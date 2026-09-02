El barrio más rico de Zaragoza celebra sus fiestas con Leticia Sabater, Los Gandules y jotas: "Mucha expectación"

En septiembre numerosos barrios de Zaragoza se preparan para celebrar sus fiestas. Es el caso de Casablanca, barrio que figura en lo más alto de los rankings oficiales de renta de la ciudad. El distrito estará de fiestas del jueves 3 de septiembre al domingo 6.

Las fiestas de Las Nieves acostumbraban a celebrarse en junio, pero para este año la celebración se ha trasladado a septiembre coincidiendo con el inicio del curso. De esta forma, durante los cuatro días del mes se esperan unas jornadas plagadas de actividades diversas para todas las edades.

Entre cabezudos, torneos de rabino, actividades infantiles, concentración de vehículos clásicos y otras actividades programadas, en el programa destacan las actuaciones musicales. Más allá de las orquestas, bandas tributos y actuaciones joteras, es digna de mención la presencia de Leticia Sabater y la del dúo Los Gandules.

Leticia Sabater y Los Gandules

El jueves arrancarán las fiestas con el pregón en el recinto ferial, tras él se llevará a cabo la actuación de Los Gandules en el propio recinto. El dúo aragonés conocido por tocar versiones de canciones de pop y rock populares de forma humorística también actuará en las fiestas del barrio de Las Delicias.

Los Gandules, durante una de sus actuaciones en directo / SERVICIO ESPECIAL

Al día siguiente, el viernes, tras el King Punch Casablanca 2026 (torneo de máquina de puñetazos presentado por Ligasam, en el recinto ferial con un premio de 100 euros para el golpe más fuerte y música con DJ Dseik) se dará el concierto de Leticia Sabater.

La cantante ha tenido un verano repleto de actuaciones que le ha hecho actuar en numerosas localidades aragonesas incluida la propia capital. Hace apenas unos días llevaba a cabo su show en las fiestas de las Fuentes.

En sus redes sociales ya ha subido un vídeo promocionando el concierto. "Vamos a petarlo que la noche promete mucho", dice Sabater. "Yo estoy con muchas, muchas, ganitas de veros, vamos a darlo todo", continua. La entrada será gratis y después de su espectáculo quien quiera hacerse una foto con la cantante podrá hacerlo. "Os espero de Casablanca y de todos sus alrededores. Os quiero mucho y voy como un misil para darlo todo", concluye.

Otras actuaciones

El cartel musical encabezado por Leticia Sabater y Los Gandules se completa con una banda tributo a Extremoduro, Fito y Platero y Tú, concierto de rock y country del grupo Codala, charanga los Chandrios, una actuación de Jotas con vientos de Aragón y diferentes sesiones de DJ.

Las fiestas de Casablanca pondrán así el broche final a cuatro jornadas de celebración en las que la música, las actividades para todos los públicos y los actos tradicionales compartirán protagonismo. El espectáculo de fuegos artificiales, previsto para las 23:30 horas del domingo 6 de septiembre en el recinto ferial, será el encargado de despedir unas fiestas que este año llegan con un programa renovado y con la presencia de artistas como Leticia Sabater y Los Gandules.