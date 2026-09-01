El barrio más poblado de Zaragoza celebra sus fiestas con Ruth Empoderada, Los Gandules y El Momo: "Muchas ganas"
El barrio zaragozano celebrará diez días de fiestas con una programación repleta de música, actividades y propuestas para todos los públicos
Las Delicias ya tiene todo preparado para celebrar sus fiestas de septiembre. El barrio, uno de los más poblados de Zaragoza, vivirá diez días de celebraciones entre el viernes 4 y el domingo 13 de septiembre, con conciertos, actividades infantiles, deporte, cultura, peñas y propuestas para disfrutar en familia.
El pistoletazo de salida de las fiestas de Las Delicias llegará el viernes 4 de septiembre con el pregón, que correrá a cargo del actor y guionista Jorge Asín. Esa misma noche tendrá lugar la primera gran actuación musical, con el mítico Paco Pil, que junto a otros DJs será uno de los encargados de amenizar el inicio de las celebraciones.
La música será precisamente una de las grandes protagonistas del programa de las fiestas de Las Delicias. Las actuaciones se repartirán por diferentes escenarios del barrio, entre ellos la Carpa del Parque Delicias, junto al lago, el Teatro de las Esquinas y Café TNT Rock.
Por estos escenarios pasarán artistas y grupos de estilos muy diferentes, con nombres como Tribaluxe, Grupo Copacabana, El Roce de Platero, Mallazo, Puro Relajo, Furelguti, El Momo, Seven o Grupo Milenials, entre otros.
Ruth Empoderada, protagonista del último día
Entre todas las actuaciones hay algunos nombres que destacan especialmente. Es el caso de Ruth Empoderada, creadora de contenido e influencer española que se ha hecho popular en redes sociales como TikTok e Instagram y que también ha participado en programas de televisión y desarrollado su faceta musical.
La artista actuará el domingo 13 de septiembre, última jornada de las fiestas de Las Delicias, poniendo el broche final a diez días de celebraciones.Su presencia se ha convertido en uno de los reclamos del programa y será uno de los momentos más esperados de la última jornada festiva.
Los Gandules, otro de los grandes reclamos
Otro de los nombres destacados del programa son Los Gandules. El dúo aragonés, conocido por sus versiones humorísticas y sus parodias de canciones famosas, ofrecerá su concierto el jueves 10 de septiembre.
La actuación será uno de los momentos musicales más destacados de la recta final de las fiestas de Las Delicias, dentro de un programa que combina propuestas musicales con actividades para públicos de todas las edades.
DJ Barcadit y los fuegos artificiales pondrán el punto final
La última jornada de las fiestas tendrá todavía otro protagonista conocido en redes sociales. DJ Barcadit, popular por su característica frase «¡Gas! ¡Gas!», será el encargado de poner música al cierre de las celebraciones. El joven de Lerida ya estuvo en las Fiestas de San José de Zaragoza hace escasos días.
Su actuación tendrá lugar el domingo 13 de septiembre, después del tradicional Entierro de la Sardina y de los fuegos artificiales, previstos a las 22:30 horas en el Parque Delicias.
De esta forma, las fiestas de Las Delicias llegarán a su fin después de diez días de actividades, conciertos y propuestas para todos los públicos, con Ruth Empoderada y DJ Barcadí como dos de los nombres protagonistas de la última jornada.
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