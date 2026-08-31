Visitar gratis las obras de la Nueva Romareda será posible en Zaragoza: fecha, horario y cómo reservar entrada

Los espacios más singulares de Zaragoza volverán a abrirse al público gracias a una nueva edición de Open House Zaragoza el próximo mes de septiembre. Este popular festival permite a la ciudadanía descubrir edificios, obras, rincones y lugares que normalmente están cerrados o muy poco accesibles. Dentro del amplio programa del evento destaca una visita gratuita a las obras de la Nueva Romareda, el proyecto urbano y deportivo más esperado de la ciudad.

La actividad se celebrará el jueves 24 de septiembre en una sesión vespertina de 16.00 a 18.30 horas e incluirá una charla para explicar el proyecto del nuevo estadio y una visita a todo el entorno de la Nueva Romareda. Tal como informa Open House Zaragoza, el aforo máximo será de 120 personas y el punto de encuentro se situará en la calle Eduardo Ibarra 6, en las oficinas de IDOM, la firma vinculada al desarrollo técnico del proyecto.

Para poder acceder a las obras del nuevo campo de fútbol de Zaragoza habrá que reservar una entrada a partir de las 16.00 horas del próximo 7 de septiembre en la web oficial de Open House Zaragoza. La mayoría de actividades del festival son completamente gratuitas, pero es necesario reservar tu plaza para poder participar porque tienen aforo limitado y suelen durar poco tiempo disponibles.

OBRAS ROMAREDA / Josema Molina / EPA

Las obras más esperadas de Zaragoza

Zaragoza está viviendo un verano con las obras siendo protagonistas, pero hay dos emblemáticos edificios donde las máquinas llevan trabajando desde hace un tiempo como es la Nueva Romareda y la Torre del Agua, que tiene una curiosa grúa instalada en su alto techo. El nuevo estadio de fútbol, que albergará partidos del Mundial 2030, es una de las grandes transformaciones urbanas de toda la ciudad. Las obras comenzaron con su primera fase hace ya dos años y el objetivo de la sociedad Nueva Romareda es que todo esté listo para que el Real Zaragoza pueda jugar allí con todas las garantías la próxima temporada 207-28.

En los últimos meses, las obras han empezado a mostrar ya la futura silueta del estadio. El Ayuntamiento de Zaragoza destacó en junio que la estructura de la Nueva Romareda se estaba elevando y que el equipamiento comenzaba a proyectar su futura geometría exterior, con la vista puesta también en la candidatura de Zaragoza al Mundial 2030.

Las obras de la Nueva Romareda en julio / Pablo Ibáñez / EPA

La visita de Open House permitirá acercarse al proyecto desde una perspectiva completamente diferente ya que el edificio no va a ser solo el futuro campo del Real Zaragoza, sino que va a ser una pieza arquitectónica mucho más completa que cambiará la ciudad y un barrio que renacerá en su entorno. La actividad pretende explicar desde el propio entorno de las obras los procesos de trabajo durante la ejecución y cómo se busca garantizar la correcta inserción urbana del nuevo equipamiento.

Otras visitas interesantes del Open House Zaragoza

La programación del Open House Zaragoza, que celebra este septiembre su tercera edición, contempla visitas y actividades a espacios muy diversos que van mucho más allá de la Nueva Romareda. Se van a poder conocer lugares como las obras de la Torre del Agua, el Banco de España, el Pasaje del Ciclón, el Convento de los Mínimos de la Victoria, la Base de Emergencias del Gobierno de Aragón o el Monasterio de las Canonesas, dentro del apartado de espacios inéditos. También hay una visita guiada muy interesante a la Base Aérea.