Así ha quedado la antigua fábrica de Giesa: del abandono total a unas instalaciones de primer nivel

Fueron varias decenas de toneladas de basura las que el ayuntamiento tuvo que sacar de Giesa durante el mandato anterior después de décadas de abandono de unas instalaciones que llegaron a manos del ayuntamiento a principios de este siglo. En el proceso de dar con un plan para dotar de vida a estas gigantescas naves, la alcaldesa de Zaragoza prometió en la anterior campaña electoral, hace ahora ya más de tres años, que iba a convertir el edificio -que en parte está protegido por su valor patrimonial- en una "ciudad del cine" bajo el nombre de Distrito 7.

Tres años después, esa promesa es ya casi una realidad, aunque no ha costado poco: han sido 20 millones de dinero público invertido en un equipamiento que no pocos han creído innecesario o fallido. Pero eso solo se podrá decir con el paso del tiempo. Por el momento, el Ayuntamiento de Zaragoza está a punto de recepcionar un edificio de primer nivel y con unas características únicas en la ciudad. Será en octubre cuando terminen las obras y el consistorio se haga con las llaves del inmueble y se prevé que a principios de 2027 ya esté funcionando.

Chueca, en el que será el vestíbulo de entrada que estará completamente forrado de pantallas. / Miguel Ángel Gracia

Desde fuera, lo primero que destaca del nuevo edificio es la antigua torre en la que la fábrica de Giesa probaba sus ascensores. Se ha repintado y se han restaurado sus elementos, si bien hay un nuevo componente que se lleva parte del protagonismo que antaño ostentaba en solitario la torre: una pantalla rodea el perímetro de la estructura anunciando a todo el mundo que, a partir de ya, el edificio pasa a denominarse Distrito 7.

De la antigua fábrica se han conservado los dos pabellones que se encuentran precisamente en la torre y que, visto desde arriba, tienen forma de L. En la parte más corta se ha reservado un espacio para empresas del sector audiovisual que quieran instalar allí sus oficinas y también la cafetería y la zona de restauración, que cuenta con una terraza. Los espacios son limpios y diáfanos. El edificio sorprende y acoge. El espacio, pocos podrán negarlo, es muy bonito. Pero claro, lo suyo ha costado.

Entrada principal

En la parte larga de esa L están las oficinas, las salas de proyección de la Filmoteca municipal, que se mudará a Distrito 7 desde la Casa de los Morlanes y que tendrá aquí su espacio de exhibición y las aulas que utilizarán los alumnos de los módulos formativos que aquí se instalen a partir de septiembre del año que viene. Las clases son amplias, acristaladas y los detalles están muy cuidados.

La entrada principal del edificio se hará a través de la antigua puerta de fundición por la que pasaban los trenes a Giesa desde la estación de Utrillas y que se ha conservado. Da a la calle San Joaquín y desde ahí se accede a un vestíbulo principal cuyas paredes y techo van a estar forradas de pantallas led, lo que hará del espacio algo muy espectacular. Desde ahí también se podrá entrar al patio trasero del edificio, un lugar que cuando no se use para ningún rodaje podrá servir a los vecinos como plaza pública, si bien también podrá utilizarse como escenario para grabar exteriores de series y películas.

Chueca, en uno de los tres grandes platós de Distrito 7. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Lo que se ha levantado desde cero son tres enormes platós que son la "joya de la corona" del complejo y que gestionará la empresa mexicana EFD. Allí tendrán lugar los rodajes que la multinacional EFD consiga atraer a la ciudad y desde luego por espacio no será ya que no existen en la ciudad ni en todo Aragón espacios así de grades y equipados para grabaciones de alto nivel.

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Pero Distrito 7 no se ha diseñado solo para rodar sino también para acoger grandes eventos y es que, según la visita que le han hecho este miércoles a la alcaldesa, ya está pensado hasta por dónde entrarán las "estrellas" y donde se instalará el photocall en caso de que Giesa sirva en un futuro para acoger algún tipo de celebración o fiesta de entrega de premios. Y es que los platós, sobre todo el más grande, bien podrían acoger una gala.