar los presupuestos municipales de 2026, Chueca ha dejado claro una vez más que no va a realizar ningún cambio que implique perder las subvenciones del Estado que sirven para bonificar el transporte público en la ciudad, unas ayudas que superan los 20 millones de euros cada año. "Yo acepté modificar la Zona de Bajas Emisiones con esa condición. Lo que no se puede ahora es cambiar de posición. La solución que hemos encontrado está lista y ahora tendrá que ser Vox quien decida si acepta o no seguir con la tramitación de la norma", ha explicado.