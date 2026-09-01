El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja en un plan de movilidad en la vuelta al colegio por las obras en la ciudad

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Vítor Serrano, ha informado de que el Gobierno de la ciudad trabaja en un plan de movilidad en la vuelta al colegio por las obras en numerosas calles. "Es evidente que con la incorporación, la semana que viene, de la vuelta al cole habrá un incremento del tráfico, volverán las rutas de autobuses y la movilidad que tiene que ver con la entrada y salida de los colegios y de los trabajos. Por lo tanto estamos trabajando en ello", ha contado Serrano.

Precisamente, ha informado de que esta mismo martes por la mañana ha mantenido una reunión con su equipo y prorrogará este miércoles con más parte del equipo que "tiene que ver precisamente con la movilidad". También ha contado que la propia alcaldesa, Natalia Chueca, esta misma mañana le ha llamado para "subrayar esta cuestión y para que estemos especialmente atentos a todo lo que tiene que ver con la implicación de la movilidad".

A su parecer, mientras la ciudad esté en este periodo de obras, de las que se cumplen los plazos previstos, "es evidente que va a haber molestias y que los conductores se tienen que acostumbrar, en algunos casos a cambiar rutinas", en referencia a las obras de El Portillo, el Coso y plaza San Miguel, porque el resto de obras "tienen otras alternativas con las que se puede jugar".

Tras reconocer que "es evidente" que va a haber afecciones al tráfico, como ocurre en todas las obras y es absolutamente normal y comprensible", ha apelado a la "generosidad infinita" de los vecinos de Zaragoza, a su paciencia y a la confianza de que las calles que se están arreglando o que ya se han arreglado, como la operación asfalto de verano que va a continuar unos días más, es para mejorar la ciudad".

Ha relatado que con la misma frecuencia con la que hay determinadas quejas por las obras también ha comprobado que "ningún vecino" le ha dicho que no arregle su calle. "Yo que llevo siete años como concejal de urbanismo nunca me he encontrado un vecino que venga a decirme: No me arregles mi calle", ha zanjado.

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Por el contrario, se ha encontrado con un "sinfín de vecinos" que le dicen "arréglame mi calle" para señalar que "todos somos conscientes de que las obras están para transformar y para mejorar la ciudad"