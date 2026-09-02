El lujo aterriza en Conde Aranda: así será su nueva promoción residencial

Hace dos años que las máquinas entraron en un solar abandonado a la altura del número 99 de Conde Aranda, donde desde hacía algo más de 15 años un andamio se encargaba de sostener en pie una vieja fachada de lo que un día fue un lujoso edificio. En pleno centro de Zaragoza, ya emerge la que será la nueva promoción de 16 viviendas cuyos inquilinos pagarán un alto precio por vivir en esta avenida en régimen de alquiler.

Conde Aranda sigue tan viva como siempre, pero es más variada que nunca. Un paseo por el barrio es lo más parecido a dar la vuelta al mundo sin salir de la ciudad. El Gancho es hoy más multicultural que nunca, con bazares, barberías árabes y colmados latinos que se mezclan con el comercio más tradicional que uno puede encontrar en la capital.

No es fácil encontrar vivienda nueva en pleno centro de la ciudad, pero solo en Conde Aranda, separadas por apenas unos 200 metros, hay dos nuevas promociones. La primera, ya con sus vecinos, la construyó Nozar junto al colegio Escuelas Pías, frente a la sala Oasis. Se trata de un edificio con 53 viviendas cuyos precios de salida oscilan entre los 214.000 euros de la vivienda más económica y pequeña (dos dormitorios) y los 332.000 euros de una de tres. No queda ninguno libre.

Laura Trives

Esta exclusiva promoción, que contrasta con las viviendas de un barrio consolidado, donde se mezclan edificios señoriales con otros envejecidos, permitió cicatrizar una brecha urbana que había en pleno centro de la ciudad. Ahora va a suceder lo mismo con el número 99, donde A4 Estudios ha diseñado un edificio modernista que respeta la fachada original -que ha sido rehabilitada- y redistribuye los espacios para obtener 16 viviendas libres de 60 metros cuadrados, con dos dormitorios (alguna, tres), trastero y garaje (todo un lujo en pleno centro), destinadas al alquiler.

Según A4 Estudios, las obras, que se han topado con algún que otro problema que ha provocado un retraso, terminarán entre finales de este año y principios de 2027, cuando estarán listas para recibir a sus nuevos inquilinos.

Por ahora se desconoce cuál será su precio, pero fuentes consultadas del sector aseguran que los alquileres rondarán los 1.200 euros al mes, teniendo en cuenta la poca oferta de vivienda nueva que hay en la zona y el hecho de que incluyen garaje privado.

Para encontrarla hay que andar un poco más, hasta el paseo María Agustín, donde Gestihabitat construyó una exclusiva promoción con 114 viviendas que se completan con una piscina tipo infinity, un gimnasio y un gran solárium, además de una zona destinada a juegos infantiles. Las viviendas se comercializaron con éxito y rapidez por 400.000 euros de media. La más económica, cuando salieron a la venta, rondaba los 300.000 euros, y algunos áticos alcanzaban los 700.000 euros.

Al otro lado del paseo se encuentra otra lujosa promoción, la de Averly, con precios similares. La vivienda más económica ronda los 335.000 euros y la más cara alcanza los 760.000 euros, en el caso de los áticos.