Natalia Chueca, sobre su turbulenta relación con Vox: «Solo ha cambiado una cosa, la portavoz»

El inicio de curso político en el Ayuntamiento de Zaragoza ha empezado fuerte. Natalia Chueca y Eva Torres no tienen intención alguna de esconder sus diferencias a las puertas de la negociación más importante en la casa consistorial, la de las cuentas de 2027. La alcaldesa volvió de sus vacaciones con una lista de tareas y la mano tendida, pero los de la ultraderecha no están dispuestos a apoyar su proyecto de presupuestos a cualquier precio. Lo decía ayer la portavoz de Vox, Eva Torres, que acusó a la regidora de incumplir sus acuerdos, algo que, al parecer, no le sentó nada bien. Prueba de ello es que, para la alcaldesa, la principal diferencia que existe entre el Vox de hace un año y el de ahora es su portavoz.

Chueca se ha propuesto aprobar las cuentas a finales de este año para que estén vigentes desde el 1 de enero, algo que no suele ser habitual, aunque sería lo correcto. Esto supone acelerar la elaboración del proyecto presupuestario y la negociación. "Hay un trabajo ya hecho y se sigue trabajando", ha afirmado esta mañana la alcaldesa, que ha asegurado que el actual presupuesto está en "plena ejecución". No opinan igual en Vox, que ayer denunció que sus partidas rondan el 18%.

Según la alcaldesa, el calendario que le propone ahora a su socio preferente es el mismo que el de otros años: comenzar las negociaciones a la vuelta de las vacaciones, primero las de las ordenanzas y después las presupuestarias. Se hace así, ha subrayado Chueca, "desde hace siete años. No ha cambiado nada".

Así que, para la alcaldesa, los problemas que ahora expone Vox tienen que ver con la persona que dirige el grupo municipal en estos momentos, tras la repentina y sorpresiva salida de Julio Calvo, que anunció su renuncia el día después de las elecciones y aguantó hasta la votación presupuestaria. "Ha cambiado una cosa, ha cambiado la portavoz de Vox porque hasta el año pasado teníamos a Julio Calvo y esto lo entendía perfectamente", ha afirmado la alcaldesa.

Pero aún ha echado más leña al fuego. La alcaldesa ha ironizado con que, si Eva Torres no lo entiende, le explicarán cómo funcionan los ritmos de la planificación presupuestaria, pese a que fue la propia Torres la que asumió este papel el año pasado. "No se preocupen, que se lo explicaremos para que sepa que forma parte de la normalidad de trabajo, de gobierno y de los ritmos de planificación y anticipación para que un presupuesto pueda estar a tiempo y poderse ejecutar en el año siguiente", apostilló, pese a que ambas llegaron a reunirse para alcanzar, in extremis, un acuerdo presupuestario que pasaba por modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones y reducir la estructura administrativa. Ninguna de las dos medidas se ha llevado a cabo, motivo por el que Vox avisó de que no se daban las circunstancias para apoyar las cuentas de 2027.

Y en este clima, Chueca tiene previsto citarse la semana que viene con todos los portavoces municipales, un ritual tras las vacaciones.