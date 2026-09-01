Zaragoza estrena un mercado de flores y mascotas para llenar de vida una plaza del centro: "Está inspirado en las grandes ciudades de Europa"

Zaragoza estrenará este domingo, 6 de septiembre, el nuevo Mercado de Flores y Mascotas ‘El Jardín del Gancho’, una propuesta que busca convertir la plaza José María Forqué, en el entorno de Zamoray-Pignatelli, en un punto de encuentro para vecinos, familias, floristas, protectoras de animales y amantes de las mascotas.

El mercado se celebrará de 11.00 a 15.00 horas y nace como un proyecto piloto para revitalizar esta zona de la ciudad. Además de la primera cita de septiembre, volverá a instalarse los domingos 4 de octubre y 8 de noviembre. Si la experiencia funciona, la intención municipal es que pueda consolidarse a partir de la primavera de 2027.

El consejero municipal de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno, ha explicado que se trata de una iniciativa pensada para probar el formato, corregir lo que sea necesario y comprobar si tiene sentido que esta actividad se quede de forma estable en la plaza. El proyecto, ha señalado, nace de “escuchar a los vecinos” y de responder también a las necesidades de sectores como los floristas y las protectoras de animales.

Presentación del Mercado de Flores y Mascotas / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Flores, mascotas, música y actividades para familias

‘El Jardín del Gancho’ contará con una veintena de puestos, buena parte de ellos ocupados por la Asociación de Floristas, que irá rotando sus participantes en cada cita. A ellos se sumarán protectoras de animales, empresas especializadas en productos para mascotas y artistas, con el objetivo de crear una oferta más diversa y atractiva para todos los públicos.

El mercado no será solo un espacio de venta. La programación incluirá también DJs, muestras artísticas, partidas rápidas de ajedrez y actividades pensadas para que las familias puedan pasear, quedarse y disfrutar de la plaza durante la mañana del domingo.

La idea es que este nuevo mercado funcione como ocurre en otras ciudades europeas, donde las plazas se llenan de vida con propuestas de flores, arte, mascotas y convivencia vecinal. Zaragoza quiere probar ahora este modelo en una zona que busca nuevos impulsos para dinamizar su actividad urbana.

Un espacio inspirado en mercados europeos

El diseño del recinto estará cuidado al detalle para crear una atmósfera acogedora. Habrá puestos de madera de inspiración tradicional, decoración vegetal, sombrillas y textiles en tonos neutros. Todo el recorrido se organizará de forma accesible, con una distribución pensada para facilitar el paseo y la interacción entre visitantes y expositores.

Uno de los ejes del proyecto será la presencia de los animales de compañía. El mercado contará con una zona exclusiva y segura para mascotas, con expositores de alimentación, accesorios, productos artesanales y bienestar animal. También habrá áreas de descanso y puntos de agua.

Además, las protectoras podrán vender productos para recaudar fondos y dar visibilidad a su labor. El Centro Municipal de Protección Animal (CMPA) tendrá también un stand propio para acercar a los ciudadanos la realidad de los animales que esperan una oportunidad en sus instalaciones.

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Con esta propuesta, Zaragoza quiere probar una fórmula diferente para activar la plaza José María Forqué y reforzar el papel de los espacios públicos como lugares de encuentro. Flores, mascotas, música y actividades familiares se mezclarán durante tres domingos en el Gancho para comprobar si este nuevo mercado puede quedarse de forma definitiva.