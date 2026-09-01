Puesta a punto de la plaza del Pilar: estas son las obras que cambiarán su imagen

La plaza del Pilar de Zaragoza se someterá a una profunda limpieza. Sin fecha a la vista, el ayuntamiento invertirá algo más de 300.000 euros en "recuperar la imagen y restablecer el aspecto" que tuvo en su día, con unas gigantescas y elegantes torres de iluminación, también utilizadas para fijar la cartelería informativa de espacios museísticos y actividades culturales, y la pérgola de la galería comercial, que sirve de paso y resguardo de los peatones en días de calor o lluvia.

El objeto de este contrato, que acaba de salir a licitación, es preservar estos elementos realizados en bronce y acero, castigados por el paso de los años, las inclemencias del tiempo o el vandalismo. No es la única actuación que va a acometerse en el salón de los zaragozanos. El Gobierno de Natalia Chueca también tiene previsto transformar la fuente de la Hispanidad y renovar la Fuente de Goya, una intervención algo más compleja.

Las torres, de 14 metros de altura, se componen de una estructura portante formada por perfiles metálicos de acero laminado, que forman un entramado sobre el que se encuentra el revestimiento de planchas de bronce, excepto en la parte inferior, donde se conforma un zócalo de piezas de granito rojo príncipe, con alturas individuales en cada torre y que se adapta al desnivel de la plaza. Tienen dos funciones, puesto que sirven como torres de iluminación y como soporte para la cartelería informativa. En cuanto al porche, la obra es una pérgola en galería formada por 42 columnas de bronce.

Desperfectos en la plaza de Pilar de Zaragoza. / Jaime Galindo / EPA

Tal y como se explica en la memoria elaborada por la Oficina de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, el grado de degradación de estos elementos de la plaza es "elevado" debido a varios factores, como el envejecimiento natural de los materiales utilizados, la contaminación y la climatología de Zaragoza, con periodos de mucho calor y mucho frío, además de épocas de lluvia, que han acelerado la corrosión de algunos elementos, como los de metal.

No son los únicos motivos, ya que, una vez más, la mano del hombre no ayuda a mantener la infraestructura como se debería. Prueba de ello son los grafitis y pegatinas que lucen en las columnas y los arañazos producidos por el golpe de distintos elementos, como las sillas, mesas o sombrillas de los veladores que hay a lo largo de la pérgola. Hay más: el uso de las esquinas de estas torres como urinarios ha agravado la situación, como también lo han hecho los productos de limpieza utilizados, incluidos aquellos destinados a limpiar las deposiciones de aves.

No es la primera vez que se interviene en las torres. En 2022 ya se realizó un primer proceso de limpieza, similar al planteado ahora. Un año después, se actuó sobre todo el conjunto de la plaza del Pilar y la Lonja, además de sobre las columnas de la pérgola. Ahora volverá a repetirse el proceso en un momento en el que hay proyectadas otras dos actuaciones de renovación.

Estado de la fuente de la Hispanidad de la plaza del Pilar. / Jaime Galindo / EPA

En el primer caso, se reformará el vaso de la Patagonia de la Fuente de la Hispanidad, una intervención que consistirá en el rellenado del hoyo que hace años contenía agua y que era una continuación de la cascada que conforma el litoral norte de Sudamérica. Para este proyecto se calcula una inversión de unos 500.000 euros, a los que se sumarán los 560.000 que se requerirán para la Fuente de Goya.

En este caso, los trabajos comenzarán tras las fiestas del Pilar. El ayuntamiento quiere reducir el tamaño actual de la fuente para ganar espacio peatonal, además de solucionar los problemas de filtraciones de agua en el aparcamiento subterráneo. Se aprovechará para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad al conjunto escultórico realizado por Federico Marés. También se renovarán las instalaciones hidráulicas, de iluminación y de recirculación del agua.