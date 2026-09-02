Miles de personas claman en Zaragoza por la crisis migratoria en Ceuta: "No estáis solos. España no se vende"

Miles de personas se han congregado este miércoles en Zaragoza con motivo de la concentración en defensa de Ceuta organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias. Entre gritos de ¡Ceuta libre! y ¡Fin a la invasión!, ha tenido lugar una multitudinaria manifestación presidida por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien junto a tres vecinos ceutís y el presidente de la casa de Melilla ha leído un manifiesto contra la crisis migratoria que comenzó hace un mes en la ciudad española.

Según datos del Ayuntamiento de Zaragoza, las cámaras de conteo de la plaza del Pilar han estimado una asistencia de 32.500 personas. Entre los asistentes estaban Eloísa y Juan, un matrimonio ceutí que lleva más de 20 años en Zaragoza y contaba su historia entre emoción: “Es inhumano lo que están viviendo, fuimos la segunda semana después de que comenzase la invasión y teníamos una total inseguridad para salir a la calle. Cada vez que salía se me saltaban las lágrimas”. Por su parte, Juan expresaba la necesidad de actuación de los gobiernos centrales: “Tendrían que haber tratado de actuar antes, ahora ya es tarde”.

Junto a ellos estaban Mori y Pilar, dos vecinas de Zaragoza que han venido junto a sus compañeras a apoyar a todos los ciudadanos de Ceuta en esta manifestación. “Queremos mostrar todo nuestro apoyo a nuestros compatriotas. Hemos sentido que han recibido nuestro cariño”, relataba la pareja de amigas

En imágenes | Zaragoza sale a la calle y se vuelca con Ceuta frente a la crisis mirgratoria / Jaime Galindo

La concentración en la plaza del Pilar ha contrastado con otra en la capital aragonesa, convocada a la misma hora, pero con un objetivo totalmente contrario: la denuncia del racismo y los discursos de odio surgidos durante los últimos días. En ella, la Coordinadora Antifascista de Zaragoza ha llamado a concentrarse en el Paraninfo bajo el lema Paremos los pies al racismo.

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En imágenes | Coordinadora Antifascista de Zaragoza se concentra en el Paraninfo para 'Parar los pies al racismo' / Miguel Ángel Gracia

Una movilización por parte de colectivos sociales, asociaciones de vecinos, sindicatos y organizaciones políticas que se ha difundido en sus redes sociales con el fin de denunciar el aumento de los discursos y acciones racistas e islamófobas tras la crisis de Ceuta.