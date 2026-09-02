Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: "Da mucha pena para el que ha venido toda la vida"

El trabajo detrás de toda una vida se valora cuando más cerca se divisa el final. Esta es la realidad de múltiples negocios, que tras décadas de esfuerzo y dedicación, echan su persiana abajo y ponen el punto y final a una etapa vital en la trayectoria de un trabajador. Caso a contar hoy de Pescados Muñoz, pequeña empresa familiar del barrio zaragozano de Delicias que ayer puso el broche de oro a 50 años de servicio (y madrugones) en la calle Cariñena.

Interior de Pescados Muñoz, familiar negocio del distrito de Delicias / Pescados Muñoz

No ha sido una decisión fácil para su propietario, Ángel Muñoz, quien llevaba 42 años en la pescadería que abrió su propio padre en 1976, ocho años antes de que se instalaran en este pequeño local de Delicias, ya que es algo que ha podido estar meditando "cerca de un año". Y la pena, sobre todo por sus clientes. "Es mucha pena para todos los vecinos o para el que ha comprado toda la pena aquí. Hemos visto pasar hijos, padres, abuelos y más que ni me acuerdo", explica Muñoz a este diario.

El cierre es una realidad, pero no porque le pesen los años ni mucho menos, sino porque una nueva oportunidad laboral ha llamado a su puerta: de las calles de barrio a Apolo Foods, en Plaza. "Las condiciones eran otra cosa, otro ritmo. El tema de madrugar era muy duro. Abríamos de lunes a sábado, iba cada martes y viernes a Mercazaragoza a las 4.00 horas y los miércoles y los jueves a las 5.00 horas, y a las 14.00 horas ya cerrábamos", expresa, pudiendo así gestionar mejor sus descansos y horarios como emprendedor autónomo.

Hemos visto pasar por aquí a muchas generaciones. Hijos, padres, abuelos... las que te puedas imaginar en 50 años Ángel Muñoz — Propietario de Pescados Muñoz

El cambio va, de hecho, más allá de un nuevo puesto de trabajo. Desde este 1 de septiembre, Pescados Muñoz se incorpora a Apolo Foods, histórica distribuidora para la hostelería zaragozana con cerca de 90 años de trayectoria, y Ángel continuará al frente de su división de pescado fresco. La actividad se traslada así desde el pequeño establecimiento de la calle Cariñena hasta las instalaciones de la compañía en el polígono Plaza, donde el pescadero aportará la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas detrás del mostrador.

"Un pulpo riquísimo"

Si en algo no tiene dudas es en lo que van a extrañar más sus clientes más fieles: pescados de todo tipo, mariscos y, la guinda de pastel, su pulpo. "Lo cocíamos in situ, como las gambas, los centollos... y la gente a los 10-20 minutos ya se los estaba comiendo en su casa. Pero lo que más van a echar de menos es el producto y el trato, era un entorno casi familiar", destaca.

En imágenes | Fiesta de despedida de Pescados Muñoz el pasado lunes 31 de agosto / Servicio Especial

Detrás de Pescados Muñoz estaban otro equipo de casi diez personas trabajando, incluyendo a su cuñado y a su hermana, que llevaba los temas de contabilidad y finanzas de la empresa. Esta despedida se vivió más el pasado lunes, cuando todos los empleados, incluida la familia, se juntaron para encontrarse por última vez antes del cierre. Aunque si alguien nunca dejó de ir a la pescadería fue su padre. "Ya se jubiló hace años, pero seguía viniendo todos los días, aun con 82 años, que ya es decir", cuenta sobre el que ha sido su ejemplo durante todos estos años.

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Una fiesta en honor a décadas de trabajo y acompañados con toda la gente que ha estado aportando su granito de arena o dando cariño a este emblemático negocio de la ciudad. Todo como celebración de un nuevo paso que Ángel se ha atrevido dar, dejando atrás la historia de Pescados Muñoz.