Vuelve el calor extremo a Zaragoza: 40 grados durante el Vive Latino

Cuenta atrás para una de las citas festivaleras más esperadas del panorma musical de Zaragoza. El Vive Latino, en el recinto Expo de la capital celebra su quinta edición este 2026 que ya es de récord, tras vender por primera vez todos sus abonos puestos a la venta, según anunció la propia organización hace varios días. Con esas cifras, todo apunta a que se llegará al aforo completo tanto viernes como el sábado, 22.000 asistentes en cada jornada, algo también inédito desde que aterrizó en la capital aragonesa en 2022.

En el apartado musical, este año destacan Amaia, Loquillo, Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente, Ultraligera o la MODA. Las puertas del recinto se abrirá cada día a las 16.45 h. y los conciertos comenzarán media hora más tarde y la fiesta concluirá a las 3.00 horas y las 3.45 horas, viernes y sábado, respectivamente. De nuevo, las actuaciones se distribuirán en tres escenarios: Ámbar, Caja Rural de Aragón y Escena VL. Este año, la principal novedad es la vuelta de los espectáculos de lucha libre en el recinto Expo. Toda la información sobre el evento, en este artículo.

¿Qué tiempo hará durante el Vive Latino?

La semana que ahora arranca estará marcada por un tiempo plenamente veraniego, a pesar de ser el último día del verano climatológico. O lo que es lo mismo, un calor más propio de agosto que, poco a poco irá aumentando hasta apenas distinguirse durante algunos días con el mes de canícula.

Un nuevo domo de calor traerá anomalías "muy significativas" a partir de mitad de semana

Todavía es pronto para hacer pronósticos sin apenas margen de error, pero las previsiones meteorológicas apuntan hacia una dirección, la del regreso del calor extremo, como opción más segura. El responsable será un nuevo domo de calor, un ya viejo conocido de este verano, que cubrirá la Península Ibérica a partir de mitad de semana. Las anomalías serán "especialmente significativas", según avisan desde Meteored.

Precisamente, el Vive Latino coincidirá con el corazón del este nuevo episodio de calor extremo. Zaragoza se moverá, ya desde el miércoles en valores máximos que podrían comenzar a despertar los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para ese día, las previsiones dicen que se alcanzarán los 36 grados, que serán dos más de los que podrían alcanzarse el jueves, 24 horas antes del inicio del festival en el recinto Expo.

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¿Qué pasará el viernes y el sábado? Serán los días más crudos de la semana. El viernes, Aemet avanza que podrían superarse los 40 grados, e incluso alcanzarse los 41ºC, al igual que el sábado. Por las noches, las mínimas serán de 23 y 25 grados las madrugadas del sábado y domingo, respectivamente.