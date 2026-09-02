El PSOE exige a Chueca reabrir las ocho zonas jóvenes cerradas: "Un año después, los barrios siguen sin alternativa"

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que reabra las ocho zonas jóvenes cerradas hace un año ante una de sus habituales "chapuzas" y ha pedido también poner en marcha, de manera inmediata, alternativas para los jóvenes de los barrios afectados.

Ranera ha trasladado esta petición frente a la Casa de Juventud de Miralbueno, junto al concejal Francisco Galán y jóvenes usuarios de estas instalaciones, donde ha denunciado que el cierre de los espacios constituye "un síntoma claro de la chapuza en la gestión y de la incapacidad del Partido Popular para poner en marcha políticas destinadas a los jóvenes".

"Hace un año, Natalia Chueca decidió cerrar ocho zonas jóvenes de la ciudad de Zaragoza. Doce meses después, la realidad es que esos ocho espacios continúan cerrados y no existe ninguna alternativa para los jóvenes de esos barrios", ha señalado. La portavoz socialista ha advertido de que esta decisión obliga a muchos jóvenes a desplazarse a otros distritos para poder participar en actividades, encontrarse con otros chicos y chicas de su edad y disponer de espacios adecuados para relacionarse.

"Estamos vaciando los barrios. Los chavales que no tienen una zona joven, como ocurre en Miralbueno, tienen que marcharse a otros barrios para poder seguir disfrutando de estas actividades", ha explicado Ranera, quien ha recordado que Zaragoza fue una ciudad pionera en el desarrollo de políticas municipales de juventud. Hay usuarios que deben desplazarse de Parque Goya a San Gregorio. Otros jóvenes lo hacen de Valdefierro a Casetas para poder seguir acudiendo a zonas jóvenes. Son desplazamientos que "dificultan" que los chicos y chicas puedan seguir socializando y relacionándose.

Desarrollo personal

Ranera ha criticado que Chueca "solo se preocupe por gobernar para los de siempre" y que, mientras facilita la construcción de áticos de lujo y adjudica contratos "a dedo", es incapaz de garantizar recursos para los jóvenes de Zaragoza. La portavoz socialista ha defendido que las zonas jóvenes no eran únicamente lugares en los que realizar actividades, sino espacios fundamentales para el desarrollo personal y social de los adolescentes. "Eran espacios donde los jóvenes se encontraban, se conocían, se escuchaban se relacionaban y socializaban. Lugares que les permitían desarrollar un espíritu crítico y avanzar hacia la vida adulta", ha relatado.

"No se puede abandonar a los jóvenes ni cerrar espacios esenciales para la vida de los barrios sin ofrecer ninguna solución. Zaragoza necesita recuperar unas políticas de juventud que fueron pioneras y que el Gobierno de Chueca está desmantelando", ha concluido.

La respuesta del PP

La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha reclamado al grupo socialista que "si no quiere reconocer el éxito" de las políticas de juventud, deje, al menos, de "meter cizaña" a un nuevo modelo que está funcionando, como demuestran los datos, que se ha explicado desde el primer momento y que sigue lo indicado en la Estrategia Joven 2030.

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"Estamos escuchando a los jóvenes para que las actividades programadas cumplan con sus intereses e inquietudes, y eso les anime a acercarse y a participar en un ocio saludable que les enriquezca y les permita conocer a otros chicos y chicas de la ciudad", ha comentado.