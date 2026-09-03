Las asociaciones de barrio de Zaragoza piden recuperar el parque de Valdespartera y no ampliar el recinto ferial

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza que paralice cualquier ampliación de la superficie asfaltada o impermeabilizada del recinto ferial de Valdespartera y que recupere el proyecto de parque previsto en este entorno, al considerar que el distrito Sur "no puede seguir pagando el precio" de unas fiestas que deben ser "de toda Zaragoza".

La federación, que agrupa a asociaciones vecinales y medioambientales del distrito Sur, ha trasladado su oposición al nuevo incremento de la superficie destinada al recinto de las fiestas del Pilar, aunque ha precisado que no está en conta de las fiestas, las ferias ni los conciertos, sino de que "año tras año sea el mismo barrio el que tenga que asumir una parte desproporcionada de sus impactos".

En un comunicado, la FABZ ha cuestionado que el recinto crezca a costa de "ocupar" con "cemento, zahorra y hormigón" un espacio que, según ha recordado, estaba llamado a convertirse también en un lugar de disfrute cotidiano para los vecinos durante todo el año. La organización vecinal reclama recuperar el denominado parque Libro de la Selva, un espacio verde contemplado en el proyecto de desarrollo de Valdespartera que, según ha denunciado, "nunca se materializó como se nos presentó".

Para la FABZ, esta situación supone una "promesa incumplida" y un cambio en el modelo de barrio que ha priorizado otros usos sobre las necesidades de quienes residen en la zona, por lo que ha reclamado avanzar hacia la "renaturalización" del entorno. Las entidades han relacionado además esta reivindicación con el objetivo de Zaragoza de convertirse en Capital Verde Europea en 2028 y han considerado "difícil de entender" que la ciudad aspire a ese reconocimiento mientras extiende superficies duras en sus barrios.

En este sentido, ha sostenido que una ciudad preparada para el cambio climático necesita "más árboles, más sombra, más vegetación, más suelo permeable y menos superficies capaces de acumular calor", y han cuestionado que las altas temperaturas registradas en octubre puedan considerarse una ventaja para la celebración de las fiestas.

La FABZ también ha reclamado que antes de acometer nuevas actuaciones sobre el terreno se actualicen y hagan públicos los estudios ambientales e hidrogeológicos necesarios, debido a las características geológicas de la zona y a la presencia de materiales yesíferos que, según la documentación urbanística que cita la federación, pueden estar asociados a procesos de disolución del yeso y fenómenos de subsidencia o hundimiento.

Impacto acústico

La principal alternativa que plantean las asociaciones pasa, no obstante, por reducir el impacto acústico del recinto, para lo que reclaman trasladar los grandes conciertos y las carpas con mayor impacto sonoro a espacios como la Feria de Muestras, la zona Expo u otros emplazamientos adecuados, además de estudiar su rotación por diferentes barrios.

"Valdespartera también tiene derecho al descanso", ha sostenido la federación, que ha advertido de que durante las fiestas aumentan no solo el ruido, sino también los residuos, los desplazamientos, la ocupación del espacio público y las molestias derivadas de la concentración de miles de personas.

La FABZ ha defendido así un modelo descentralizado de las fiestas del Pilar, con actividades culturales y festivas distribuidas por los distintos barrios para compartir tanto los beneficios económicos y sociales como los impactos derivados de su celebración. Entre sus ocho reivindicaciones figuran además la recuperación de la integración verde del entorno, la elaboración de un plan de distribución de las actividades del Pilar por los barrios, la apuesta por suelo permeable, arbolado y sombra y la adopción de medidas para reducir el ruido, la suciedad, los residuos y las molestias durante las fiestas.