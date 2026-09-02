Bajada del Canal 2026: la reivindicación y la fiesta por fin se encontrarán este mes en Zaragoza

No ha sido un año especialmente memorable para las fiestas populares en Zaragoza. Más allá de los festejos en cada uno de los barrios y distritos, varios de los eventos más multitudinarios y, al mismo tiempo, reivindicativos de la capital aragonesa han tenido que ser suspendidos a lo largo de este año a causa del mal tiempo. Pero este mes el asociacionismo y los colectivos más guerreros de la ciudad tienen otra oportunidad para juntarse, celebrar y protestar: la edición número 44 de la Bajada del Canal, que como manda la tradición tendrá lugar el tercer domingo de septiembre.

Así, el próximo día 20 tendrá lugar esta histórica fiesta que, como siempre, servirá para reivindicar el acondicionamiento de las riberas del Canal Imperial de Aragón para convertir este cauce de agua en un "parque líneal" que sirva como un auténtico refugio climático para los vecinos de Torrero, La Paz y San José. Pero esta será solo una de las luchas que se colarán en la Bajada del Canal, ya que este año va a tener también un especial protagonismo la protesta contra la construcción del centro de datos de Microsoft que está encabezando la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, cuyo germen está precisamente en Torrero, "república independiente", como les gusta señalar a los paisanos del barrio.

Cartel anunciador de la Bajada del Canal 2026. / BAJADA DEL CANAL

Desde la organización de la Bajada del Canal lamentan además que, "desgraciadamente", este año tendrán que volver a denunciar el genocidio en Palestina así como "la fraternidad y los valores de la paz y el feminismo", así como todas las reivindicaciones "propias de la clase obrera". Cada uno es libre de llevar su propia reivindicación siempre, eso sí ,que vaya en consonancia con los valores de esta fiesta que va camino de cumplir medio siglo de vida.

Eso sí, pese a que ya hay cartel, la organización no cuenta todavía con los permisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, una entidad a la que un año más le exigen la limpieza del cauce para que los navegantes puedan hacer el descenso del Canal sin problemas. "Como viene pasando en los últimos años el cauce está muy sucio. Hay ramas, troncos... Hace pocas ediciones ya pasó que no se pudo hacer todo el recorrido en barca por esto mismo", explican los impulsores de la fiesta. Sí que cuentan ya desde la organización con el permiso del Ayuntamiento de Zaragoza. "Presentamos toda la documentación ante las dos instituciones a mitad de julio y el consistorio nos acaba de contestar", añaden.

El recorrido

El recorrido de la 44ª edición de la Bajada del Canal partirá desde la pasarela del Rincón de Goya y el punto de llegada se ha marcado, como siempre, a la altura del parque de La Paz. La hora de citación para los navegantes es a las 10.00 horas.

En el calendario festivo-reividindicativo de Zaragoza la Bajada del Canal es una de las últimas citas multitudinarias del año, pero en este 2026 va a ser casi de las primeras siempre que se pueda celebrar y es que en lo que va de año los antecedentes no son halagüeños. En marzo se tuvo que cancelar por la previsión de lluvias la Cincomarzada y en mayo la Fiesta del Sol por lo mismo, por lo que la ciudad se quedó sin dos de sus principales eventos populares.

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Eso sí, si la Bajada del Canal no encuentra inconveniente será una edición para recordar ya que, como complemento, este año se va a celebrar la III Fiesta de los Barrios, un evento que organiza la Federación de Organizaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y que en esta ocasión, precisamente para aumentar la visibilidad de la cita, tendrá lugar en Torrero el sábado 19, un día antes de la Bajada del Canal.