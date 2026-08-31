Estas son las instalaciones en obras en Zaragoza que darán servicio a cuatro barrios de la ciudad: abrirán en la primavera de 2027

Los límites de los barrios de Valdespartera, Montecanal y Rosales del Canal se encuentran en una parcela que actualmente está en obras. Ahí se está construyendo la que será la piscina número 23 de la red municipal, el futuro Centro Deportivo Municipal Distrito Sur, que por su situación dará servicio también a los vecinos de Arcosur. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este lunes los trabajos de construcción de este nuevo equipamiento, que ya han superado su primera fase con la conclusión de las obras hasta cota cero.

Así, y a pesar de que el solar todavía dista mucho de parecerse a un recinto deportivo, la alcaldesa ha asegurado que las piscinas exteriores podrán inaugurarse en la primavera de 2027, mientras que el resto de instalaciones (gimnasio y todo lo que incluirá el edificio cerrado) se pondrá en marcha en septiembre del año que viene, dentro de un año.

Hasta la fecha se han ejecutado todas las infraestructuras subterráneas necesarias, como es el caso de la red de saneamiento y la cimentación del edificio principal. A partir de ahora se levantará esta edificación con piezas prefabricadas que solo habrá que ensamblar, por lo que en pocos meses será visible la silueta del nuevo equipamiento. En la actualidad ya es posible contemplar los huecos que han excavado las máquinas y que en un futuro próximo conformarán los vasos de las piscinas. En total, el recinto va a ocupar 26.600 metros cuadrados y dará servicio a 40.000 vecinos.

Chueca, junto a uno de los vasos de las futuras piscinas. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

El equipamiento se está construyendo bajo la fórmula de la colaboración público-privada por lo que la construcción y la gestión del espacio depende de una empresa, Enjoy en este caso, si bien los precios de las piscinas serán los mismos que en el resto de la red municipal, ha recordado la alcaldesa, a sabiendas de las críticas que este modelo le ha supuesto en otros proyectos ya que supone la externalización de la gestión.

"Los precios municipales están garantizados desde el primer momento. Lo que hemos hecho es buscar soluciones de gestión para optimizar los recursos públicos. Mediante la colaboración público-privada los vecinos pueden disfrutar de un servicio público y el ayuntamiento se ahorra tener que hacer el 100% de la inversión", ha defendido.

Instalaciones de primer nivel

La zona de piscinas exteriores contará con una gran lámina de agua de 858 m² dividida en tres vasos, rodeada por una amplia pradera verde de 2.816 m². Por su parte, el nuevo pabellón polideportivo multidisciplinar tendrá un marcado carácter social y comunitario. Durante el 65% de su horario de apertura, la instalación se utilizará sin coste alguno por los equipos, colegios y entidades que determine el ayuntamiento, garantizando así el fomento del deporte base escolar y local.

El centro contará con dos imponentes edificios principales que albergarán un gran pabellón polideportivo con capacidad para 800 espectadores, totalmente adaptable para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol sala, y una completa zona de deporte y salud que incluirá piscinas cubiertas, un spa, modernas salas de actividades, ludoteca y fitness interior y exterior, además de unas espléndidas piscinas de verano que ofrecerán más de 800 metros cuadrados de lámina de agua exterior rodeados de una gran pradera, zonas de descanso y espacios de restauración, sin olvidar los vasos interiores destinados al nado libre, cursillos y todo tipo de actividades acuáticas.

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La construcción del CDM Sur, que se suma a la ejecución, por fin, de las piscinas de La Almozara, cuyas obras comenzaron hace pocas semanas, van a permitir que Zaragoza cuente con 24 piscinas municipales distribuidas por los distritos y barrios rurales de la ciudad. Así se consolida una gran red de instalaciones que ya es un "absoluto referente nacional", posicionando a Zaragoza con un liderazgo indiscutible al ser la ciudad española con mayor proporción de estas instalaciones por habitante, superando con creces los ratios de otras grandes urbes del país, ha recordado Chueca.