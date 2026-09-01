Zaragoza cierra su verano más cálido desde que hay registros: cuatro gráficos que muestran tres meses de temperaturas récord

Zaragoza nunca había vivido un verano con un calor tan extremo como el que acabamos de terminar desde que hay registros. Este último estío no ha dejado en la capital récords absolutos de temperatura, ni en las máximas ni en las mínimas, entre el 1 de junio y el 31 de agosto, pero, a cambio, ha ido encadenando valores disparados o anómalos casi semana tras semana hasta convertirse en los 92 días de verano climatológico más tórridos jamás vividos.

Falta todavía la confirmación oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pero el análisis de sus datos abiertos, cuyos valores de los últimos cinco días todavía son provisionales, aunque no cambiará la fotografía final, permite poner cifras a este verano con registros absolutamente singulares.

Julio y agosto de récord

En nada condiciona la evolución posterior, pero se da la circunstancia que mayo terminó con un calor sin precedentes en Zaragoza. La novedad no fue tanto el pico de temperatura, sino la cantidad de días -10- que se encadenaron con valores absolutamente disparados para esa época del año.

Desde entonces, los meses de junio, julio y agosto -los tres meses de verano climatológico- han seguido esa misma estela para pulverizar casi todos los récords. Tanto julio como agosto han marcado sus respectivas temperaturas medias más altas en la capital aragonesa desde 1951, cuando Aemet inició su serie diaria en el aeropuerto, con 29'91ºC y 28'5 ºC, respectivamente.

Meses de verano más cálidos en Zaragoza Temperatura media entre el 1 de junio y el 31 de agosto Selecciona un mes y cambia entre ranking y evolución histórica. Pasa el cursor, toca o usa Tab para ampliar cada dato. Junio Julio Agosto Top 5 Evolución 1951–2026 Junio: meses más cálidos en Zaragoza Aeropuerto Ranking de las cinco temperaturas medias mensuales más altas de junio entre 1951 y 2026. El año 2026 está resaltado. JUNIO Media 1991–2020: 23,1 °C 24° 26° 28° 30° puesto · año Junio de 2025: puesto 1, temperatura media 27,6 grados, 4,4 grados por encima de la media 1991 a 2020. 1. 2025 27,6° 2025 · puesto 1 · 27,6 °C +4,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 2026: puesto 2, temperatura media 26,8 grados, 3,7 grados por encima de la media 1991 a 2020. 2. 2026 26,8° 2026 · puesto 2 · 26,8 °C +3,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 2022: puesto 3, temperatura media 26,7 grados, 3,6 grados por encima de la media 1991 a 2020. 3. 2022 26,7° 2022 · puesto 3 · 26,7 °C +3,6 °C frente a 1991–2020 Junio de 2003: puesto 4, temperatura media 26,6 grados, 3,5 grados por encima de la media 1991 a 2020. 4. 2003 26,6° 2003 · puesto 4 · 26,6 °C +3,5 °C frente a 1991–2020 Junio de 2017: puesto 5, temperatura media 25,6 grados, 2,5 grados por encima de la media 1991 a 2020. 5. 2017 25,6° 2017 · puesto 5 · 25,6 °C +2,5 °C frente a 1991–2020 Junio: evolución histórica de la temperatura media mensual en Zaragoza Aeropuerto Evolución anual de la temperatura media de junio entre 1951 y 2026. La franja final señala 2022 a 2026 y el punto de 2026 está resaltado. JUNIO Media 1991–2020: 23,1 °C 2022–26 18° 21° 24° 27° 30° 1951 1975 2000 2026 Junio de 1951: temperatura media 21,1 grados. 1951 · 21,1 °C −2,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 1952: temperatura media 24,0 grados. 1952 · 24,0 °C +0,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 1953: temperatura media 18,2 grados. 1953 · 18,2 °C −4,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 1954: temperatura media 20,0 grados. 1954 · 20,0 °C −3,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1955: temperatura media 21,2 grados. 1955 · 21,2 °C −1,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 1956: temperatura media 18,9 grados. 1956 · 18,9 °C −4,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 1957: temperatura media 19,0 grados. 1957 · 19,0 °C −4,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1958: temperatura media 20,7 grados. 1958 · 20,7 °C −2,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1959: temperatura media 21,0 grados. 1959 · 21,0 °C −2,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1960: temperatura media 22,7 grados. 1960 · 22,7 °C −0,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1961: temperatura media 21,8 grados. 1961 · 21,8 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Junio de 1962: temperatura media 20,8 grados. 1962 · 20,8 °C −2,3 °C frente a 1991–2020 Junio de 1963: temperatura media 21,2 grados. 1963 · 21,2 °C −1,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 1964: temperatura media 21,9 grados. 1964 · 21,9 °C −1,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 1965: temperatura media 22,6 grados. 1965 · 22,6 °C −0,5 °C frente a 1991–2020 Junio de 1966: temperatura media 21,4 grados. 1966 · 21,4 °C −1,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 1967: temperatura media 19,9 grados. 1967 · 19,9 °C −3,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 1968: temperatura media 21,0 grados. 1968 · 21,0 °C −2,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1969: temperatura media 18,9 grados. 1969 · 18,9 °C −4,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 1970: temperatura media 22,1 grados. 1970 · 22,1 °C −1,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 1971: temperatura media 19,3 grados. 1971 · 19,3 °C −3,8 °C frente a 1991–2020 Junio de 1972: temperatura media 19,1 grados. 1972 · 19,1 °C −4,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 1973: temperatura media 20,4 grados. 1973 · 20,4 °C −2,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 1974: temperatura media 20,5 grados. 1974 · 20,5 °C −2,6 °C frente a 1991–2020 Junio de 1975: temperatura media 20,6 grados. 1975 · 20,6 °C −2,5 °C frente a 1991–2020 Junio de 1976: temperatura media 23,0 grados. 1976 · 23,0 °C −0,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1977: temperatura media 18,7 grados. 1977 · 18,7 °C −4,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1978: temperatura media 19,0 grados. 1978 · 19,0 °C −4,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1979: temperatura media 21,1 grados. 1979 · 21,1 °C −2,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 1980: temperatura media 19,1 grados. 1980 · 19,1 °C −4,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 1981: temperatura media 22,1 grados. 1981 · 22,1 °C −1,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 1982: temperatura media 23,3 grados. 1982 · 23,3 °C +0,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 1983: temperatura media 22,2 grados. 1983 · 22,2 °C −0,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 1984: temperatura media 20,7 grados. 1984 · 20,7 °C −2,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1985: temperatura media 21,7 grados. 1985 · 21,7 °C −1,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1986: temperatura media 21,9 grados. 1986 · 21,9 °C −1,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 1987: temperatura media 21,7 grados. 1987 · 21,7 °C −1,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1988: temperatura media 19,7 grados. 1988 · 19,7 °C −3,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1989: temperatura media 23,0 grados. 1989 · 23,0 °C −0,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1990: temperatura media 22,4 grados. 1990 · 22,4 °C −0,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 1991: temperatura media 21,8 grados. 1991 · 21,8 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Junio de 1992: temperatura media 18,5 grados. 1992 · 18,5 °C −4,6 °C frente a 1991–2020 Junio de 1993: temperatura media 23,0 grados. 1993 · 23,0 °C −0,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 1994: temperatura media 22,5 grados. 1994 · 22,5 °C −0,6 °C frente a 1991–2020 Junio de 1995: temperatura media 22,3 grados. 1995 · 22,3 °C −0,8 °C frente a 1991–2020 Junio de 1996: temperatura media 22,4 grados. 1996 · 22,4 °C −0,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 1997: temperatura media 20,7 grados. 1997 · 20,7 °C −2,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 1998: temperatura media 22,8 grados. 1998 · 22,8 °C −0,3 °C frente a 1991–2020 Junio de 1999: temperatura media 22,1 grados. 1999 · 22,1 °C −1,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 2000: temperatura media 22,9 grados. 2000 · 22,9 °C −0,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 2001: temperatura media 24,0 grados. 2001 · 24,0 °C +0,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 2002: temperatura media 23,2 grados. 2002 · 23,2 °C +0,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 2003: temperatura media 26,6 grados. 2003 · 26,6 °C +3,5 °C frente a 1991–2020 Junio de 2004: temperatura media 24,8 grados. 2004 · 24,8 °C +1,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 2005: temperatura media 25,0 grados. 2005 · 25,0 °C +1,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 2006: temperatura media 23,9 grados. 2006 · 23,9 °C +0,8 °C frente a 1991–2020 Junio de 2007: temperatura media 22,5 grados. 2007 · 22,5 °C −0,6 °C frente a 1991–2020 Junio de 2008: temperatura media 21,9 grados. 2008 · 21,9 °C −1,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 2009: temperatura media 25,0 grados. 2009 · 25,0 °C +1,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 2010: temperatura media 22,1 grados. 2010 · 22,1 °C −1,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 2011: temperatura media 22,7 grados. 2011 · 22,7 °C −0,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 2012: temperatura media 24,9 grados. 2012 · 24,9 °C +1,8 °C frente a 1991–2020 Junio de 2013: temperatura media 20,7 grados. 2013 · 20,7 °C −2,4 °C frente a 1991–2020 Junio de 2014: temperatura media 23,6 grados. 2014 · 23,6 °C +0,5 °C frente a 1991–2020 Junio de 2015: temperatura media 24,8 grados. 2015 · 24,8 °C +1,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 2016: temperatura media 23,8 grados. 2016 · 23,8 °C +0,7 °C frente a 1991–2020 Junio de 2017: temperatura media 25,6 grados. 2017 · 25,6 °C +2,5 °C frente a 1991–2020 Junio de 2018: temperatura media 22,9 grados. 2018 · 22,9 °C −0,2 °C frente a 1991–2020 Junio de 2019: temperatura media 24,1 grados. 2019 · 24,1 °C +1,0 °C frente a 1991–2020 Junio de 2020: temperatura media 22,2 grados. 2020 · 22,2 °C −0,9 °C frente a 1991–2020 Junio de 2021: temperatura media 23,2 grados. 2021 · 23,2 °C +0,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 2022: temperatura media 26,7 grados. 2022 · 26,7 °C +3,6 °C frente a 1991–2020 Junio de 2023: temperatura media 24,2 grados. 2023 · 24,2 °C +1,1 °C frente a 1991–2020 Junio de 2024: temperatura media 23,4 grados. 2024 · 23,4 °C +0,3 °C frente a 1991–2020 Junio de 2025: temperatura media 27,6 grados. 2025 · 27,6 °C +4,5 °C frente a 1991–2020 Junio de 2026: temperatura media 26,8 grados. Año 2026 resaltado. 2026 · 26,8 °C +3,7 °C frente a 1991–2020 Julio: meses más cálidos en Zaragoza Aeropuerto Ranking de las cinco temperaturas medias mensuales más altas de julio entre 1951 y 2026. El año 2026 está resaltado. JULIO Media 1991–2020: 25,7 °C 24° 26° 28° 30° puesto · año Julio de 2026: puesto 1, temperatura media 29,9 grados, 4,2 grados por encima de la media 1991 a 2020. 1. 2026 29,9° 2026 · puesto 1 · 29,9 °C +4,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 2006: puesto 2, temperatura media 28,2 grados, 2,5 grados por encima de la media 1991 a 2020. 2. 2006 28,2° 2006 · puesto 2 · 28,2 °C +2,5 °C frente a 1991–2020 Julio de 2015: puesto 3, temperatura media 28,2 grados, 2,5 grados por encima de la media 1991 a 2020. 3. 2015 28,2° 2015 · puesto 3 · 28,2 °C +2,5 °C frente a 1991–2020 Julio de 2022: puesto 4, temperatura media 28,0 grados, 2,3 grados por encima de la media 1991 a 2020. 4. 2022 28,0° 2022 · puesto 4 · 28,0 °C +2,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2024: puesto 5, temperatura media 27,6 grados, 1,8 grados por encima de la media 1991 a 2020. 5. 2024 27,6° 2024 · puesto 5 · 27,6 °C +1,8 °C frente a 1991–2020 Julio: evolución histórica de la temperatura media mensual en Zaragoza Aeropuerto Evolución anual de la temperatura media de julio entre 1951 y 2026. La franja final señala 2022 a 2026 y el punto de 2026 está resaltado. JULIO Media 1991–2020: 25,8 °C 2022–26 18° 21° 24° 27° 30° 1951 1975 2000 2026 Julio de 1951: temperatura media 24,5 grados. 1951 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 1952: temperatura media 23,4 grados. 1952 · 23,4 °C −2,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 1953: temperatura media 22,9 grados. 1953 · 22,9 °C −2,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 1954: temperatura media 21,7 grados. 1954 · 21,7 °C −4,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1955: temperatura media 24,4 grados. 1955 · 24,4 °C −1,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 1956: temperatura media 23,5 grados. 1956 · 23,5 °C −2,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 1957: temperatura media 23,1 grados. 1957 · 23,1 °C −2,7 °C frente a 1991–2020 Julio de 1958: temperatura media 23,7 grados. 1958 · 23,7 °C −2,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1959: temperatura media 24,6 grados. 1959 · 24,6 °C −1,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 1960: temperatura media 23,1 grados. 1960 · 23,1 °C −2,7 °C frente a 1991–2020 Julio de 1961: temperatura media 24,0 grados. 1961 · 24,0 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 1962: temperatura media 24,5 grados. 1962 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 1963: temperatura media 24,7 grados. 1963 · 24,7 °C −1,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1964: temperatura media 25,8 grados. 1964 · 25,8 °C −0,0 °C frente a 1991–2020 Julio de 1965: temperatura media 23,6 grados. 1965 · 23,6 °C −2,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 1966: temperatura media 22,3 grados. 1966 · 22,3 °C −3,5 °C frente a 1991–2020 Julio de 1967: temperatura media 26,0 grados. 1967 · 26,0 °C +0,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 1968: temperatura media 24,1 grados. 1968 · 24,1 °C −1,7 °C frente a 1991–2020 Julio de 1969: temperatura media 24,5 grados. 1969 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 1970: temperatura media 24,5 grados. 1970 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 1971: temperatura media 24,0 grados. 1971 · 24,0 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 1972: temperatura media 23,3 grados. 1972 · 23,3 °C −2,5 °C frente a 1991–2020 Julio de 1973: temperatura media 23,6 grados. 1973 · 23,6 °C −2,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 1974: temperatura media 23,2 grados. 1974 · 23,2 °C −2,6 °C frente a 1991–2020 Julio de 1975: temperatura media 25,4 grados. 1975 · 25,4 °C −0,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 1976: temperatura media 24,0 grados. 1976 · 24,0 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 1977: temperatura media 21,3 grados. 1977 · 21,3 °C −4,5 °C frente a 1991–2020 Julio de 1978: temperatura media 23,8 grados. 1978 · 23,8 °C −2,0 °C frente a 1991–2020 Julio de 1979: temperatura media 24,6 grados. 1979 · 24,6 °C −1,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 1980: temperatura media 22,6 grados. 1980 · 22,6 °C −3,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 1981: temperatura media 23,0 grados. 1981 · 23,0 °C −2,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 1982: temperatura media 25,7 grados. 1982 · 25,7 °C −0,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1983: temperatura media 26,7 grados. 1983 · 26,7 °C +0,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 1984: temperatura media 25,4 grados. 1984 · 25,4 °C −0,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 1985: temperatura media 25,9 grados. 1985 · 25,9 °C +0,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1986: temperatura media 23,9 grados. 1986 · 23,9 °C −1,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 1987: temperatura media 24,5 grados. 1987 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 1988: temperatura media 23,9 grados. 1988 · 23,9 °C −1,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 1989: temperatura media 25,8 grados. 1989 · 25,8 °C +0,0 °C frente a 1991–2020 Julio de 1990: temperatura media 25,7 grados. 1990 · 25,7 °C −0,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1991: temperatura media 25,4 grados. 1991 · 25,4 °C −0,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 1992: temperatura media 24,9 grados. 1992 · 24,9 °C −0,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 1993: temperatura media 23,7 grados. 1993 · 23,7 °C −2,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1994: temperatura media 27,4 grados. 1994 · 27,4 °C +1,6 °C frente a 1991–2020 Julio de 1995: temperatura media 26,7 grados. 1995 · 26,7 °C +0,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 1996: temperatura media 24,5 grados. 1996 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 1997: temperatura media 22,7 grados. 1997 · 22,7 °C −3,1 °C frente a 1991–2020 Julio de 1998: temperatura media 24,8 grados. 1998 · 24,8 °C −1,0 °C frente a 1991–2020 Julio de 1999: temperatura media 25,5 grados. 1999 · 25,5 °C −0,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2000: temperatura media 24,3 grados. 2000 · 24,3 °C −1,5 °C frente a 1991–2020 Julio de 2001: temperatura media 24,5 grados. 2001 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2002: temperatura media 24,0 grados. 2002 · 24,0 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 2003: temperatura media 27,0 grados. 2003 · 27,0 °C +1,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 2004: temperatura media 25,0 grados. 2004 · 25,0 °C −0,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 2005: temperatura media 26,1 grados. 2005 · 26,1 °C +0,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2006: temperatura media 28,2 grados. 2006 · 28,2 °C +2,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 2007: temperatura media 25,0 grados. 2007 · 25,0 °C −0,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 2008: temperatura media 25,2 grados. 2008 · 25,2 °C −0,6 °C frente a 1991–2020 Julio de 2009: temperatura media 26,8 grados. 2009 · 26,8 °C +1,0 °C frente a 1991–2020 Julio de 2010: temperatura media 27,1 grados. 2010 · 27,1 °C +1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2011: temperatura media 24,1 grados. 2011 · 24,1 °C −1,7 °C frente a 1991–2020 Julio de 2012: temperatura media 25,1 grados. 2012 · 25,1 °C −0,7 °C frente a 1991–2020 Julio de 2013: temperatura media 27,1 grados. 2013 · 27,1 °C +1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2014: temperatura media 24,5 grados. 2014 · 24,5 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2015: temperatura media 28,2 grados. 2015 · 28,2 °C +2,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 2016: temperatura media 26,7 grados. 2016 · 26,7 °C +0,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 2017: temperatura media 26,2 grados. 2017 · 26,2 °C +0,4 °C frente a 1991–2020 Julio de 2018: temperatura media 27,1 grados. 2018 · 27,1 °C +1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2019: temperatura media 27,1 grados. 2019 · 27,1 °C +1,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2020: temperatura media 26,5 grados. 2020 · 26,5 °C +0,7 °C frente a 1991–2020 Julio de 2021: temperatura media 25,8 grados. 2021 · 25,8 °C −0,0 °C frente a 1991–2020 Julio de 2022: temperatura media 28,0 grados. 2022 · 28,0 °C +2,2 °C frente a 1991–2020 Julio de 2023: temperatura media 26,7 grados. 2023 · 26,7 °C +0,9 °C frente a 1991–2020 Julio de 2024: temperatura media 27,6 grados. 2024 · 27,6 °C +1,8 °C frente a 1991–2020 Julio de 2025: temperatura media 26,1 grados. 2025 · 26,1 °C +0,3 °C frente a 1991–2020 Julio de 2026: temperatura media 29,9 grados. Año 2026 resaltado. 2026 · 29,9 °C +4,1 °C frente a 1991–2020 Agosto: meses más cálidos en Zaragoza Aeropuerto Ranking de las cinco temperaturas medias mensuales más altas de agosto entre 1951 y 2026. El año 2026 está resaltado. AGOSTO Media 1991–2020: 25,6 °C 24° 26° 28° 30° puesto · año Agosto de 2026: puesto 1, temperatura media 28,7 grados, 3,1 grados por encima de la media 1991 a 2020. 1. 2026 28,7° 2026 · puesto 1 · 28,7 °C +3,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2022: puesto 2, temperatura media 28,2 grados, 2,6 grados por encima de la media 1991 a 2020. 2. 2022 28,2° 2022 · puesto 2 · 28,2 °C +2,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2003: puesto 3, temperatura media 27,8 grados, 2,2 grados por encima de la media 1991 a 2020. 3. 2003 27,8° 2003 · puesto 3 · 27,8 °C +2,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2012: puesto 4, temperatura media 27,5 grados, 1,9 grados por encima de la media 1991 a 2020. 4. 2012 27,5° 2012 · puesto 4 · 27,5 °C +1,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2023: puesto 5, temperatura media 27,5 grados, 1,9 grados por encima de la media 1991 a 2020. 5. 2023 27,5° 2023 · puesto 5 · 27,5 °C +1,9 °C frente a 1991–2020 Agosto: evolución histórica de la temperatura media mensual en Zaragoza Aeropuerto Evolución anual de la temperatura media de agosto entre 1951 y 2026. La franja final señala 2022 a 2026 y el punto de 2026 está resaltado. AGOSTO Media 1991–2020: 25,6 °C 2022–26 18° 21° 24° 27° 30° 1951 1975 2000 2026 Agosto de 1951: temperatura media 22,4 grados. 1951 · 22,4 °C −3,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1952: temperatura media 23,8 grados. 1952 · 23,8 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1953: temperatura media 24,7 grados. 1953 · 24,7 °C −0,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1954: temperatura media 22,3 grados. 1954 · 22,3 °C −3,3 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1955: temperatura media 24,0 grados. 1955 · 24,0 °C −1,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1956: temperatura media 22,7 grados. 1956 · 22,7 °C −2,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1957: temperatura media 23,7 grados. 1957 · 23,7 °C −1,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1958: temperatura media 23,9 grados. 1958 · 23,9 °C −1,7 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1959: temperatura media 23,8 grados. 1959 · 23,8 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1960: temperatura media 23,2 grados. 1960 · 23,2 °C −2,4 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1961: temperatura media 22,7 grados. 1961 · 22,7 °C −2,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1962: temperatura media 25,7 grados. 1962 · 25,7 °C +0,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1963: temperatura media 21,6 grados. 1963 · 21,6 °C −4,0 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1964: temperatura media 23,7 grados. 1964 · 23,7 °C −1,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1965: temperatura media 23,3 grados. 1965 · 23,3 °C −2,3 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1966: temperatura media 23,6 grados. 1966 · 23,6 °C −2,0 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1967: temperatura media 24,0 grados. 1967 · 24,0 °C −1,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1968: temperatura media 22,5 grados. 1968 · 22,5 °C −3,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1969: temperatura media 23,7 grados. 1969 · 23,7 °C −1,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1970: temperatura media 23,8 grados. 1970 · 23,8 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1971: temperatura media 24,3 grados. 1971 · 24,3 °C −1,3 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1972: temperatura media 21,7 grados. 1972 · 21,7 °C −3,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1973: temperatura media 25,0 grados. 1973 · 25,0 °C −0,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1974: temperatura media 22,9 grados. 1974 · 22,9 °C −2,7 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1975: temperatura media 23,6 grados. 1975 · 23,6 °C −2,0 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1976: temperatura media 23,2 grados. 1976 · 23,2 °C −2,4 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1977: temperatura media 21,6 grados. 1977 · 21,6 °C −4,0 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1978: temperatura media 24,1 grados. 1978 · 24,1 °C −1,5 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1979: temperatura media 23,1 grados. 1979 · 23,1 °C −2,5 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1980: temperatura media 25,4 grados. 1980 · 25,4 °C −0,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1981: temperatura media 23,8 grados. 1981 · 23,8 °C −1,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1982: temperatura media 23,0 grados. 1982 · 23,0 °C −2,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1983: temperatura media 23,3 grados. 1983 · 23,3 °C −2,3 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1984: temperatura media 22,9 grados. 1984 · 22,9 °C −2,7 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1985: temperatura media 24,1 grados. 1985 · 24,1 °C −1,5 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1986: temperatura media 24,0 grados. 1986 · 24,0 °C −1,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1987: temperatura media 26,2 grados. 1987 · 26,2 °C +0,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1988: temperatura media 25,0 grados. 1988 · 25,0 °C −0,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1989: temperatura media 25,7 grados. 1989 · 25,7 °C +0,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1990: temperatura media 25,5 grados. 1990 · 25,5 °C −0,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1991: temperatura media 27,3 grados. 1991 · 27,3 °C +1,7 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1992: temperatura media 25,9 grados. 1992 · 25,9 °C +0,3 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1993: temperatura media 25,1 grados. 1993 · 25,1 °C −0,5 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1994: temperatura media 26,4 grados. 1994 · 26,4 °C +0,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1995: temperatura media 24,8 grados. 1995 · 24,8 °C −0,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1996: temperatura media 23,4 grados. 1996 · 23,4 °C −2,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1997: temperatura media 24,8 grados. 1997 · 24,8 °C −0,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1998: temperatura media 25,0 grados. 1998 · 25,0 °C −0,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 1999: temperatura media 25,8 grados. 1999 · 25,8 °C +0,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2000: temperatura media 25,3 grados. 2000 · 25,3 °C −0,3 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2001: temperatura media 26,2 grados. 2001 · 26,2 °C +0,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2002: temperatura media 23,3 grados. 2002 · 23,3 °C −2,3 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2003: temperatura media 27,8 grados. 2003 · 27,8 °C +2,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2004: temperatura media 25,7 grados. 2004 · 25,7 °C +0,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2005: temperatura media 24,6 grados. 2005 · 24,6 °C −1,0 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2006: temperatura media 23,6 grados. 2006 · 23,6 °C −2,0 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2007: temperatura media 24,0 grados. 2007 · 24,0 °C −1,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2008: temperatura media 25,1 grados. 2008 · 25,1 °C −0,5 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2009: temperatura media 26,7 grados. 2009 · 26,7 °C +1,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2010: temperatura media 25,4 grados. 2010 · 25,4 °C −0,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2011: temperatura media 26,7 grados. 2011 · 26,7 °C +1,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2012: temperatura media 27,5 grados. 2012 · 27,5 °C +1,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2013: temperatura media 25,4 grados. 2013 · 25,4 °C −0,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2014: temperatura media 25,0 grados. 2014 · 25,0 °C −0,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2015: temperatura media 25,6 grados. 2015 · 25,6 °C −0,0 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2016: temperatura media 26,3 grados. 2016 · 26,3 °C +0,7 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2017: temperatura media 25,7 grados. 2017 · 25,7 °C +0,1 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2018: temperatura media 26,4 grados. 2018 · 26,4 °C +0,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2019: temperatura media 26,5 grados. 2019 · 26,5 °C +0,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2020: temperatura media 26,2 grados. 2020 · 26,2 °C +0,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2021: temperatura media 25,8 grados. 2021 · 25,8 °C +0,2 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2022: temperatura media 28,2 grados. 2022 · 28,2 °C +2,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2023: temperatura media 27,5 grados. 2023 · 27,5 °C +1,9 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2024: temperatura media 27,4 grados. 2024 · 27,4 °C +1,8 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2025: temperatura media 27,2 grados. 2025 · 27,2 °C +1,6 °C frente a 1991–2020 Agosto de 2026: temperatura media 28,7 grados. Año 2026 resaltado. 2026 · 28,7 °C +3,1 °C frente a 1991–2020 Fuente: Aemet | Elaboración propia

Junio, con una media de 26'77ºC de temperatura media, quedó solo por detrás de su homólogo del año pasado, que fue absolutamente excepcional (27'55ºC).

9 de cada 10 días por encima de la media

Si se mira con detalle qué ha pasado día a día, la explicación es clara: 9 de cada 10 días ha hecho más calor que el promedio del periodo de referencia 1991-2020 para esa jornada concreta. Este verano ha acumulado 17 días bajo la consideración de ola de calor, son muchos si se compara con la realidad de hace de más de una década, pero no es una cifra ni mucho menos alta en los últimos 10 años: 2022 marcó el récord, con 41 días bajo estos episodios; 2023, 33 jornadas y 2015, 29, solo por citar algunos ejemplos por encima.

Lo cierto es que es tener un número mayor o menor de días bajo ola de calor no es sinónimo en sí mismo de temperaturas de récord porque influyen otros factores como a qué provincias afecta el episodio y su magnitud. Y un apunte más. Al estar la denominación de ola de calor bajo unos criterios técnicos muy restrictivos que dependen de que se cumplan tres factores -duración, intensidad y extensión geográfica-, se puede dar la circunstancia de que un territorio registre unas temperaturas anómalas fuera de esa consideración.

Anomalía térmica en Zaragoza este verano Datos diarios del 1 de junio al 31 de agosto Máxima 2026 1991–2020 Media 2026 1991–2020 Mínima 2026 1991–2020 Temperaturas diarias del verano de 2026 frente a la media diaria 1991–2020 en Zaragoza Aeropuerto Seis líneas muestran temperatura máxima, media y mínima. Las líneas continuas son 2026 y las discontinuas la media climática diaria 1991 a 2020. Cada día puede enfocarse para consultar sus seis valores. JUNIO JULIO AGOSTO 10° 20° 30° 40° Temperatura (°C) 1 jun 15 jun 1 jul 15 jul 1 ago 15 ago 31 ago 1 de junio de 2026. Máxima 2026 33,1 grados; media 1991 a 2020 27,6. Temperatura media 2026 25,0; media 1991 a 2020 21,2. Mínima 2026 16,8; media 1991 a 2020 14,9. 1 JUN 2026 Máx 2026 33,1° 91–20 27,6° Media 2026 25,0° 91–20 21,2° Mín 2026 16,8° 91–20 14,9° 2 de junio de 2026. Máxima 2026 27,1 grados; media 1991 a 2020 27,6. Temperatura media 2026 22,4; media 1991 a 2020 21,2. Mínima 2026 17,6; media 1991 a 2020 14,8. 2 JUN 2026 Máx 2026 27,1° 91–20 27,6° Media 2026 22,4° 91–20 21,2° Mín 2026 17,6° 91–20 14,8° 3 de junio de 2026. Máxima 2026 30,0 grados; media 1991 a 2020 28,5. Temperatura media 2026 22,9; media 1991 a 2020 21,5. Mínima 2026 15,8; media 1991 a 2020 14,6. 3 JUN 2026 Máx 2026 30,0° 91–20 28,5° Media 2026 22,9° 91–20 21,5° Mín 2026 15,8° 91–20 14,6° 4 de junio de 2026. Máxima 2026 27,4 grados; media 1991 a 2020 27,4. Temperatura media 2026 21,4; media 1991 a 2020 21,1. Mínima 2026 15,4; media 1991 a 2020 14,7. 4 JUN 2026 Máx 2026 27,4° 91–20 27,4° Media 2026 21,4° 91–20 21,1° Mín 2026 15,4° 91–20 14,7° 5 de junio de 2026. Máxima 2026 26,2 grados; media 1991 a 2020 27,8. Temperatura media 2026 20,0; media 1991 a 2020 21,0. Mínima 2026 13,8; media 1991 a 2020 14,2. 5 JUN 2026 Máx 2026 26,2° 91–20 27,8° Media 2026 20,0° 91–20 21,0° Mín 2026 13,8° 91–20 14,2° 6 de junio de 2026. Máxima 2026 31,1 grados; media 1991 a 2020 27,9. Temperatura media 2026 24,2; media 1991 a 2020 21,3. Mínima 2026 17,2; media 1991 a 2020 14,8. 6 JUN 2026 Máx 2026 31,1° 91–20 27,9° Media 2026 24,2° 91–20 21,3° Mín 2026 17,2° 91–20 14,8° 7 de junio de 2026. Máxima 2026 32,4 grados; media 1991 a 2020 28,5. Temperatura media 2026 24,2; media 1991 a 2020 21,8. Mínima 2026 15,9; media 1991 a 2020 15,2. 7 JUN 2026 Máx 2026 32,4° 91–20 28,5° Media 2026 24,2° 91–20 21,8° Mín 2026 15,9° 91–20 15,2° 8 de junio de 2026. Máxima 2026 34,5 grados; media 1991 a 2020 28,8. Temperatura media 2026 26,3; media 1991 a 2020 22,1. Mínima 2026 18,1; media 1991 a 2020 15,4. 8 JUN 2026 Máx 2026 34,5° 91–20 28,8° Media 2026 26,3° 91–20 22,1° Mín 2026 18,1° 91–20 15,4° 9 de junio de 2026. Máxima 2026 26,7 grados; media 1991 a 2020 28,7. Temperatura media 2026 21,2; media 1991 a 2020 22,0. Mínima 2026 15,6; media 1991 a 2020 15,4. 9 JUN 2026 Máx 2026 26,7° 91–20 28,7° Media 2026 21,2° 91–20 22,0° Mín 2026 15,6° 91–20 15,4° 10 de junio de 2026. Máxima 2026 24,0 grados; media 1991 a 2020 27,0. Temperatura media 2026 19,0; media 1991 a 2020 21,2. Mínima 2026 14,1; media 1991 a 2020 15,3. 10 JUN 2026 Máx 2026 24,0° 91–20 27,0° Media 2026 19,0° 91–20 21,2° Mín 2026 14,1° 91–20 15,3° 11 de junio de 2026. Máxima 2026 28,2 grados; media 1991 a 2020 27,9. Temperatura media 2026 21,2; media 1991 a 2020 21,4. Mínima 2026 14,2; media 1991 a 2020 15,0. 11 JUN 2026 Máx 2026 28,2° 91–20 27,9° Media 2026 21,2° 91–20 21,4° Mín 2026 14,2° 91–20 15,0° 12 de junio de 2026. Máxima 2026 33,5 grados; media 1991 a 2020 29,2. Temperatura media 2026 24,8; media 1991 a 2020 22,1. Mínima 2026 16,2; media 1991 a 2020 15,0. 12 JUN 2026 Máx 2026 33,5° 91–20 29,2° Media 2026 24,8° 91–20 22,1° Mín 2026 16,2° 91–20 15,0° 13 de junio de 2026. Máxima 2026 35,2 grados; media 1991 a 2020 29,5. Temperatura media 2026 26,8; media 1991 a 2020 22,7. Mínima 2026 18,3; media 1991 a 2020 15,9. 13 JUN 2026 Máx 2026 35,2° 91–20 29,5° Media 2026 26,8° 91–20 22,7° Mín 2026 18,3° 91–20 15,9° 14 de junio de 2026. Máxima 2026 35,5 grados; media 1991 a 2020 29,9. Temperatura media 2026 27,4; media 1991 a 2020 23,2. Mínima 2026 19,3; media 1991 a 2020 16,4. 14 JUN 2026 Máx 2026 35,5° 91–20 29,9° Media 2026 27,4° 91–20 23,2° Mín 2026 19,3° 91–20 16,4° 15 de junio de 2026. Máxima 2026 36,3 grados; media 1991 a 2020 30,4. Temperatura media 2026 29,6; media 1991 a 2020 23,3. Mínima 2026 22,8; media 1991 a 2020 16,3. 15 JUN 2026 Máx 2026 36,3° 91–20 30,4° Media 2026 29,6° 91–20 23,3° Mín 2026 22,8° 91–20 16,3° 16 de junio de 2026. Máxima 2026 36,2 grados; media 1991 a 2020 29,7. Temperatura media 2026 28,8; media 1991 a 2020 22,9. Mínima 2026 21,3; media 1991 a 2020 16,2. 16 JUN 2026 Máx 2026 36,2° 91–20 29,7° Media 2026 28,8° 91–20 22,9° Mín 2026 21,3° 91–20 16,2° 17 de junio de 2026. Máxima 2026 37,5 grados; media 1991 a 2020 29,7. Temperatura media 2026 29,6; media 1991 a 2020 23,0. Mínima 2026 21,7; media 1991 a 2020 16,3. 17 JUN 2026 Máx 2026 37,5° 91–20 29,7° Media 2026 29,6° 91–20 23,0° Mín 2026 21,7° 91–20 16,3° 18 de junio de 2026. Máxima 2026 36,6 grados; media 1991 a 2020 30,2. Temperatura media 2026 28,6; media 1991 a 2020 23,3. Mínima 2026 20,7; media 1991 a 2020 16,4. 18 JUN 2026 Máx 2026 36,6° 91–20 30,2° Media 2026 28,6° 91–20 23,3° Mín 2026 20,7° 91–20 16,4° 19 de junio de 2026. Máxima 2026 36,9 grados; media 1991 a 2020 30,3. Temperatura media 2026 28,9; media 1991 a 2020 23,4. Mínima 2026 20,9; media 1991 a 2020 16,5. 19 JUN 2026 Máx 2026 36,9° 91–20 30,3° Media 2026 28,9° 91–20 23,4° Mín 2026 20,9° 91–20 16,5° 20 de junio de 2026. Máxima 2026 38,1 grados; media 1991 a 2020 31,2. Temperatura media 2026 30,5; media 1991 a 2020 24,1. Mínima 2026 22,9; media 1991 a 2020 17,1. 20 JUN 2026 Máx 2026 38,1° 91–20 31,2° Media 2026 30,5° 91–20 24,1° Mín 2026 22,9° 91–20 17,1° 21 de junio de 2026. Máxima 2026 39,6 grados; media 1991 a 2020 31,8. Temperatura media 2026 30,6; media 1991 a 2020 24,4. Mínima 2026 21,6; media 1991 a 2020 17,0. 21 JUN 2026 Máx 2026 39,6° 91–20 31,8° Media 2026 30,6° 91–20 24,4° Mín 2026 21,6° 91–20 17,0° 22 de junio de 2026. Máxima 2026 41,4 grados; media 1991 a 2020 32,4. Temperatura media 2026 31,7; media 1991 a 2020 24,9. Mínima 2026 22,0; media 1991 a 2020 17,3. 22 JUN 2026 Máx 2026 41,4° 91–20 32,4° Media 2026 31,7° 91–20 24,9° Mín 2026 22,0° 91–20 17,3° 23 de junio de 2026. Máxima 2026 41,4 grados; media 1991 a 2020 31,9. Temperatura media 2026 32,6; media 1991 a 2020 24,6. Mínima 2026 23,8; media 1991 a 2020 17,3. 23 JUN 2026 Máx 2026 41,4° 91–20 31,9° Media 2026 32,6° 91–20 24,6° Mín 2026 23,8° 91–20 17,3° 24 de junio de 2026. Máxima 2026 40,2 grados; media 1991 a 2020 31,6. Temperatura media 2026 32,4; media 1991 a 2020 24,5. Mínima 2026 24,6; media 1991 a 2020 17,4. 24 JUN 2026 Máx 2026 40,2° 91–20 31,6° Media 2026 32,4° 91–20 24,5° Mín 2026 24,6° 91–20 17,4° 25 de junio de 2026. Máxima 2026 38,9 grados; media 1991 a 2020 32,0. Temperatura media 2026 30,6; media 1991 a 2020 24,7. Mínima 2026 22,4; media 1991 a 2020 17,5. 25 JUN 2026 Máx 2026 38,9° 91–20 32,0° Media 2026 30,6° 91–20 24,7° Mín 2026 22,4° 91–20 17,5° 26 de junio de 2026. Máxima 2026 37,9 grados; media 1991 a 2020 32,6. Temperatura media 2026 29,7; media 1991 a 2020 25,3. Mínima 2026 21,5; media 1991 a 2020 18,0. 26 JUN 2026 Máx 2026 37,9° 91–20 32,6° Media 2026 29,7° 91–20 25,3° Mín 2026 21,5° 91–20 18,0° 27 de junio de 2026. Máxima 2026 38,1 grados; media 1991 a 2020 32,6. Temperatura media 2026 30,6; media 1991 a 2020 25,4. Mínima 2026 23,2; media 1991 a 2020 18,1. 27 JUN 2026 Máx 2026 38,1° 91–20 32,6° Media 2026 30,6° 91–20 25,4° Mín 2026 23,2° 91–20 18,1° 28 de junio de 2026. Máxima 2026 34,7 grados; media 1991 a 2020 32,9. Temperatura media 2026 27,8; media 1991 a 2020 25,3. Mínima 2026 21,0; media 1991 a 2020 17,8. 28 JUN 2026 Máx 2026 34,7° 91–20 32,9° Media 2026 27,8° 91–20 25,3° Mín 2026 21,0° 91–20 17,8° 29 de junio de 2026. Máxima 2026 32,9 grados; media 1991 a 2020 32,3. Temperatura media 2026 27,1; media 1991 a 2020 25,1. Mínima 2026 21,3; media 1991 a 2020 18,0. 29 JUN 2026 Máx 2026 32,9° 91–20 32,3° Media 2026 27,1° 91–20 25,1° Mín 2026 21,3° 91–20 18,0° 30 de junio de 2026. Máxima 2026 34,0 grados; media 1991 a 2020 32,8. Temperatura media 2026 27,1; media 1991 a 2020 25,2. Mínima 2026 20,2; media 1991 a 2020 17,6. 30 JUN 2026 Máx 2026 34,0° 91–20 32,8° Media 2026 27,1° 91–20 25,2° Mín 2026 20,2° 91–20 17,6° 1 de julio de 2026. Máxima 2026 28,4 grados; media 1991 a 2020 32,3. Temperatura media 2026 24,2; media 1991 a 2020 25,2. Mínima 2026 20,0; media 1991 a 2020 18,1. 1 JUL 2026 Máx 2026 28,4° 91–20 32,3° Media 2026 24,2° 91–20 25,2° Mín 2026 20,0° 91–20 18,1° 2 de julio de 2026. Máxima 2026 31,0 grados; media 1991 a 2020 31,6. Temperatura media 2026 25,0; media 1991 a 2020 24,9. Mínima 2026 18,9; media 1991 a 2020 18,2. 2 JUL 2026 Máx 2026 31,0° 91–20 31,6° Media 2026 25,0° 91–20 24,9° Mín 2026 18,9° 91–20 18,2° 3 de julio de 2026. Máxima 2026 33,4 grados; media 1991 a 2020 32,4. Temperatura media 2026 26,4; media 1991 a 2020 25,1. Mínima 2026 19,4; media 1991 a 2020 17,9. 3 JUL 2026 Máx 2026 33,4° 91–20 32,4° Media 2026 26,4° 91–20 25,1° Mín 2026 19,4° 91–20 17,9° 4 de julio de 2026. Máxima 2026 35,4 grados; media 1991 a 2020 31,9. Temperatura media 2026 28,0; media 1991 a 2020 24,9. Mínima 2026 20,7; media 1991 a 2020 17,9. 4 JUL 2026 Máx 2026 35,4° 91–20 31,9° Media 2026 28,0° 91–20 24,9° Mín 2026 20,7° 91–20 17,9° 5 de julio de 2026. Máxima 2026 38,5 grados; media 1991 a 2020 31,9. Temperatura media 2026 30,3; media 1991 a 2020 24,9. Mínima 2026 22,1; media 1991 a 2020 17,9. 5 JUL 2026 Máx 2026 38,5° 91–20 31,9° Media 2026 30,3° 91–20 24,9° Mín 2026 22,1° 91–20 17,9° 6 de julio de 2026. Máxima 2026 41,0 grados; media 1991 a 2020 31,0. Temperatura media 2026 31,0; media 1991 a 2020 24,3. Mínima 2026 21,1; media 1991 a 2020 17,6. 6 JUL 2026 Máx 2026 41,0° 91–20 31,0° Media 2026 31,0° 91–20 24,3° Mín 2026 21,1° 91–20 17,6° 7 de julio de 2026. Máxima 2026 42,3 grados; media 1991 a 2020 32,0. Temperatura media 2026 32,9; media 1991 a 2020 24,7. Mínima 2026 23,5; media 1991 a 2020 17,4. 7 JUL 2026 Máx 2026 42,3° 91–20 32,0° Media 2026 32,9° 91–20 24,7° Mín 2026 23,5° 91–20 17,4° 8 de julio de 2026. Máxima 2026 41,4 grados; media 1991 a 2020 31,2. Temperatura media 2026 33,6; media 1991 a 2020 24,4. Mínima 2026 25,8; media 1991 a 2020 17,5. 8 JUL 2026 Máx 2026 41,4° 91–20 31,2° Media 2026 33,6° 91–20 24,4° Mín 2026 25,8° 91–20 17,5° 9 de julio de 2026. Máxima 2026 40,3 grados; media 1991 a 2020 31,9. Temperatura media 2026 32,0; media 1991 a 2020 25,0. Mínima 2026 23,6; media 1991 a 2020 18,1. 9 JUL 2026 Máx 2026 40,3° 91–20 31,9° Media 2026 32,0° 91–20 25,0° Mín 2026 23,6° 91–20 18,1° 10 de julio de 2026. Máxima 2026 37,2 grados; media 1991 a 2020 31,8. Temperatura media 2026 31,1; media 1991 a 2020 24,9. Mínima 2026 25,0; media 1991 a 2020 18,0. 10 JUL 2026 Máx 2026 37,2° 91–20 31,8° Media 2026 31,1° 91–20 24,9° Mín 2026 25,0° 91–20 18,0° 11 de julio de 2026. Máxima 2026 37,3 grados; media 1991 a 2020 32,0. Temperatura media 2026 29,6; media 1991 a 2020 25,0. Mínima 2026 21,8; media 1991 a 2020 18,0. 11 JUL 2026 Máx 2026 37,3° 91–20 32,0° Media 2026 29,6° 91–20 25,0° Mín 2026 21,8° 91–20 18,0° 12 de julio de 2026. Máxima 2026 35,4 grados; media 1991 a 2020 32,5. Temperatura media 2026 29,8; media 1991 a 2020 25,3. Mínima 2026 24,1; media 1991 a 2020 18,1. 12 JUL 2026 Máx 2026 35,4° 91–20 32,5° Media 2026 29,8° 91–20 25,3° Mín 2026 24,1° 91–20 18,1° 13 de julio de 2026. Máxima 2026 37,7 grados; media 1991 a 2020 32,8. Temperatura media 2026 31,1; media 1991 a 2020 25,6. Mínima 2026 24,5; media 1991 a 2020 18,4. 13 JUL 2026 Máx 2026 37,7° 91–20 32,8° Media 2026 31,1° 91–20 25,6° Mín 2026 24,5° 91–20 18,4° 14 de julio de 2026. Máxima 2026 39,7 grados; media 1991 a 2020 32,1. Temperatura media 2026 32,0; media 1991 a 2020 25,2. Mínima 2026 24,3; media 1991 a 2020 18,2. 14 JUL 2026 Máx 2026 39,7° 91–20 32,1° Media 2026 32,0° 91–20 25,2° Mín 2026 24,3° 91–20 18,2° 15 de julio de 2026. Máxima 2026 41,9 grados; media 1991 a 2020 32,9. Temperatura media 2026 33,0; media 1991 a 2020 25,6. Mínima 2026 24,2; media 1991 a 2020 18,4. 15 JUL 2026 Máx 2026 41,9° 91–20 32,9° Media 2026 33,0° 91–20 25,6° Mín 2026 24,2° 91–20 18,4° 16 de julio de 2026. Máxima 2026 38,2 grados; media 1991 a 2020 33,9. Temperatura media 2026 31,2; media 1991 a 2020 26,4. Mínima 2026 24,2; media 1991 a 2020 18,8. 16 JUL 2026 Máx 2026 38,2° 91–20 33,9° Media 2026 31,2° 91–20 26,4° Mín 2026 24,2° 91–20 18,8° 17 de julio de 2026. Máxima 2026 37,3 grados; media 1991 a 2020 33,4. Temperatura media 2026 30,0; media 1991 a 2020 26,2. Mínima 2026 22,7; media 1991 a 2020 19,0. 17 JUL 2026 Máx 2026 37,3° 91–20 33,4° Media 2026 30,0° 91–20 26,2° Mín 2026 22,7° 91–20 19,0° 18 de julio de 2026. Máxima 2026 36,6 grados; media 1991 a 2020 33,8. Temperatura media 2026 29,3; media 1991 a 2020 26,4. Mínima 2026 22,0; media 1991 a 2020 19,0. 18 JUL 2026 Máx 2026 36,6° 91–20 33,8° Media 2026 29,3° 91–20 26,4° Mín 2026 22,0° 91–20 19,0° 19 de julio de 2026. Máxima 2026 38,5 grados; media 1991 a 2020 34,2. Temperatura media 2026 30,4; media 1991 a 2020 26,5. Mínima 2026 22,4; media 1991 a 2020 18,8. 19 JUL 2026 Máx 2026 38,5° 91–20 34,2° Media 2026 30,4° 91–20 26,5° Mín 2026 22,4° 91–20 18,8° 20 de julio de 2026. Máxima 2026 41,2 grados; media 1991 a 2020 33,6. Temperatura media 2026 32,6; media 1991 a 2020 26,5. Mínima 2026 24,0; media 1991 a 2020 19,4. 20 JUL 2026 Máx 2026 41,2° 91–20 33,6° Media 2026 32,6° 91–20 26,5° Mín 2026 24,0° 91–20 19,4° 21 de julio de 2026. Máxima 2026 38,3 grados; media 1991 a 2020 33,0. Temperatura media 2026 30,8; media 1991 a 2020 26,0. Mínima 2026 23,3; media 1991 a 2020 19,0. 21 JUL 2026 Máx 2026 38,3° 91–20 33,0° Media 2026 30,8° 91–20 26,0° Mín 2026 23,3° 91–20 19,0° 22 de julio de 2026. Máxima 2026 38,3 grados; media 1991 a 2020 33,3. Temperatura media 2026 30,8; media 1991 a 2020 26,1. Mínima 2026 23,4; media 1991 a 2020 18,9. 22 JUL 2026 Máx 2026 38,3° 91–20 33,3° Media 2026 30,8° 91–20 26,1° Mín 2026 23,4° 91–20 18,9° 23 de julio de 2026. Máxima 2026 40,2 grados; media 1991 a 2020 33,6. Temperatura media 2026 32,0; media 1991 a 2020 26,3. Mínima 2026 23,7; media 1991 a 2020 19,1. 23 JUL 2026 Máx 2026 40,2° 91–20 33,6° Media 2026 32,0° 91–20 26,3° Mín 2026 23,7° 91–20 19,1° 24 de julio de 2026. Máxima 2026 40,9 grados; media 1991 a 2020 33,4. Temperatura media 2026 32,2; media 1991 a 2020 26,4. Mínima 2026 23,6; media 1991 a 2020 19,4. 24 JUL 2026 Máx 2026 40,9° 91–20 33,4° Media 2026 32,2° 91–20 26,4° Mín 2026 23,6° 91–20 19,4° 25 de julio de 2026. Máxima 2026 30,3 grados; media 1991 a 2020 33,2. Temperatura media 2026 24,9; media 1991 a 2020 26,3. Mínima 2026 19,5; media 1991 a 2020 19,4. 25 JUL 2026 Máx 2026 30,3° 91–20 33,2° Media 2026 24,9° 91–20 26,3° Mín 2026 19,5° 91–20 19,4° 26 de julio de 2026. Máxima 2026 28,5 grados; media 1991 a 2020 34,0. Temperatura media 2026 23,5; media 1991 a 2020 26,8. Mínima 2026 18,5; media 1991 a 2020 19,6. 26 JUL 2026 Máx 2026 28,5° 91–20 34,0° Media 2026 23,5° 91–20 26,8° Mín 2026 18,5° 91–20 19,6° 27 de julio de 2026. Máxima 2026 33,4 grados; media 1991 a 2020 33,5. Temperatura media 2026 26,6; media 1991 a 2020 26,4. Mínima 2026 19,7; media 1991 a 2020 19,3. 27 JUL 2026 Máx 2026 33,4° 91–20 33,5° Media 2026 26,6° 91–20 26,4° Mín 2026 19,7° 91–20 19,3° 28 de julio de 2026. Máxima 2026 38,7 grados; media 1991 a 2020 33,2. Temperatura media 2026 28,9; media 1991 a 2020 26,3. Mínima 2026 19,1; media 1991 a 2020 19,3. 28 JUL 2026 Máx 2026 38,7° 91–20 33,2° Media 2026 28,9° 91–20 26,3° Mín 2026 19,1° 91–20 19,3° 29 de julio de 2026. Máxima 2026 40,4 grados; media 1991 a 2020 34,3. Temperatura media 2026 32,6; media 1991 a 2020 26,9. Mínima 2026 24,7; media 1991 a 2020 19,5. 29 JUL 2026 Máx 2026 40,4° 91–20 34,3° Media 2026 32,6° 91–20 26,9° Mín 2026 24,7° 91–20 19,5° 30 de julio de 2026. Máxima 2026 40,9 grados; media 1991 a 2020 33,4. Temperatura media 2026 32,3; media 1991 a 2020 26,4. Mínima 2026 23,7; media 1991 a 2020 19,5. 30 JUL 2026 Máx 2026 40,9° 91–20 33,4° Media 2026 32,3° 91–20 26,4° Mín 2026 23,7° 91–20 19,5° 31 de julio de 2026. Máxima 2026 35,6 grados; media 1991 a 2020 33,7. Temperatura media 2026 29,2; media 1991 a 2020 26,4. Mínima 2026 22,9; media 1991 a 2020 19,1. 31 JUL 2026 Máx 2026 35,6° 91–20 33,7° Media 2026 29,2° 91–20 26,4° Mín 2026 22,9° 91–20 19,1° 1 de agosto de 2026. Máxima 2026 37,3 grados; media 1991 a 2020 33,4. Temperatura media 2026 29,3; media 1991 a 2020 26,6. Mínima 2026 21,3; media 1991 a 2020 19,8. 1 AGO 2026 Máx 2026 37,3° 91–20 33,4° Media 2026 29,3° 91–20 26,6° Mín 2026 21,3° 91–20 19,8° 2 de agosto de 2026. Máxima 2026 39,4 grados; media 1991 a 2020 33,2. Temperatura media 2026 31,0; media 1991 a 2020 26,2. Mínima 2026 22,5; media 1991 a 2020 19,3. 2 AGO 2026 Máx 2026 39,4° 91–20 33,2° Media 2026 31,0° 91–20 26,2° Mín 2026 22,5° 91–20 19,3° 3 de agosto de 2026. Máxima 2026 35,3 grados; media 1991 a 2020 33,5. Temperatura media 2026 29,2; media 1991 a 2020 26,5. Mínima 2026 23,0; media 1991 a 2020 19,6. 3 AGO 2026 Máx 2026 35,3° 91–20 33,5° Media 2026 29,2° 91–20 26,5° Mín 2026 23,0° 91–20 19,6° 4 de agosto de 2026. Máxima 2026 37,5 grados; media 1991 a 2020 33,6. Temperatura media 2026 29,0; media 1991 a 2020 26,8. Mínima 2026 20,6; media 1991 a 2020 19,9. 4 AGO 2026 Máx 2026 37,5° 91–20 33,6° Media 2026 29,0° 91–20 26,8° Mín 2026 20,6° 91–20 19,9° 5 de agosto de 2026. Máxima 2026 36,9 grados; media 1991 a 2020 34,1. Temperatura media 2026 29,8; media 1991 a 2020 26,9. Mínima 2026 22,6; media 1991 a 2020 19,8. 5 AGO 2026 Máx 2026 36,9° 91–20 34,1° Media 2026 29,8° 91–20 26,9° Mín 2026 22,6° 91–20 19,8° 6 de agosto de 2026. Máxima 2026 34,8 grados; media 1991 a 2020 34,1. Temperatura media 2026 28,5; media 1991 a 2020 26,9. Mínima 2026 22,2; media 1991 a 2020 19,6. 6 AGO 2026 Máx 2026 34,8° 91–20 34,1° Media 2026 28,5° 91–20 26,9° Mín 2026 22,2° 91–20 19,6° 7 de agosto de 2026. Máxima 2026 37,9 grados; media 1991 a 2020 34,0. Temperatura media 2026 29,6; media 1991 a 2020 26,7. Mínima 2026 21,4; media 1991 a 2020 19,5. 7 AGO 2026 Máx 2026 37,9° 91–20 34,0° Media 2026 29,6° 91–20 26,7° Mín 2026 21,4° 91–20 19,5° 8 de agosto de 2026. Máxima 2026 36,6 grados; media 1991 a 2020 31,7. Temperatura media 2026 30,2; media 1991 a 2020 25,4. Mínima 2026 23,8; media 1991 a 2020 19,0. 8 AGO 2026 Máx 2026 36,6° 91–20 31,7° Media 2026 30,2° 91–20 25,4° Mín 2026 23,8° 91–20 19,0° 9 de agosto de 2026. Máxima 2026 37,0 grados; media 1991 a 2020 31,4. Temperatura media 2026 30,4; media 1991 a 2020 25,0. Mínima 2026 23,7; media 1991 a 2020 18,7. 9 AGO 2026 Máx 2026 37,0° 91–20 31,4° Media 2026 30,4° 91–20 25,0° Mín 2026 23,7° 91–20 18,7° 10 de agosto de 2026. Máxima 2026 35,6 grados; media 1991 a 2020 31,7. Temperatura media 2026 28,9; media 1991 a 2020 24,9. Mínima 2026 22,2; media 1991 a 2020 18,1. 10 AGO 2026 Máx 2026 35,6° 91–20 31,7° Media 2026 28,9° 91–20 24,9° Mín 2026 22,2° 91–20 18,1° 11 de agosto de 2026. Máxima 2026 37,8 grados; media 1991 a 2020 32,3. Temperatura media 2026 30,5; media 1991 a 2020 25,3. Mínima 2026 23,2; media 1991 a 2020 18,3. 11 AGO 2026 Máx 2026 37,8° 91–20 32,3° Media 2026 30,5° 91–20 25,3° Mín 2026 23,2° 91–20 18,3° 12 de agosto de 2026. Máxima 2026 39,0 grados; media 1991 a 2020 32,4. Temperatura media 2026 31,6; media 1991 a 2020 25,6. Mínima 2026 24,1; media 1991 a 2020 18,7. 12 AGO 2026 Máx 2026 39,0° 91–20 32,4° Media 2026 31,6° 91–20 25,6° Mín 2026 24,1° 91–20 18,7° 13 de agosto de 2026. Máxima 2026 40,5 grados; media 1991 a 2020 31,9. Temperatura media 2026 32,3; media 1991 a 2020 25,1. Mínima 2026 24,1; media 1991 a 2020 18,4. 13 AGO 2026 Máx 2026 40,5° 91–20 31,9° Media 2026 32,3° 91–20 25,1° Mín 2026 24,1° 91–20 18,4° 14 de agosto de 2026. Máxima 2026 40,2 grados; media 1991 a 2020 32,5. Temperatura media 2026 32,4; media 1991 a 2020 25,5. Mínima 2026 24,7; media 1991 a 2020 18,5. 14 AGO 2026 Máx 2026 40,2° 91–20 32,5° Media 2026 32,4° 91–20 25,5° Mín 2026 24,7° 91–20 18,5° 15 de agosto de 2026. Máxima 2026 32,7 grados; media 1991 a 2020 32,9. Temperatura media 2026 28,8; media 1991 a 2020 25,8. Mínima 2026 24,8; media 1991 a 2020 18,8. 15 AGO 2026 Máx 2026 32,7° 91–20 32,9° Media 2026 28,8° 91–20 25,8° Mín 2026 24,8° 91–20 18,8° 16 de agosto de 2026. Máxima 2026 35,1 grados; media 1991 a 2020 32,8. Temperatura media 2026 29,2; media 1991 a 2020 25,8. Mínima 2026 23,4; media 1991 a 2020 18,7. 16 AGO 2026 Máx 2026 35,1° 91–20 32,8° Media 2026 29,2° 91–20 25,8° Mín 2026 23,4° 91–20 18,7° 17 de agosto de 2026. Máxima 2026 36,1 grados; media 1991 a 2020 33,2. Temperatura media 2026 29,2; media 1991 a 2020 26,1. Mínima 2026 22,3; media 1991 a 2020 19,0. 17 AGO 2026 Máx 2026 36,1° 91–20 33,2° Media 2026 29,2° 91–20 26,1° Mín 2026 22,3° 91–20 19,0° 18 de agosto de 2026. Máxima 2026 37,2 grados; media 1991 a 2020 33,2. Temperatura media 2026 29,5; media 1991 a 2020 26,2. Mínima 2026 21,8; media 1991 a 2020 19,2. 18 AGO 2026 Máx 2026 37,2° 91–20 33,2° Media 2026 29,5° 91–20 26,2° Mín 2026 21,8° 91–20 19,2° 19 de agosto de 2026. Máxima 2026 42,4 grados; media 1991 a 2020 32,6. Temperatura media 2026 32,2; media 1991 a 2020 25,7. Mínima 2026 21,9; media 1991 a 2020 18,8. 19 AGO 2026 Máx 2026 42,4° 91–20 32,6° Media 2026 32,2° 91–20 25,7° Mín 2026 21,9° 91–20 18,8° 20 de agosto de 2026. Máxima 2026 34,9 grados; media 1991 a 2020 32,2. Temperatura media 2026 27,6; media 1991 a 2020 25,5. Mínima 2026 20,3; media 1991 a 2020 18,7. 20 AGO 2026 Máx 2026 34,9° 91–20 32,2° Media 2026 27,6° 91–20 25,5° Mín 2026 20,3° 91–20 18,7° 21 de agosto de 2026. Máxima 2026 28,7 grados; media 1991 a 2020 32,6. Temperatura media 2026 24,0; media 1991 a 2020 25,6. Mínima 2026 19,3; media 1991 a 2020 18,5. 21 AGO 2026 Máx 2026 28,7° 91–20 32,6° Media 2026 24,0° 91–20 25,6° Mín 2026 19,3° 91–20 18,5° 22 de agosto de 2026. Máxima 2026 31,5 grados; media 1991 a 2020 32,8. Temperatura media 2026 24,8; media 1991 a 2020 25,8. Mínima 2026 18,1; media 1991 a 2020 18,7. 22 AGO 2026 Máx 2026 31,5° 91–20 32,8° Media 2026 24,8° 91–20 25,8° Mín 2026 18,1° 91–20 18,7° 23 de agosto de 2026. Máxima 2026 33,8 grados; media 1991 a 2020 32,9. Temperatura media 2026 27,8; media 1991 a 2020 25,9. Mínima 2026 21,9; media 1991 a 2020 19,0. 23 AGO 2026 Máx 2026 33,8° 91–20 32,9° Media 2026 27,8° 91–20 25,9° Mín 2026 21,9° 91–20 19,0° 24 de agosto de 2026. Máxima 2026 35,6 grados; media 1991 a 2020 31,8. Temperatura media 2026 29,0; media 1991 a 2020 25,3. Mínima 2026 22,5; media 1991 a 2020 18,9. 24 AGO 2026 Máx 2026 35,6° 91–20 31,8° Media 2026 29,0° 91–20 25,3° Mín 2026 22,5° 91–20 18,9° 25 de agosto de 2026. Máxima 2026 34,0 grados; media 1991 a 2020 32,0. Temperatura media 2026 29,1; media 1991 a 2020 25,2. Mínima 2026 24,1; media 1991 a 2020 18,4. 25 AGO 2026 Máx 2026 34,0° 91–20 32,0° Media 2026 29,1° 91–20 25,2° Mín 2026 24,1° 91–20 18,4° 26 de agosto de 2026. Máxima 2026 37,6 grados; media 1991 a 2020 32,1. Temperatura media 2026 29,3; media 1991 a 2020 25,5. Mínima 2026 21,0; media 1991 a 2020 18,9. 26 AGO 2026 Máx 2026 37,6° 91–20 32,1° Media 2026 29,3° 91–20 25,5° Mín 2026 21,0° 91–20 18,9° 27 de agosto de 2026. Máxima 2026 33,3 grados; media 1991 a 2020 32,0. Temperatura media 2026 26,8; media 1991 a 2020 25,3. Mínima 2026 20,4; media 1991 a 2020 18,6. 27 AGO 2026 Máx 2026 33,3° 91–20 32,0° Media 2026 26,8° 91–20 25,3° Mín 2026 20,4° 91–20 18,6° 28 de agosto de 2026. Máxima 2026 29,5 grados; media 1991 a 2020 31,2. Temperatura media 2026 23,3; media 1991 a 2020 24,8. Mínima 2026 17,0; media 1991 a 2020 18,4. 28 AGO 2026 Máx 2026 29,5° 91–20 31,2° Media 2026 23,3° 91–20 24,8° Mín 2026 17,0° 91–20 18,4° 29 de agosto de 2026. Máxima 2026 34,0 grados; media 1991 a 2020 30,4. Temperatura media 2026 25,1; media 1991 a 2020 24,0. Mínima 2026 16,2; media 1991 a 2020 17,6. 29 AGO 2026 Máx 2026 34,0° 91–20 30,4° Media 2026 25,1° 91–20 24,0° Mín 2026 16,2° 91–20 17,6° 30 de agosto de 2026. Máxima 2026 35,4 grados; media 1991 a 2020 30,0. Temperatura media 2026 27,4; media 1991 a 2020 23,7. Mínima 2026 19,3; media 1991 a 2020 17,3. 30 AGO 2026 Máx 2026 35,4° 91–20 30,0° Media 2026 27,4° 91–20 23,7° Mín 2026 19,3° 91–20 17,3° 31 de agosto de 2026. Máxima 2026 31,7 grados; media 1991 a 2020 30,3. Temperatura media 2026 25,2; media 1991 a 2020 23,6. Mínima 2026 19,7; media 1991 a 2020 17,0. Dato del 31 de agosto parcial. 31 AGO 2026 Máx 2026 31,7° 91–20 30,3° Media 2026 25,2° 91–20 23,6° Mín 2026 19,7° 91–20 17,0° Pasa el cursor, toca o usa el teclado para consultar cada fecha. Fuente: Aemet | Elaboración propia

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Aragón y, concretamente, en Zaragoza capital. El valle del Ebro ha sido uno de los puntos más calientes durante todo el verano y donde más ha impactado el gran protagonista atmosférico de los últimos meses: el aire muy cálido procedente del continente africano que, intensificado por domos o cúpulas de calor, han disparado y prolongado las temperaturas en el este peninsular hasta en momentos en los que otras áreas peninsulares tenían un respiro.

Prueba de ello es que parte de Europa, también afectado de manera directa por las sucesivas dorsales subtropicales, ha vivido un verano con temperaturas de récord y que se ha cobrado la vida de miles de personas.

Más de dos semanas a 40 grados

Muy pronto, el 23 de julio, Zaragoza igualó el récord de días en un verano que se alcanzaban los 40 grados, que 2025 y 2022 establecieron en 10 jornadas. Con esa precocidad y recién estrenada la canícula, el periodo más caluroso del año, todo apuntaba a que esa cifra se iba a quedar corta. Y así pasó.

El día siguiente el mercurio volvió a pasar esa barrera, que ya permite hablar de calor extremo en la capital aragonesa. Finalmente, la ha sobrepasado en 16 ocasiones.

El dato es abrumador e incide en una tendencia que parece imparable porque hasta bien entrado el nuevo milenio, tocar estas temperaturas era algo anecdótico. En los 60 años que van desde 1951 hasta 2010 tan solo 20 días han tocado los 40ºC; a partir de ese año, Zaragoza suma ya 69 jornadas y, de ellas, una parte muy significativa (70%) se han dado en los últimos 5 veranos.

Noches sofocantes sin precedentes

Desde hace tiempo se han popularizado los términos para aquellas madrugadas donde los mercurios no bajan de los 20 grados (noches tropicales) o de los 25 grados (noches ecuatoriales o tórridas). También las denominadas noches infernales (mínimas de 30 grados), que Zaragoza no ha registrado hasta el momento. El 30 de julio de 2024 se registró la noche más cálida vivida en la capital hasta el momento: 28'1ºC.

Cantidad de noches sin bajar de 20 grados en verano Datos 1 de junio al 31 de agosto Cantidad de noches con temperatura mínima igual o superior a 20 grados en Zaragoza Aeropuerto, 1997 a 2026 Gráfico de barras de los últimos 30 veranos. Cada barra representa las noches entre el 1 de junio y el 31 de agosto con temperatura mínima igual o superior a 20 grados. Los cinco últimos veranos están resaltados. Al pasar el cursor, tocar o enfocar una barra se muestra la temperatura mínima más alta de ese verano, las fechas empatadas y las noches tórridas de 25 grados o más. 2022–2026 0 20 40 60 1997: 8 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 21,1 grados, 30 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 8 1997 · 8 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 21,1 °C Fecha máxima: 30 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 1998: 8 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 21,0 grados, 20 jul, 23 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 8 1998 · 8 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 21,0 °C Fechas máximas: 20 jul · 23 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 1999: 18 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 24,2 grados, 25 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 18 1999 · 18 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 24,2 °C Fecha máxima: 25 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2000: 13 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 21,5 grados, 25 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 13 2000 · 13 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 21,5 °C Fecha máxima: 25 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2001: 18 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 22,6 grados, 2 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 18 2001 · 18 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 22,6 °C Fecha máxima: 2 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2002: 8 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 21,5 grados, 28 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 8 2002 · 8 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 21,5 °C Fecha máxima: 28 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2003: 47 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,4 grados, 15 jun. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 47 2003 · 47 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,4 °C Fecha máxima: 15 jun Sin noches tórridas (≥25 °C) 2004: 21 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,2 grados, 24 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 21 2004 · 21 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,2 °C Fecha máxima: 24 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2005: 20 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 22,5 grados, 27 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 20 2005 · 20 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 22,5 °C Fecha máxima: 27 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2006: 24 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,8 grados, 15 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 24 2006 · 24 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,8 °C Fecha máxima: 15 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2007: 6 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 20,9 grados, 1 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 6 2007 · 6 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 20,9 °C Fecha máxima: 1 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2008: 15 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,5 grados, 4 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 15 2008 · 15 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,5 °C Fecha máxima: 4 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2009: 36 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 24,7 grados, 14 jun. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 36 2009 · 36 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 24,7 °C Fecha máxima: 14 jun Sin noches tórridas (≥25 °C) 2010: 32 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,8 grados, 11 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 32 2010 · 32 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,8 °C Fecha máxima: 11 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2011: 22 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 22,8 grados, 22 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 22 2011 · 22 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 22,8 °C Fecha máxima: 22 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2012: 23 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 24,5 grados, 19 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 23 2012 · 23 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 24,5 °C Fecha máxima: 19 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2013: 25 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 22,5 grados, 25 jul, 27 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 25 2013 · 25 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 22,5 °C Fechas máximas: 25 jul · 27 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2014: 18 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 22,6 grados, 8 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 18 2014 · 18 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 22,6 °C Fecha máxima: 8 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2015: 42 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,8 grados, 12 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 42 2015 · 42 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,8 °C Fecha máxima: 12 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2016: 24 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 22,4 grados, 10 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 24 2016 · 24 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 22,4 °C Fecha máxima: 10 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2017: 38 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,0 grados, 4 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 38 2017 · 38 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,0 °C Fecha máxima: 4 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2018: 31 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,8 grados, 4 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 31 2018 · 31 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,8 °C Fecha máxima: 4 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2019: 39 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,5 grados, 25 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 39 2019 · 39 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,5 °C Fecha máxima: 25 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2020: 33 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,1 grados, 28 jul, 30 jul, 9 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 33 2020 · 33 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,1 °C Fechas máximas: 28 jul · 30 jul · 9 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2021: 29 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 23,7 grados, 22 jul. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 29 2021 · 29 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 23,7 °C Fecha máxima: 22 jul Sin noches tórridas (≥25 °C) 2022: 52 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 24,8 grados, 13 ago. Sin noches tórridas de 25 grados o más. 52 2022 · 52 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 24,8 °C Fecha máxima: 13 ago Sin noches tórridas (≥25 °C) 2023: 34 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 25,7 grados, 23 ago. Noches tórridas: 23 ago, 25,7 grados, 24 ago, 25,0 grados. 34 2023 · 34 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 25,7 °C Fecha máxima: 23 ago Noches tórridas (≥25 °C): • 23 ago · 25,7 °C • 24 ago · 25,0 °C 2024: 42 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 28,1 grados, 30 jul. Noches tórridas: 30 jul, 28,1 grados. 42 2024 · 42 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 28,1 °C Fecha máxima: 30 jul Noches tórridas (≥25 °C): • 30 jul · 28,1 °C 2025: 49 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 25,3 grados, 11 ago. Noches tórridas: 11 ago, 25,3 grados. 49 2025 · 49 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 25,3 °C Fecha máxima: 11 ago Noches tórridas (≥25 °C): • 11 ago · 25,3 °C 2026: 66 noches con mínima de 20 grados o más. Temperatura mínima más alta 25,8 grados, 8 jul. Noches tórridas: 8 jul, 25,8 grados, 10 jul, 25,0 grados. 66 2026 · 66 noches ≥ 20 °C Máx. t.min: 25,8 °C Fecha máxima: 8 jul Noches tórridas (≥25 °C): • 8 jul · 25,8 °C • 10 jul · 25,0 °C 1997 2002 2007 2012 2017 22 23 24 25 26 Pasa el cursor, toca una barra o usa Tab para consultar el máximo de la mínima y las noches tórridas de cada verano. Los cinco últimos veranos concentran más noches cálidas: media de 48,6 frente a 23,9 en 1997–2021. Fuente: Aemet | Elaboración propia

Pues bien, también aquí este verano ha roto moldes. Hasta 66 de los 92 días posibles no han bajado de 20 grados. Es decir, siete de cada 10 noches y, de ellas, dos no descendieron de los 25 grados. Son 14 días más que el verano que presentaba, hasta ahora, la cifra más elevada, que era 2022 con 52 noches sofocantes.

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En realidad, la cifra no refleja toda la magnitud de lo que supone hablar de este fenómeno cada vez más habitual porque esos valores con frecuencia se dan ya una vez ha amanecido. O lo que es lo mismo, hay que adentrarse mucho en la madrugada para que los termómetros bajen de manera significativa, dificultando conciliar el sueño.