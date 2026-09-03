El aumento del sinhogarismo golpea a las mujeres: Casa Abierta alcanza por segundo año consecutivo su máximo de acogidas en Zaragoza

El recurso Casa Abierta de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Zaragoza, acogió durante 2025 a ocho mujeres sin hogar, de las cuales seis continúan allí y, las otras dos, volvieron a la situación de calle. Con la salvedad de 2024, cuando se registraron estas mismas cifras, el año pasado se alcanzó el máximo de alojadas desde 2021. El aumento de personas sin hogar que, como otras ciudades, vive la capital aragonesa de un tiempo a esta parte podría provocar un incremento del número de mujeres que en un futuro requieran de este servicio que, según indica la memoria de 2025 de la entidad, ofrece alojamiento permanente y de baja exigencia a quienes carecen de vivienda y están en una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente con deterioro físico, psicológico o exclusión social.

Casa Abierta empezó a funcionar en 2021 para ofrecer un hogar a mujeres que hubieran sufrido cualquier tipo de violencia (económica, física, verbal y/o emocional). La memoria anual de la parroquia Nuestra Señora del Carmen expone que, desde que su creación hasta el año pasado, se han alojado en este recurso 14 personas: dos cuando se puso en marcha, cinco al año siguiente, siete en 2023 y ocho tanto en 2024 como en 2025.

Según se informa en la memoria, las mujeres acogidas en Casa Abierta oscilan entre los 57 y los 67 años, son en su mayoría españolas y solo una es de procedencia extranjera, en este caso rumana.

Además de ofrecer alojamiento, el proyecto acompaña a personas sin hogar que no han accedido a Casa Abierta pero podrían beneficiarse de este recurso. El año pasado identificaron a 19 mujeres en situación de calle, a las que han apoyado y con las que han tratado de establecer un vínculo de confianza que facilite, cuando sea posible y las circunstancias sean las adecuadas, su incorporación al proyecto y a otros recursos. Además, han respaldado a 24 mujeres en situación de exclusión social.

Acogida a madres en solitario

Obra Social El Carmen cuenta con otros recursos para mujeres en situación de extrema vulnerabilidad como el proyecto Acogida Mujer, con el que se aloja y acompaña a quienes ejercen la maternidad en solitario. Se ofrecen dos tipos de vivienda: la Casa de Acogida, donde conviven 5 familias en colaboración con las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, y otras cinco viviendas individuales. Con este programa, la entidad ha acogido a 14 mujeres y 18 menores en 2025.

Las cifras de mujeres amparadas por los recursos del Carmen son una muestra de la situación de sinhogarismo que de un tiempo a esta parte vive Zaragoza. La ciudad ha batido sus récords históricos de sinhogarismo y en consecuencia hay también más mujeres en situación de calle, como así se ratifica con los datos de la memoria, que en algunos de sus áreas superan a los del anterior.

Casi 80.000 comidas servidas

Otro de los grandes recursos de esta entidad, y quizá el más conocido, es el comedor de El Carmen. De la memoria se desprende que en 2025 se han servido casi 80.000 comidas (79.835), lo que deja una media de 224 al día. Aunque la cifra es ligeramente inferior a la del año anterior, cuando se sirvieron 194 platos más, pero desde la entidad alertan de que esta cifra no hace pensar que haya disminuido el volumen de gente que acude al servicio. "Seguimos viviendo una situación de inestabilidad", aseguran para después recordar que "el aumento del costo de vida, los empleos precarios y la insuficiencia de red de apoyo han provocado que numerosas personas vivan en condiciones muy vulnerables".

Desde la entidad alertan de que este escenario hace que "la inseguridad alimenticia y habitacional se retroalimenten" y hace que las personas sin hogar se adentren "en un ciclo de pobreza y marginación difícil de romper". Apuntan que una gran parte de quienes acuden al comedor se encuentran en situación de calle, por lo que también hacen uso de otros recursos (de esta u otras entidades). Por eso, Obra Social El Carmen informa a quienes lo necesiten sobre servicios y ayudas sociales, y les apoyan en las tramitaciones burocráticas. El año pasado realizó 2.679 atenciones, 316 de personas que por primera vez acudían a ella.

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Además de los ya citados, El Carmen cuenta con otros recursos de hospedaje y apoyo como el centro de día, los alojamientos de familias, la casa de acogida para hombres, la casa abierta para hombres y los alojamientos de hombres. También ofrecen proyectos de inserción laboral.