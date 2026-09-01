El PP insiste en que las obras de San Miguel van en plazo y los vecinos recuerdan: "Dijeron seis meses y llevamos 11"

Las obras de la plaza San Miguel siguen acaparando quejas y polémicas. Apenas una semana después de el grupo municipal del PSOE de Zaragoza, acompañado por los vecinos, protestara por el "incumplimiento de los plazos" en la ejecución de la reforma, la plataforma de afectados por esta intervención en el corazón de la capital aragonesa ha vuelto a protestar por lo que consideran un "retraso insufrible" en los trabajos, que comenzaron a finales de octubre del año pasado.

Por esta cuestión ha sido preguntado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, en una rueda de prensa. Ahí ha asegurado que las obras están "manteniendo los plazos" y que, por tanto, no puede dar cuenta "de cualquier otra circunstancia". Pero los vecinos no están de acuerdo con esta afirmación ya que insisten en que, cuando comenzaron los trabajos hace ya casi un año desde el Gobierno municipal explicaron que la reforma de la plaza iba a estar lista en seis meses y que después se comenzaría con los trabajos en el Coso.

Así lo han recordado desde la plataforma de afectados por la reforma de la plaza San Miguel con un vídeo del propio Serrano del pasado 19 de enero 2026 en la comisión de Urbanismo en la que insistió una y otra vez en que las obras iban a durar "seis meses".

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Lo que ocurrió después es que aparecieron restos arqueológicos y que el invierno, muy lluvioso, obligaron a cambiar el calendario. Entonces el Gobierno municipal cambió su versión y anunció en en mayo, siete meses después del inicio de las obras, reabriría la calzada al tráfico. Desde entonces se ha trabajado en la urbanización de las aceras pero todavía quedan semanas por delante. Así, la fecha prevista para la finalización de las obras es "antes del Pilar"m un plazo que según Serrano ya comunicó la alcaldesa a los propios vecinos. Mientras, los habitantes de la zona no pueden olvidar que el concejal de Urbanismo repitió en un inicio, una y otra vez, que las obras iban a durar "seis meses".