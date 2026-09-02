Distrito 7 echará a andar en 2027 con los platós en marcha y la Filmoteca de Zaragoza abierta al público

"Ha sido un proyecto muy complejo porque no hay otro igual pero ha sido un grandísimo trabajo". Así ha querido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, resumir la trayectoria del que ha sido una de sus iniciativas estrellas de este mandato que ya ve el final: la ciudad del cine de Giesa, Distrito 7. Fue en marzo de 2025 cuando comenzaron las obras para transformar los más de 20.000 metros cuadrados de este complejo que antaño sirvió como fábrica de ascensores. Hoy los trabajos están a punto de terminar y será en octubre cuando el ayuntamiento reciba las llaves del nuevo equipamiento que no ha suscitado la misma ilusión en todo el mundo.

Los planes de la alcaldesa pasan por que este equipamiento esté funcionando, al menos parcialmente, en enero del año que viene. Se espera que sea entonces cuando EFD, la multinacional mexicana que va a explotar y gestionar los platós que se han construido sobre las antiguas naves de la factoría, tenga listos y equipados los espacios, para lo que va a invertir un millón de euros aproximadamente. Entonces ya solo faltará que encuentren rodajes que tenga lugar en el edificio para darle así por fin un uso y conseguir que la inversión realizada por el consistorio, 20 millones, tenga sentido. Fuentes del sector aseguran que sí que hay interés por rodar en Zaragoza pero que la ausencia hasta ahora de platós adecuados para cine y series lo impedían. Entre los grupos de la oposición cuesta más creérselo, pero solo el tiempo lo dirá.

Miguel Ángel Gracia

Y es que hace unos meses, con las obras todavía a mitad, pareció que este proyecto se desmoronaba aun cuando no había echado a andar. La licitación abierta para encontrar una empresa dispuesta a gestionar los platós, esto es, de buscar al encargado responsable del éxito del proyecto garantizando la atracción de rodajes hasta Distrito 7, quedó desierta. Y no porque no hubiera ningún interesado: hubo uno, EFD Estudios, pero no entregó la documentación a tiempo.

Así que el concurso quedó desierto, pero para salvar el proyecto el Gobierno municipal recurrió a un mecanismo previsto en la ley de Contratación de las Administraciones que es la adjudicación directa, es de cir, a dedo. Así, pese a las críticas del PSOE y ZeC, el PP entregó la gestión de los platós a EFD Estudios, una empresa que, según ha desvelado Chueca este miércoles, ya ha aportado el aval de 300.000 euros que le permite iniciar la concesión, por lo que la adjudicación "cuenta con todas las garantías, a diferencia de lo que ha pasado en esta ciudad en otros tiempos", ha dicho Chueca, en una clara referencia al spa de Ranillas.

"Reputación internacional"

La alcaldesa ha asegurado también que EFD Estudios "es una empresa de gran reputación a nivel internacional y una garantía para que Zaragoza sea un referente y pueda atraer producciones de primer nivel, especialmente en el ámbito del habla hispana".

Pero los platós y las salas de preproducción y posproducción no son sino solo una de las cinco unidades productivas en las que se divide Distrito 7. La segunda que antes iniciará su marcha será una que ya existe pero que se mudará a las nuevas instalaciones de Giesa: la Filmoteca de Zaragoza. Será también en enero cuando se proyecte la primera película en una nueva sala de exhibición que, en realidad son dos. Se trata de un espacio dividido por dos pantallas, por lo que en espacios separados pueden proyectarse filmes distintos o, incluso, prescindir en uno de las butacas (son abatibles y se esconden bajo el suelo) y contar así con una sala polivalente detrás de la sala de exhibición.

Operarios terminando las salas que se destinarán a oficina para empresas. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Hasta aquí lo que ya es seguro, ya que el resto de unidades productivas se tienen que volver a licitar. El restaurante y la cafetería, que dará servicio a los trabajadores del equipamiento pero también a los vecinos de la zona, tendrá que intentar adjudicarse de nuevo después de que en el primer intento la concesión quedara desierta. Y los espacios dedicados a las empresas y que se alquilarán como oficina también se sacarán a concurso próximamente.

Y lo que tendrá que esperar para cobrar vida son todos los espacios dedicados a la formación. El Gobierno de Chueca le había entregado mediante una adjudicación directa (a dedo) la unidad de formación de Distrito 7 a la fundación San Valero, pero el recurso que ha conseguido frenar, por el momento, la concertación del Bachillerato en Aragón ha paralizado también los planes de esta entidad. De no haber sido así, "400 alumnos" estarían ya estudiando el arte del audiovisual en Giesa, ha asegurado la regidora.

Pero tras el revés judicial el ayuntamiento ha tenido que cambiar sus planes. Ahora, en vez de entregar a dedo el equipamiento va a abrir un proceso de licitación para que cualquier empresa o fundación del ámbito de la formación profesional pueda optar a gestionar el centro de estudios de Distrito 7. ¿El motivo de que ya no se entregue a dedo? Que ya no corre prisa, ha justificado Chueca, que ha recordado que la fórmula que se utilizó con la fundación San Valero era "totalmente legal", si bien ha reconocido que sirvió "como excusa" para "criticar el proyecto".

Críticas del PSOE

Pero la seguridad que ha mostrado Chueca para defender el que es uno de sus proyectos estrella no ha servido para calmar los ánimos de una oposición convencida de que Distrito 7 no funcionará. El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha lamentado esta mañana “el empeño" de la alcaldesa en seguir adelante "con la adjudicación a dedo de la unidad de producción de Giesa a una empresa mexicana que ha tardado seis meses en presentar los avales para la formalización de la concesión demanial".

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Royo ha exigido a Chueca volver a los acuerdos alcanzados con los vecinos en los usos de esta instalación que ha contado con Fondos Europeos, que pasaban por crear espacios vecinales y viviendas.